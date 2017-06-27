Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №25 в продаже с 28 июня.
• Мнение: Илья Казаков рассуждает о том, какое будущее ждет Игоря Акинфеева после неудачи на КК-2017.
• Тест-драйв: Команда еженедельника «Футбол» на пресс-мобиле добралась до Казани и выяснила, как сборная России оказалась чужой на домашнем Кубке конфедераций.
• Исследование: Лидия Дидык представляет игроков, которые составят костяк будущей сборной Германии.
• Суперпостер: Рикарду Куарежма — самый искренний футболист Европы.
• Как это работает: Григорий Ефимов объясняет, как Игорь Акинфеев помогает сборной России в атаке.
• Интервью: Экс-футболист сборной России Роман Широков рассказал о том, стоит ли ждать его возвращения в футбол, что поможет Роберто Манчини выиграть ЛЧ с «Зенитом» и что нужно делать с контрактами футболистов РФПЛ.
• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на итоги Кубка конфедераций.
• Постеры: Георгий Джикия (сборная России), Рикарду Куарежма (сборная Португалии), «Фейеноорд» — чемпион Голландии 2016/17, сборная Португалии.
Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!
Ссылка для скачивания приложения «90 минут»:
App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes
• Тема: Илья Егоров и Никита Котов рассказывают о самых зажигательных болельщиках Кубка конфедераций.
• Рейтинг: Пять самых перспективных трансферов европейских клубов.
• Таблица трансферов РФПЛ.
• Статистика и цифры Кубка конфедераций.
• Обзор: Илья Егоров подводит промежуточные итоги квалификационных матчей к ЧМ-2018.
• Анонс: Дмитрий Темников рассказывает о том, почему «рушится» главное чудо футбольной Белоруссии.
5 thoughts on “Анонс еженедельника «Футбол» №25!”
Просто супер. Отличный подбор постеров. Плюс долгожданный для многих Фейеноорд. И Джикия к месту. Хотелось бы еще постер Васина и в особенности Головина, так как Александр стал лучшим игроком сборной на Кубке Конфедераций по мнению многих экспертов.
Большое СПАСИБО за постер ФЕЙЕНООРДА, так же рад ДЖИКИИ и сб.ПОРТУГАЛИИ. Согласен насчет ГОЛОВИНА, его постер напрашивается, хочется так же постер РОНАЛДУ именно с матча КК, ну и сб.РОССИИ с одного из матчей КК, в простых номерах ожидаю еще как минимум 5 постеров с турнира, ну и в СПЕЦВЫПУСКЕ хотя бы 6 постеров.
из немцев однозначно должен быть ВЕРНЕР, ШТИНДЛЬ
Из ком.постеров хотелось бы РОССИЮ, МЕКСИКУ, ГЕРМАНИЮ, ЧИЛИ, Н.ЗЕЛАНДИЮ или КАМЕРУН, ну конечно в идеале все СБОРНЫЕ, я тогда куплю пару номеров сделаю вам кассу))))
И еще очень хотелось бы АРСЕНАЛ обладатель Кубка Англии, все-таки их победы достаточно редкие и желательно это отметить редким постером. ДЕНИС, хочу напомнить ВАМ про ВОЗВРАЩЕНИЕ КОММЕНТАРИЕВ к ФОТО, очень их НЕ ХВАТАЕТ.