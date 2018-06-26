Анонс еженедельника «Футбол» №25! В продаже с 27 июня

• Мнение: Валерий Непомнящий — о попадании сборной России в плей-офф.
• Сборная. Live: Андрей Вдовин рассказал, как сборная России переживает свое самое счастливое время.
• Интервью: Григорий Ефимов показал, как команда Станислава Черчесова оказалась в плей-офф чемпионата мира.
• Репортаж: Александр Вишневский рассказал, почему на чемпионате мира мало европейцев.
• Интервью: Игорь Корнеев, входивший в тренерский штаб Гуса Хиддинка на Евро-2008, рассказал о турнире, когда сборная России завоевала «бронзу» чемпионата Европы.
• Постеры: Анте Ребич (сборная Хорватии), «ПСЖ» — чемпион Франции-2017/18, Кевин Де Брейне (сборная Бельгии).
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Анонс приложения «90 минут» №25 от еженедельника «Футбол»!
• Тема: Лидия Дидык рассказывает, как Германия едва не осталась за бортом ЧМ-2018.
• ЧМ-2018: Цифры и статистика.
• Репортаж: Александр Вишневский посетил встречу Марокко — Иран и поведал, как превратить в праздник матч с самой унылой вывеской.
• Звезда: Антон Муша — о том, как Александр Коларов в 32 года стал преемником Синиши Михайловича
• Дневники ЧМ-2018: путевые записки с чемпионата мира.
• Интервью: Бывший футболист сборной Франции Давид Трезеге рассказал о впечатлениях от ЧМ-2018.
• Герой: Юрий Алеманов рассказывает самые интересные факты об Ирвинге Лозано.
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