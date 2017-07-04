Анонс еженедельника «Футбол» №26-27!

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №26-27 в продаже с 5 июля.

• Мнение: Валерий Непомнящий — о том, каким ему запомнился прошедший Кубок конфедераций.

• Мнение: Илья Казаков побеседовал с самым харизматичным человеком в истории футбола — Диего Марадоной.

• Тест-драйв: Команда еженедельника «Футбол» завершает маршрут Кубка конфедераций.

• Исследование: Антон Муша анализирует, что ждет Леонида Слуцкого в «Халл Сити».

• Интервью: Экс-игрок и главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев — о том, почему Федору Смолову нужно срочно бежать из России, почему был уволен из «Динамо» и отношении Александра Кокорина к футболу.

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на первый тур ФНЛ.

• Спецпроект РФС: Женская сборная России — участник Евро-2017.

• Постеры: Сборная России, Сборная Германии — победитель Кубка Конфедераций-2017, Сборная Германии — победитель Евро-17 U-21. Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно! Ссылка для скачивания приложения «90 минут»: App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8 Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes • Тема: Юрий Алеманов подводит итоги Кубка конфедераций и рассуждает о том, какое будущее ждет турнир. • Рейтинг: Пять клубов ФНЛ, которые будут бороться за выход в Премьер-лигу. • Календарь ФНЛ. • Таблица трансферов РФПЛ. • Статистика и цифры Кубка конфедераций. • Тема: Лидия Дидык рассказывает о том, как сборная Германии выиграла молодежный Евро и что ждет команду дальше. • Таблица европейских трансферов. • Анонс: Дмитрий Темников представляет главных фаворитов Золотого кубка КОНКАКАФ-2017.

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1