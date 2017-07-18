Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №29 в продаже с 19 июля.
• Мнение: Илья Казаков – об Александре Кержакове.
• Тема: Еженедельник «Футбол» на старте российского сезона оценивает финансовые возможности и источники доходов топ-команд.
• Интервью: Президент «Урала» Григорий Иванов рассказывает о судейских скандалах, предлагает вариант реформы зарплат для молодых игроков и объясняет, почему у нынешней сборной России есть будущее.
• Исследование: Еженедельник «Футбол» называет самые интересные вещи в 25-м сезоне ПФЛ.
• Бизнес: Лидия Дидык – о том, как автогиганты захватили Бундеслигу.
• Постеры: Хамес Родригес («Бавария»), Александр Кержаков, «Спартак» — обладатель Суперкубка России-2017.
Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!
Ссылка для скачивания приложения «90 минут»:
App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes
• Тема: Авторы «90 минут» рассказывают о новом в чемпионате России-2017/18.
• Рейтинг: Пять способов отмечать голы.
• Статистика и цифры РФПЛ.
• Главные цифры Кубка конфедераций.
• ФНЛ: Дмитрий Темников рассказывает, как умирает «Луч-Энергия».
• Германия: Лидия Дидык рассказывает, что нужно знать о главном тренере дортмундской «Боруссии».
• Англия: Антон Муша называет причины болеть за «Хаддерсфилд Таун».
• Италия: Илья Егоров разбирает трансферную политику «Ромы».
• Испания: Никита Котов – об игроках, которых выставляют за дверь.
• Франция: Юрий Алеманов рассказывает, как «Марсель» совершил самую удачную сделку лета.
• Анонс: Дмитрий Темников – о том, как «Славия» закупается на китайские деньги.
7 thoughts on “Анонс еженедельника «Футбол» №29!”
Кержаков? Не понял юмора, если честно
И зачем давать постер Хамеса Родригеса не на футбольном поле? Он матча еще за Баварию не провел, даже товарищеского
Хамес уже сыграл один товарищеский матч,так что возможно постер будет игровой.
В общем, немного разочарован выпуском. Уж лучше бы вместо Хамеса или Кержакова был бы постер Луиса Адриано, как Сергей просил
МАКСИМ СОЛОВЬЕВ…ВЫ абсолютно правы честно признаться даже не заметил, ОЧЕРЕДНОГО КОСЯКА ЭНТУЗИАСТОВ, сколько можно ДЕНИС???
Теперь про постер РЕАЛА, как понимаю его вы не дадите очень очень большой минус вам, абсолютно несправедливое решение! Насчет ХАМЕСА согласен его нужно давать в игровом моменте!
Но с другой стороны если редакция планирует дать побольше ТРАНСФЕРОВ, то как то выкручиваться приходится отсюда и фотки в не игровой ситуации….ТАКЖЕ НАПОМИНАЮ про постеры 3 сборных НЗ, КАМЕРУНА и АВСТРАЛИИ, очень надеюсь что ВЫ хоть КАМЕРУН дадите.
Так же хочется узнать когда СПЕЦВЫПУСК посвященный старту РФПЛ выйдет?