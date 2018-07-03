Анонс еженедельника «Футбол» №26-27! В продаже с 4 июля

• Мнение: Денис Вдовин – о том, как чемпионат мира преподносит россиянам приятные сюрпризы и порождает новые эмоции
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• Репортаж: Александр Вишневский побывал в Саранске на матче сборных Панамы и Туниса и описал незабываемую атмосферу футбольного праздника в Мордовии
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