Анонс еженедельника «Футбол» №23! В продаже с 13 июня

• Исследование: Григорий Ефимов разбирается, какие эксперименты проводил Станислав Черчесов.
• Интервью: Надежда российского футбола и один из наиболее талантливых опорных полузащитников Роман Зобнин рассказал об ожиданиях от ЧМ-2018, почему «Спартак» провалил концовку сезона и кто главный модник в клубе.
• Интервью: Лучший футболист России-2001 Руслан Нигматуллин вспоминает ЧМ-2002.
• Мнение: Илья Казаков в компании с Гусом Хиддинком вспоминает выступление россиян на Евро-2008.
• Мнение: Денис Вдовин вспоминает .
• Тема: Никита Котов объясняет, какие арбитры будут работать на ЧМ-2018.
• Путеводитель: Что надо знать, отправляясь на футбол в Самара.
• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на предстоящие матчи ЧМ-2018.
• Постеры: сборная Перу, «Барселона» — чемпион Испании-2017/18.
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• Тема: Андрей Вдовин собрал все, что нужно знать о системе видеоповторов VAR.
• ЧМ-2018: Дмитрий Темников собрал культурно-футбольную программу Москвы во время мирового форума.
• ЧМ-2018: Чемпионат мира-2018 в цифрах.
• ЧМ-2018: Заявки всех 32 сборных-участниц ЧМ.
• Статистика товарищеских матчей.
• Итоги сезона: Лидия Дидык выделяет ключевые события по итогам чемпионатов Швейцарии, Австрии, Чехии и Голландии.
• Хоккей: Дмитрий Темников радуется победе «Вашингтона» и вспоминает, как Александр Овечкин шел к цели.
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