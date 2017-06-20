Анонс еженедельника «Футбол» №24!

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №24 в продаже с 21 июня.

• Мнение: Илья Казаков — про самых влиятельных гостей открытия Кубка конфедераций.

• Интервью: Эквадорский полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа — о жизни в России, о голах в ворота «Барселоны» и «Баварии» и о том, каким ему запомнился Станислав Черчесов.

• Исследование: Максим Михалко объясняет, как система видеоповторов изменит мировой футбол.

• Тест-драйв: Команда еженедельника «Футбол» на пресс-мобиле добралась до Санкт-Петербурга и посетила матч-открытие Кубка конфедераций.

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на матчи Кубка конфедераций.

• Суперпостер: Артуро Видаль — главный страж центра поля чилийской сборной.

• Постеры: Александр Ерохин (сборная России), «Боруссия» Д — обладатель Кубка Германии 2016/17, «Барселона» — обладатель Кубка Испании 2016/17.

Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!

Ссылка для скачивания приложения «90 минут»:

App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes

• Тема: Никита Котов описывает антураж стартовавшего Кубка конфедераций.

• Рейтинг: Пять клубов в тренерской карьере Роберто Манчини.

• Статистика и цифры Кубка конфедераций.

• Интервью: Финский нападающий русского происхождения Александр Кокко — об особенностях соккера в Австралии, о том, как тяжело привыкнуть к местному солнцу и чем «соккеруз» могут удивить любителей футбола.

• Обзор: Илья Егоров подводит итоги чемпионатов Чехии, Греции, Швейцарии и Голландии.

• Анонс: Дмитрий Темников рассказывает о том, какие клубы стал лидерами латвийского футбола.

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1