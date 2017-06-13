Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №23 в продаже с 14 июня.
• Мнение: Илья Казаков объясняет, зачем «Арсеналу» Александр Головин.
• Интервью: Экс-форвард сборной Англии Стэн Коллимор — о том, как снимался в одном фильме с Шэрон Стоун, о фанате-трансвестите и о том, что общего между нашим футболом и английским.
• Репортаж: Никита Котов слетал в Екатеринбург и рассказал, чем живет город, который через год примет матчи чемпионата мира.
• Тест-драйв: Команда еженедельника «Футбол» отправляется в тур по городам Кубка конфедераций.
• Тема: Андрей Вдовин рассказывает все, что нужно знать о сборной России за несколько дней до старта Кубка конфедераций.
• Постеры: «Ювентус» — чемпион Италии-2016/17, «Питтсбург» — обладатель Кубка Стэнли 2016/17, сборная России.
Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!
Ссылка для скачивания приложения «90 минут»:
App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes
• Тема: Андрей Вдовин — о том, какую игру покажет наша сборная на Кубке конфедераций
• Рейтинг: Пять футболистов, способных удивить на предстоящем молодежном чемпионате Европы.
• Интервью: Доменико Кришито в откровенном разговоре с Максимом Михалко рассказал о намерении уйти из «Зенита» и лучшем тренере в карьере.
• Статистика: Все матчи отборочного раунда чемпионата мира-2018.
• Кубок конфедераций: Заявки всех участников предстоящего турнира.
• Обзор: Юрий Алеманов и Илья Егоров подводят итоги чемпионата Турции, Украины, Бельгии и Португалии.
• Анонс: Дмитрий Темников рассказывает, как складывается карьера самого неоднозначного таланта в российском футболе.
11 thoughts on “Анонс еженедельника «Футбол» №23!”
Прошу прислушаться к моей просьбе. ИРАН стал третьей сборной, отобравшейся на ЧМ. Обязательно нужен постер этой сборной во главе с Азмуном. Плюс Питтсбург Пингвинз выиграл Кубок Стэнли
А, прошу прощения) постер Питтсбурга не заметил
Но Иран обязательно должен найтись
арсенал кубок барселона кубок псж кубок ювентус кубок боруссия кубок?
РОССИЯ явно лишняя, с учетом того что они уже были в прошлом спецвыпуске, теперь и в нынешнем спецвыпуске, а еще и в этом номере даете!!!! ЗАЧЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕМ!!!!!???????? За ЮВЕ и ПИТТСБУРГ СПАСИБО! Жду РЕАЛ и ФЕЙЕНООРД с БОРУССИЕЙ, так же за сб.ИРАНА, ну и конечно потихоньку пора давать игроков сборных которые отбираются на ЧМ.
Евгений, мы в России живем. И наша сборная — сборная России. И лишней она быть не может в российском журнале, который является единственным печатным СМИ в стране — информационным партнером РФС.
Денис, здравствуйте, постарайтесь, пожалуйста фотографию сборной Ирана для постера, ну или хотя бы постер Сердара Азмуна в форме национальной команды
*постарайтесь найти… конечно
ДЕНИС, я конечно извиняюсь, но неужели до ВАС эти мысли только сейчас дошли??? Сколько я просил давать постеры игроков РФПЛ почаще, сколько просил дать ТУЛУ, ОРЕНБУРГ, да вообще любые клубы кроме наших отечественных грандов??? или по вашему они не являются частью РОССИИ??? Я ничего не имею против игроков СБОРНОЙ, и ком.фото будут восприниматься радостно если они даются постепенно, а не так как у ВАС чуть ли не в 3 номерах подряд!!!! ВЕДЬ место СБОРНОЙ в СПЕЦВЫПУСКЕ мог занять тот же ГОЛОВИН, да блин КОМБАРОВ накройняк, ВЫ же уперлись и штампуете фото сборной.
Опять же фото СБОРНОЙ с КУБКА мы обязательно попросим, а это уже будет 4 постера, а чем черт не шутит если наша СБОРНАЯ выиграет КК, получится ПЯТЬ, ПЯТЬ постеров!!!
Хотя как я понимаю сб.РОССИИ идет СУПЕРПОСТЕРОМ, в таком случае вопросы остаются лишь по СПЕЦВЫПУСКУ.