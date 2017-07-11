Анонс еженедельника «Футбол» №28!

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №28 в продаже с 12 июля.

• Мнение: Бывший главный тренер «Мюнхен 1860» Денис Бушуев — о сборной Германии на Кубке конфедераций.

• Тест-драйв: Команда еженедельника «Футбол» называет плюсы и минусы Кубка конфедераций.

• Мнение: Илья Казаков рассказывает о фаворитах нового сезона чемпионата России.

Тема: Еженедельник «Футбол» перед стартом российской Премьер-лиги оценивает бюджеты клубов, называет самых ценных игроков и ищет нематериальные активы, с помощью которых будут решать свои задачи команды второй восьмерки.

• Интервью: Полузащитник«Манчестер Сити» Александр Зинченко — о знакомстве с Пепом Гвардиолой, сезоне в Голландии и планах на будущее.

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок матчи первого тура РФПЛ.

• Постеры: Никлас Зюле (сборная Германии), «ПСЖ» — обладатель Кубка Франции, сборная Мексики.

Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!

Ссылка для скачивания приложения «90 минут»:

App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes

• Тема: Юрий Алеманов рассказывает, как награждали «Спартак».

• Рейтинг: Пять звезд, которые ищут себе новый клуб.

• Таблица трансферов РФПЛ.

• Главные цифры Кубка конфедераций.

• АнглияАнтон Муша рассказывает, зачем Джон Терри уехал в «Астон Виллу».

ГерманияЛидия Дидык восхищается прогрессом Митчелла Вайзера.

• ИспанияНикита Котов представляет будущую звезду чемпионата Испании.

• Италия: Илья Егоров анализирует трансферную политику «Милана».

• Франция: Юрий Алеманов объясняет, почему Клаудио Раньери вернулся во французский футбол.

• ФНЛДмитрий Темников рассказывает, как игроки «Кубани» не дают команде умереть.

• Анонс: Дмитрий Темников – о том, почему Китай перестал удивлять громкими трансферами.

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