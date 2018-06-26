Анонс еженедельника «Футбол» №25! В продаже с 27 июня

• Мнение: Валерий Непомнящий — о попадании сборной России в плей-офф.

• Сборная. Live: Андрей Вдовин рассказал, как сборная России переживает свое самое счастливое время.

• Интервью: Григорий Ефимов показал, как команда Станислава Черчесова оказалась в плей-офф чемпионата мира.

• Репортаж: Александр Вишневский рассказал, почему на чемпионате мира мало европейцев.

• Интервью: Игорь Корнеев, входивший в тренерский штаб Гуса Хиддинка на Евро-2008, рассказал о турнире, когда сборная России завоевала «бронзу» чемпионата Европы.

• Постеры: Анте Ребич (сборная Хорватии), «ПСЖ» — чемпион Франции-2017/18, Кевин Де Брейне (сборная Бельгии).

