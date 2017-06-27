Анонс еженедельника «Футбол» №25!

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №25 в продаже с 28 июня.

• Мнение: Илья Казаков рассуждает о том, какое будущее ждет Игоря Акинфеева после неудачи на КК-2017.

• Тест-драйв: Команда еженедельника «Футбол» на пресс-мобиле добралась до Казани и выяснила, как сборная России оказалась чужой на домашнем Кубке конфедераций.

• Исследование: Лидия Дидык представляет игроков, которые составят костяк будущей сборной Германии.

• Суперпостер: Рикарду Куарежма — самый искренний футболист Европы.

• Как это работает: Григорий Ефимов объясняет, как Игорь Акинфеев помогает сборной России в атаке.

• Интервью: Экс-футболист сборной России Роман Широков рассказал о том, стоит ли ждать его возвращения в футбол, что поможет Роберто Манчини выиграть ЛЧ с «Зенитом» и что нужно делать с контрактами футболистов РФПЛ.

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на итоги Кубка конфедераций.

• Постеры: Георгий Джикия (сборная России), Рикарду Куарежма (сборная Португалии), «Фейеноорд» — чемпион Голландии 2016/17, сборная Португалии. Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно! Ссылка для скачивания приложения «90 минут»: App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8 Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes • Тема: Илья Егоров и Никита Котов рассказывают о самых зажигательных болельщиках Кубка конфедераций. • Рейтинг: Пять самых перспективных трансферов европейских клубов. • Таблица трансферов РФПЛ. • Статистика и цифры Кубка конфедераций. • Обзор: Илья Егоров подводит промежуточные итоги квалификационных матчей к ЧМ-2018. • Анонс: Дмитрий Темников рассказывает о том, почему «рушится» главное чудо футбольной Белоруссии.

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1