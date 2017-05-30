Анонс еженедельника «Футбол» №21!

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №21 в продаже с 31 мая.

• Мнение: Илья Казаков рассказывает о легендарных советских комментаторах прошлого и настоящего.

• Тема: Кто стоит за спинами игроков национальной команды России.

• Кубок Конфедераций-2017: Илья Егоров рассказывает все о сборной Португалии, которая совсем скоро приедет на Кубок конфедераций в Россию.

• Кубок Конфедераций-2017: Пять малоизвестных фактов о португальской команде.

• Кубок Конфедераций-2017: Пять самых важных матчей в истории Португалии.

• Кубок Конфедераций-2017: Кроссворд. Узнайте, насколько хорошо вы знакомы с этой страной и с ее футболистами.

• Спорт и Цифры: Анонс предстоящего финала Лиги чемпионов.

• Интервью: Президент Федерации футбола Волгоградской области Рохус Шох рассказал о том, почему ЦСКА самый образцовый клуб в стране, как строился знаменитый «Ротор» 1990-х, и назвал главную проблему российского футбола.

• Спецпроект: Виталий Мутко возглавил День массового футбола.

• Постеры: «Манчестер Юнайтед» — победитель Лиги Европы-2016/17, Пепе (сборная Португалии), сборная Швеции — победитель ЧМ-2017 по хоккею. Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно! Ссылка для скачивания приложения «90 минут»: App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8 Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes • Тема: Андрей Вдовин — о том, что мы знаем о новом старом президенте «Зенита» Сергее Фурсенко. • Рейтинг: Футболисты экзотических стран, играющие в топ-чемпионатах Европы. • Цифры РФПЛ. • Статистика и цифры ФНЛ. • Статистика ПФЛ. • Лига Европы: Антон Муша подводит итоги и называет главных героев турнира. • Германия: Лидия Дидык называет семь предметов, олицетворяющих сезон Бундеслиги. • Италия: Илья Егоров грустит из-за того, что Франческо Тотти завершил игровую карьеру. • Анонс: Самые ожидаемые матчи выходных.

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1