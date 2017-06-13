Анонс еженедельника «Футбол» №23!

Автор: Еженедельник «Футбол» 11

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №23 в продаже с 14 июня.

• Мнение: Илья Казаков объясняет, зачем «Арсеналу» Александр Головин.

Интервью: Экс-форвард сборной Англии Стэн Коллимор — о том, как снимался в одном фильме с Шэрон Стоун, о фанате-трансвестите и о том, что общего между нашим футболом и английским.

• Репортаж: Никита Котов слетал в Екатеринбург и рассказал, чем живет город, который через год примет матчи чемпионата мира.

Тест-драйв: Команда еженедельника «Футбол» отправляется в тур по городам Кубка конфедераций.

• Тема: Андрей Вдовин рассказывает все, что нужно знать о сборной России за несколько дней до старта Кубка конфедераций.

• Постеры: «Ювентус» — чемпион Италии-2016/17, «Питтсбург» — обладатель Кубка Стэнли 2016/17, сборная России.

Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!

Ссылка для скачивания приложения «90 минут»:

App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes

• Тема: Андрей Вдовин — о том, какую игру покажет наша сборная на Кубке конфедераций

• Рейтинг: Пять футболистов, способных удивить на предстоящем молодежном чемпионате Европы.

• Интервью: Доменико Кришито в откровенном разговоре с Максимом Михалко рассказал о намерении уйти из «Зенита» и лучшем тренере в карьере.

Статистика: Все матчи отборочного раунда чемпионата мира-2018.

Кубок конфедераций: Заявки всех участников предстоящего турнира.

• Обзор: Юрий Алеманов и Илья Егоров подводят итоги чемпионата Турции, Украины, Бельгии и Португалии.

• Анонс: Дмитрий Темников рассказывает, как складывается карьера самого неоднозначного таланта в российском футболе.

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11 thoughts on “Анонс еженедельника «Футбол» №23!

  1. Прошу прислушаться к моей просьбе. ИРАН стал третьей сборной, отобравшейся на ЧМ. Обязательно нужен постер этой сборной во главе с Азмуном. Плюс Питтсбург Пингвинз выиграл Кубок Стэнли

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  5. РОССИЯ явно лишняя, с учетом того что они уже были в прошлом спецвыпуске, теперь и в нынешнем спецвыпуске, а еще и в этом номере даете!!!! ЗАЧЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕМ!!!!!???????? За ЮВЕ и ПИТТСБУРГ СПАСИБО! Жду РЕАЛ и ФЕЙЕНООРД с БОРУССИЕЙ, так же за сб.ИРАНА, ну и конечно потихоньку пора давать игроков сборных которые отбираются на ЧМ.

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    1. Евгений, мы в России живем. И наша сборная — сборная России. И лишней она быть не может в российском журнале, который является единственным печатным СМИ в стране — информационным партнером РФС.

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      1. Денис, здравствуйте, постарайтесь, пожалуйста фотографию сборной Ирана для постера, ну или хотя бы постер Сердара Азмуна в форме национальной команды

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      2. ДЕНИС, я конечно извиняюсь, но неужели до ВАС эти мысли только сейчас дошли??? Сколько я просил давать постеры игроков РФПЛ почаще, сколько просил дать ТУЛУ, ОРЕНБУРГ, да вообще любые клубы кроме наших отечественных грандов??? или по вашему они не являются частью РОССИИ??? Я ничего не имею против игроков СБОРНОЙ, и ком.фото будут восприниматься радостно если они даются постепенно, а не так как у ВАС чуть ли не в 3 номерах подряд!!!! ВЕДЬ место СБОРНОЙ в СПЕЦВЫПУСКЕ мог занять тот же ГОЛОВИН, да блин КОМБАРОВ накройняк, ВЫ же уперлись и штампуете фото сборной.

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        1. Опять же фото СБОРНОЙ с КУБКА мы обязательно попросим, а это уже будет 4 постера, а чем черт не шутит если наша СБОРНАЯ выиграет КК, получится ПЯТЬ, ПЯТЬ постеров!!!

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  6. Хотя как я понимаю сб.РОССИИ идет СУПЕРПОСТЕРОМ, в таком случае вопросы остаются лишь по СПЕЦВЫПУСКУ.

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