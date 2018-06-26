Анонс еженедельника «Футбол» №25! В продаже с 27 июня

Автор: Илья Егоров 0

• Мнение: Валерий Непомнящий — о попадании сборной России в плей-офф.

• Сборная. Live: Андрей Вдовин рассказал, как сборная России переживает свое самое счастливое время.

• Интервью: Григорий Ефимов показал, как команда Станислава Черчесова оказалась в плей-офф чемпионата мира.

• Репортаж: Александр Вишневский рассказал, почему на чемпионате мира мало европейцев.

• Интервью: Игорь Корнеев, входивший в тренерский штаб Гуса Хиддинка на Евро-2008, рассказал о турнире, когда сборная России завоевала «бронзу» чемпионата Европы.

• Постеры: Анте Ребич (сборная Хорватии), «ПСЖ» — чемпион Франции-2017/18, Кевин Де Брейне (сборная Бельгии).

Скачать еженедельник «Футбол» можно здесь: 

 App Store

Google Play 

Kollage_n25-2018_obl_gaz_poster_Big

Анонс приложения «90 минут» №25 от еженедельника «Футбол»!

Тема: Лидия Дидык рассказывает, как Германия едва не осталась за бортом ЧМ-2018.

ЧМ-2018: Цифры и статистика.

РепортажАлександр Вишневский посетил встречу Марокко — Иран и поведал, как превратить в праздник матч с самой унылой вывеской.

Звезда: Антон Муша — о том, как Александр Коларов в 32 года стал преемником Синиши Михайловича

Дневники ЧМ-2018: путевые записки с чемпионата мира.

Интервью: Бывший футболист сборной Франции Давид Трезеге рассказал о впечатлениях от ЧМ-2018.

• Герой: Юрий Алеманов рассказывает самые интересные факты об Ирвинге Лозано.

Скачать еженедельник «90 минут» можно здесь: 

App Store

Google Play 

Поделиться:

Илья Егоров

Корреспондент еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Obl_n20-90-2018

Анонс приложения «90 минут» №20 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 21 мая

Анонс еженедельника «Футбол» №21! В продаже с 30 мая

Анонс приложения «90 минут» №22 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 4 июня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 