Анонс еженедельника «Футбол» №28!

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №28 в продаже с 12 июля.

• Мнение: Бывший главный тренер «Мюнхен 1860» Денис Бушуев — о сборной Германии на Кубке конфедераций.

• Тест-драйв: Команда еженедельника «Футбол» называет плюсы и минусы Кубка конфедераций.

• Мнение: Илья Казаков рассказывает о фаворитах нового сезона чемпионата России.

• Тема: Еженедельник «Футбол» перед стартом российской Премьер-лиги оценивает бюджеты клубов, называет самых ценных игроков и ищет нематериальные активы, с помощью которых будут решать свои задачи команды второй восьмерки.

• Интервью: Полузащитник«Манчестер Сити» Александр Зинченко — о знакомстве с Пепом Гвардиолой, сезоне в Голландии и планах на будущее.

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок матчи первого тура РФПЛ.

• Постеры: Никлас Зюле (сборная Германии), «ПСЖ» — обладатель Кубка Франции, сборная Мексики. Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно! Ссылка для скачивания приложения «90 минут»: App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8 Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes • Тема: Юрий Алеманов рассказывает, как награждали «Спартак». • Рейтинг: Пять звезд, которые ищут себе новый клуб. • Таблица трансферов РФПЛ. • Главные цифры Кубка конфедераций. • Англия: Антон Муша рассказывает, зачем Джон Терри уехал в «Астон Виллу». • Германия: Лидия Дидык восхищается прогрессом Митчелла Вайзера. • Испания: Никита Котов представляет будущую звезду чемпионата Испании. • Италия: Илья Егоров анализирует трансферную политику «Милана». • Франция: Юрий Алеманов объясняет, почему Клаудио Раньери вернулся во французский футбол. • ФНЛ: Дмитрий Темников рассказывает, как игроки «Кубани» не дают команде умереть. • Анонс: Дмитрий Темников – о том, почему Китай перестал удивлять громкими трансферами.

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1