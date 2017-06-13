Анонс еженедельника «Футбол» №23!

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №23 в продаже с 14 июня.

• Мнение: Илья Казаков объясняет, зачем «Арсеналу» Александр Головин.

• Интервью: Экс-форвард сборной Англии Стэн Коллимор — о том, как снимался в одном фильме с Шэрон Стоун, о фанате-трансвестите и о том, что общего между нашим футболом и английским.

• Репортаж: Никита Котов слетал в Екатеринбург и рассказал, чем живет город, который через год примет матчи чемпионата мира.

• Тест-драйв: Команда еженедельника «Футбол» отправляется в тур по городам Кубка конфедераций.

• Тема: Андрей Вдовин рассказывает все, что нужно знать о сборной России за несколько дней до старта Кубка конфедераций.

• Постеры: «Ювентус» — чемпион Италии-2016/17, «Питтсбург» — обладатель Кубка Стэнли 2016/17, сборная России. Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно! Ссылка для скачивания приложения «90 минут»: App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8 Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes • Тема: Андрей Вдовин — о том, какую игру покажет наша сборная на Кубке конфедераций • Рейтинг: Пять футболистов, способных удивить на предстоящем молодежном чемпионате Европы. • Интервью: Доменико Кришито в откровенном разговоре с Максимом Михалко рассказал о намерении уйти из «Зенита» и лучшем тренере в карьере. • Статистика: Все матчи отборочного раунда чемпионата мира-2018. • Кубок конфедераций: Заявки всех участников предстоящего турнира. • Обзор: Юрий Алеманов и Илья Егоров подводят итоги чемпионата Турции, Украины, Бельгии и Португалии. • Анонс: Дмитрий Темников рассказывает, как складывается карьера самого неоднозначного таланта в российском футболе.

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1