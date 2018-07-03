Анонс еженедельника «Футбол» №26-27! В продаже с 4 июля

• Мнение: Денис Вдовин – о том, как чемпионат мира преподносит россиянам приятные сюрпризы и порождает новые эмоции

• Сборная. Live: Андрей Вдовин описал путь сборной России до 1/4 финала, а также пообщался с форвардом сборной России Артемом Дзюбой о том, как команда преодолела групповой этап, а затем одержала историческую победу над Испанией

• Репортаж: Александр Вишневский побывал в Саранске на матче сборных Панамы и Туниса и описал незабываемую атмосферу футбольного праздника в Мордовии

• Герой: Юрий Алеманов рассказал о бывшем игроке ЦСКА Кейсуке Хонде, сыгравшем ключевую роль в выходе сборной Японии в плей-офф ЧМ-2018

• Дневники ЧМ-2018: Ярчайшие моменты матчей ЧМ-2018 в фотографиях нашего корреспондента Сергея Дроняева.

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на матчи ЧМ-2018.

• Исследование: Евгений Морозов рассказал о том, зачем легенды «Манчестер Юнайтед» из «Класса-92» приобрели полулюбительский клуб «Солфорд Сити»

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Анонс приложения «90 минут» №26 от еженедельника «Футбол»!

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• ЧМ-2018: Главные цифры группового этапа • ЧМ-2018: Статистика всех матчей прошедшей недели • Дневники ЧМ-2018: путевые записки с чемпионата мира • Это интересно: Дмитрий Темников рассказывает о животных-оракулах, предсказывающих исходы матчей ЧМ-2018

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