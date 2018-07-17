Анонс еженедельника «Футбол» №29! В продаже с 18 июля

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

• Мнение: Денис Вдовин подводит итоги завершившегося чемпионата мира.

• Дневники ЧМ-2018: Ярчайшие моменты матчей ЧМ-2018 в фотографиях нашего корреспондента Сергея Дроняева.

• Тема: Антон Муша выделяет главные тенденции чемпионата мира-2018.

• Сборная. Live: Андрей Вдовин выставляет оценки игрокам сборной России за выступление на ЧМ-2018.

• Антигерой: Дмитрий Темников рассказывает историю Домагоя Виды, спровоцировавшего политический скандал на ЧМ-2018.

• Суперпостер: Сборная Франции — чемпион мира-2018.

• Интервью: Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов рассказывает о своем главном хобби — футболе, и делится впечатлениями от поездок на чемпионаты мира прошлых лет.

• Исследование: Лидия Дидык знакомит с деталями самого громкого трансфера этого лета — переезда Криштиану Роналду в «Ювентус».

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на решающие матчи ЧМ-2018.

• Постеры: Сборная Хорватии — серебряный призер ЧМ-2018, Киран Триппьер (сборная Англии), сборная Бельгии — бронзовый призер ЧМ-2018.

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