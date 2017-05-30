Анонс еженедельника «Футбол» №21!

Автор: Еженедельник «Футбол» 2

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №21 в продаже с 31 мая.

• Мнение: Илья Казаков рассказывает о легендарных советских комментаторах прошлого и настоящего.

• Тема: Кто стоит за спинами игроков национальной команды России.

• Кубок Конфедераций-2017: Илья Егоров рассказывает все о сборной Португалии, которая совсем скоро приедет на Кубок конфедераций в Россию.

• Кубок Конфедераций-2017: Пять малоизвестных фактов о португальской команде.

• Кубок Конфедераций-2017: Пять самых важных матчей в истории Португалии.

• Кубок Конфедераций-2017: Кроссворд. Узнайте, насколько хорошо вы знакомы с этой страной и с ее футболистами.

• Спорт и Цифры: Анонс предстоящего финала Лиги чемпионов.

Интервью: Президент Федерации футбола Волгоградской области Рохус Шох рассказал о том, почему ЦСКА самый образцовый клуб в стране, как строился знаменитый «Ротор» 1990-х, и назвал главную проблему российского футбола.

• СпецпроектВиталий Мутко возглавил День массового футбола.

• Постеры: «Манчестер Юнайтед» — победитель Лиги Европы-2016/17, Пепе (сборная Португалии), сборная Швеции — победитель ЧМ-2017 по хоккею.

Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!

Ссылка для скачивания приложения «90 минут»:

App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes

• Тема: Андрей Вдовин — о том, что мы знаем о новом старом президенте «Зенита» Сергее Фурсенко.

• Рейтинг: Футболисты экзотических стран, играющие в топ-чемпионатах Европы.

• Цифры РФПЛ.

• Статистика и цифры ФНЛ.

• Статистика ПФЛ.

Лига ЕвропыАнтон Муша подводит итоги и называет главных героев турнира.

Германия: Лидия Дидык называет семь предметов, олицетворяющих сезон Бундеслиги.

• Италия: Илья Егоров грустит из-за того, что Франческо Тотти завершил игровую карьеру.

• Анонс: Самые ожидаемые матчи выходных.

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2 thoughts on “Анонс еженедельника «Футбол» №21!

  1. Спасибо что на СУПЕРПОСТЕРЕ не КР7, а ПЕПЕ на мой взгляд хороший выбор. Так же рад что дали ШВЕДОВ и конечно МЮ с нетерпением жду его добавления к себе в огромную коллекцию ведь когда они еще победят не в своем турнире…ССФ кстати так же дал отличный постер ЛЕГЕНДАРНОЙ КОМАНДЫ который равноценен СУПЕРПОСТЕРУ!!! Будет интересно почитать интервью ШОХА и анонс предстоящей битвы за КУБОК ЧЕМПИОНОВ,надеюсь материалы достойные.

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  2. Не забудьте о Чемпионе АПЛ — ЧЕЛСИ, победителе Серии А — ЮВЕ, Реале Чемпиону Испании, помимо них хочется увидеть БОРУССИЮ обладателя Кубка. Да и заранее прошу ВАС дать и РЕАЛ и ЮВЕНТУС победителей своих чемпов, в не зависимости от того кто из них выиграет ЛЧ!!! Так же по возможности прошу ФЕЙЕНООРД и конечно ФРАНЧЕСКО ТОТТИ!!!

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