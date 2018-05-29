Анонс еженедельника «Футбол» №21! В продаже с 30 мая

• Тема: Авторы еженедельника «Футбол» разбирают группу B ЧМ-2018: Испания, Перу, Австралия и Дания. И группу C: Франция, Австралия, Перу, Дания
• Мнение: Илья Казаков — о том, почему Федор Смолов — последняя надежда сборной России.
• Антигерой: Юрий Алеманов сочувствует неудачам Лориса Кариуса в финале ЛЧ.
• Исследование: Сборная звезд, которых не взяли на ЧМ-2018.
• Путеводитель: Что надо знать, отправляясь на футбол в Саранск.
• Интервью: Генеральный директор ПФЛ Николай Анелькин — о том, зачем «Мордовии» стадион ЧМ-2018, бюджетах клубов и будущем развитии лиг.
• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на центральные матчи уикенда.
• Постеры: Гарет Бэйл («Реал», Испания), сборная Дании, «Челси» — обладатель Кубка Англии-2017/18.
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Анонс приложения «90 минут» №21 от еженедельника «Футбол»!
• Тема: Никита Котов называет трех человек, решивших судьбу финала Лиги чемпионов.
• Расстановка: Главные истории прошедшей недели.
• Главные цифры ФНЛ сезона 2017/18.
• Англия: Антон Муша подводит итоги сезона в Англии.
• Германия: Лидия Дидык — о главных героях и антигероях Бундеслиги.
• Италия: Илья Егоров подытоживает последствия очередного чемпионства «Ювентуса».
• Хоккей: Дмитрий Темников задается вопросом, способен ли Александр Овечкин наконец привезти Кубок Стэнли в Вашингтон.
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