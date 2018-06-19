Анонс еженедельника «Футбол» №24! В продаже с 20 июня

• Мнение: Илья Казаков — о легендах и мифах чемпионатов мира.

• Сборная.Live: Андрей Вдовин по пятам следует за сборной России на домашнем чемпионате мира и выделяет ключевые моменты первых дней турнира: от разгромной победы над Саудовской Аравией до подготовки к игре с Египтом.

• Дневники ЧМ-2018: Корреспонденты еженедельника «Футбол» старательно заполняют дневник чемпионата мира и отмечают его главные события: от подвигов Роналду до неудач Месси.

• Дневники ЧМ-2018: Ярчайшие моменты матчей ЧМ-2018 в фотографиях нашего корреспондента Сергея Дроняева.

• Репортаж: Александр Вишневский провел несколько дней в компании исландских болельщиков, поделившихся с ним легендами о своей стране и признавшихся, что Россия — этой рай.

• Интервью: Лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков рассказал о похвале от Лео Месси, поделился ожиданиями от выступления сборной России на ЧМ-2018 и вспомнил о своем опыте участия на чемпионатах мира.

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на матчи ЧМ-2018.

• Постеры: Альфред Финнбогасон (сборная Исландия), «Ювентус» — чемпион Италии-2017/18, Ирвинг Лозано (сборная Мексики).



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Анонс приложения «90 минут» №24 от еженедельника «Футбол»!

• Тема: Никита Котов о неожиданных перестановках в сборной Испании и дебюте Фернандо Йерро в роли главного тренера команды.

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