Анонс еженедельника «Футбол» №23! В продаже с 13 июня

• Исследование: Григорий Ефимов разбирается, какие эксперименты проводил Станислав Черчесов.

• Интервью: Надежда российского футбола и один из наиболее талантливых опорных полузащитников Роман Зобнин рассказал об ожиданиях от ЧМ-2018, почему «Спартак» провалил концовку сезона и кто главный модник в клубе.

• Интервью: Лучший футболист России-2001 Руслан Нигматуллин вспоминает ЧМ-2002.

• Мнение: Илья Казаков в компании с Гусом Хиддинком вспоминает выступление россиян на Евро-2008.



• Мнение: Денис Вдовин вспоминает .

• Тема: Никита Котов объясняет, какие арбитры будут работать на ЧМ-2018.

• Путеводитель: Что надо знать, отправляясь на футбол в Самара.

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на предстоящие матчи ЧМ-2018.

• Постеры: сборная Перу, «Барселона» — чемпион Испании-2017/18.



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Анонс приложения «90 минут» №23 от еженедельника «Футбол»!

• Тема: Андрей Вдовин собрал все, что нужно знать о системе видеоповторов VAR.

• ЧМ-2018: Дмитрий Темников собрал культурно-футбольную программу Москвы во время мирового форума. • ЧМ-2018: Чемпионат мира-2018 в цифрах. • ЧМ-2018: Заявки всех 32 сборных-участниц ЧМ. • Статистика товарищеских матчей. • Итоги сезона: Лидия Дидык выделяет ключевые события по итогам чемпионатов Швейцарии, Австрии, Чехии и Голландии. • Хоккей: Дмитрий Темников радуется победе «Вашингтона» и вспоминает, как Александр Овечкин шел к цели.

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