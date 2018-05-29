Анонс еженедельника «Футбол» №21! В продаже с 30 мая

• Тема: Авторы еженедельника «Футбол» разбирают группу B ЧМ-2018: Испания, Перу, Австралия и Дания. И группу C: Франция, Австралия, Перу, Дания

• Мнение: Илья Казаков — о том, почему Федор Смолов — последняя надежда сборной России.

• Антигерой: Юрий Алеманов сочувствует неудачам Лориса Кариуса в финале ЛЧ.

• Исследование: Сборная звезд, которых не взяли на ЧМ-2018.

• Путеводитель: Что надо знать, отправляясь на футбол в Саранск.

• Интервью: Генеральный директор ПФЛ Николай Анелькин — о том, зачем «Мордовии» стадион ЧМ-2018, бюджетах клубов и будущем развитии лиг.

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на центральные матчи уикенда.

• Постеры: Гарет Бэйл («Реал», Испания), сборная Дании, «Челси» — обладатель Кубка Англии-2017/18.

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Анонс приложения «90 минут» №21 от еженедельника «Футбол»!

• Тема: Никита Котов называет трех человек, решивших судьбу финала Лиги чемпионов.



• Расстановка: Главные истории прошедшей недели. • Главные цифры ФНЛ сезона 2017/18. • Англия: Антон Муша подводит итоги сезона в Англии. • Германия: Лидия Дидык — о главных героях и антигероях Бундеслиги. • Италия: Илья Егоров подытоживает последствия очередного чемпионства «Ювентуса». • Хоккей: Дмитрий Темников задается вопросом, способен ли Александр Овечкин наконец привезти Кубок Стэнли в Вашингтон.

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Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1