Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №26-27 в продаже с 5 июля.
• Мнение: Валерий Непомнящий — о том, каким ему запомнился прошедший Кубок конфедераций.
• Мнение: Илья Казаков побеседовал с самым харизматичным человеком в истории футбола — Диего Марадоной.
• Тест-драйв: Команда еженедельника «Футбол» завершает маршрут Кубка конфедераций.
• Исследование: Антон Муша анализирует, что ждет Леонида Слуцкого в «Халл Сити».
• Интервью: Экс-игрок и главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев — о том, почему Федору Смолову нужно срочно бежать из России, почему был уволен из «Динамо» и отношении Александра Кокорина к футболу.
• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на первый тур ФНЛ.
• Спецпроект РФС: Женская сборная России — участник Евро-2017.
• Постеры: Сборная России, Сборная Германии — победитель Кубка Конфедераций-2017, Сборная Германии — победитель Евро-17 U-21.
Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!
Ссылка для скачивания приложения «90 минут»:
App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes
• Тема: Юрий Алеманов подводит итоги Кубка конфедераций и рассуждает о том, какое будущее ждет турнир.
• Рейтинг: Пять клубов ФНЛ, которые будут бороться за выход в Премьер-лигу.
• Календарь ФНЛ.
• Таблица трансферов РФПЛ.
• Статистика и цифры Кубка конфедераций.
• Тема: Лидия Дидык рассказывает о том, как сборная Германии выиграла молодежный Евро и что ждет команду дальше.
• Таблица европейских трансферов.
• Анонс: Дмитрий Темников представляет главных фаворитов Золотого кубка КОНКАКАФ-2017.
2 thoughts on “Анонс еженедельника «Футбол» №26-27!”
Уважаемая редакция, насколько я понял по программке 90+ из прошлого выпуска, фотографии с матча Узбекистан-Иран у Вас есть. Так вот, Вы сам знаете, что Иран прошёл на ЧМ к нам в Россию. Отсюда моя просьба дать в ближайшее время постер сборной Ирана в командном фото, ну или хотя бы постер Сеодара Азмуна в форме сборной. Прислушайтесь к комментарию. Все-таки на ЧМ 32 команды и в спецвыпуска Вы не сможете дать памятные постер всех участников
Что касается грядущего спецвыпуска. Из сборной России нужен постер Александра Головина (я думаю, все согласятся, что он был лучшим из сборной), постер Леона Горецки, командные постеры команд (НЗ,Австралии,Камеруна, Мексики и Чили). Постер празднующей Германии просьба не давать, так как он предоставлен в данном номере. Также необходим постер Клаудио Браво с турнира. Реализовать все предложенные постеры можно не только в спецвыпуске, но и в следующем выпуске стандартного ёжика.