Анонс еженедельника «Футбол» №29!

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №29 в продаже с 19 июля.

• Мнение: Илья Казаков – об Александре Кержакове.

• Тема: Еженедельник «Футбол» на старте российского сезона оценивает финансовые возможности и источники доходов топ-команд.

• Интервью: Президент «Урала» Григорий Иванов рассказывает о судейских скандалах, предлагает вариант реформы зарплат для молодых игроков и объясняет, почему у нынешней сборной России есть будущее.

• Исследование: Еженедельник «Футбол» называет самые интересные вещи в 25-м сезоне ПФЛ.

• Бизнес: Лидия Дидык – о том, как автогиганты захватили Бундеслигу.

• Постеры: Хамес Родригес («Бавария»), Александр Кержаков, «Спартак» — обладатель Суперкубка России-2017. Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно! Ссылка для скачивания приложения «90 минут»: App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8 Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes • Тема: Авторы «90 минут» рассказывают о новом в чемпионате России-2017/18. • Рейтинг: Пять способов отмечать голы. • Статистика и цифры РФПЛ. • Главные цифры Кубка конфедераций. • ФНЛ: Дмитрий Темников рассказывает, как умирает «Луч-Энергия». • Германия: Лидия Дидык рассказывает, что нужно знать о главном тренере дортмундской «Боруссии». • Англия: Антон Муша называет причины болеть за «Хаддерсфилд Таун». • Италия: Илья Егоров разбирает трансферную политику «Ромы». • Испания: Никита Котов – об игроках, которых выставляют за дверь. • Франция: Юрий Алеманов рассказывает, как «Марсель» совершил самую удачную сделку лета. • Анонс: Дмитрий Темников – о том, как «Славия» закупается на китайские деньги.

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1