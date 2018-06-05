Анонс еженедельника «Футбол» №22! В продаже с 6 июня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

• Мнение: Илья Казаков — об окончательном составе сборной России на ЧМ-2018 .

• Тема: Авторы еженедельника «Футбол» разбирают соперников сборной России по группе A ЧМ-2018: Саудовскую Аравию, Египет, Уругвай.

• Путеводитель: Что надо знать, отправляясь на футбол в Ростов-на-Дону.

• Интервью: Экс-нападающий сборной России Дмитрий Радченко вспоминает ключевые события ЧМ-1994: от «письма четырднадцати» до «Золотой бутсы» Олега Саленко.

• Репортаж: Илья Егоров провел два дня с футболистами «Казанки» и узнал, чем живет вторая команда чемпионов страны, познал тонкости тренировок клуба и секретные установки главного тренера.

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на центральные матчи уикенда.

• Постеры: Александр Головин (сборная России), сборная Австралии, «Бавария» — чемпион Германии-2017/18, «Манчестер Сити» — чемпион Англии-2017/18

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