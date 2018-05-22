Анонс еженедельника «Футбол» №20! В продаже с 23 мая

• Мнение: Андрей Вдовин — о сборной России.

• Тема: Авторы еженедельника «Футбол» разбирают группу D ЧМ-2018: Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия.

• Мнение: Илья Казаков — о сборах команды Станислава Черчесова.

• Герой: Лидия Дидык называет пять вещей, которые никогда не cовершает капитан «Атлетико» Габи.

• Как это устроено: Как фанаты «Ливерпуля» создают европейские хиты.

• Интервью: Бывший тренер вратарей «Зенита» Массимо Баттары рассказывает, чем работа в клубе из Санкт-Петербурга лучше, чем в «Манчестер Сити».

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на центральные матчи уикенда и хоккейный ЧМ-2018.

• Постеры: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), сборная Исландии, «Айнтрахт» — обладатель Кубка Германии.

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• Тема: Андрей Вдовин рассказывает, как сборная России готовится к ЧМ-2018.



• Расстановка: Главные истории прошедшей недели. • Главные цифры РФПЛ сезона 2017/18. • ФНЛ: Дмитрий Темников — о том, как российские клубы не пускают в ФНЛ. • Англия: Антон Муша описывает победу «Челси» в финале Кубка Англии. • Германия: Лидия Дидык ищет подвох в составе сборной Йоахима Лева на ЧМ-2018. • Испания: Никита Котов — о том, как Пако Лопес преобразил «Леванте». • Италия: Илья Егоров рассказывает, почему Джанлуиджи Доннарумма стал средним вратарем. • Франция: Юрий Алеманов анонсирует возвращение «Ренна» в еврокубки. • Хоккей: Дмитрий Темников подводит итоги 82-го чемпионата мира по хоккею.

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