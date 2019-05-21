Анонс еженедельника «Футбол» №20! В продаже с 22 мая

• Мнение: Андрей Вдовин — о том, как должен измениться «Краснодар» к Лиге чемпионов.
• Интервью: Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк — о первом сезоне в России, работе с Юрием Семиным, Унаи Эмери и собственном бизнесе.
• 10 фактов: Дарья Григорьева вспоминает 10 клубов, которые фанаты спасли от банкротства.
• Тема: Антон Муша подводит итоги сезона в английской Премьер-лиге.
• Как это устроено: Лидия Дидык рассказывает о технологиях, которые вывели футбольную медицину на новый уровень.
• Статистика и цифры РПЛ.
• Статистика и цифры европейских чемпионатов.
• Хоккей: Дмитрий Темников — о главном оружии сборной России на ЧМ-2019.
• Баскетбол: ЦСКА — чемпион Евролиги 2018/19.
• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на главные матчи недели.
• Постеры: «Лацио» — обладатель кубка Италии-2018/19, «Манчестер Сити» — обладатель кубка Англии-2018/19.
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