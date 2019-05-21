Анонс еженедельника «Футбол» №20! В продаже с 22 мая

• Мнение: Андрей Вдовин — о том, как должен измениться «Краснодар» к Лиге чемпионов.

• Интервью: Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк — о первом сезоне в России, работе с Юрием Семиным, Унаи Эмери и собственном бизнесе.

• 10 фактов: Дарья Григорьева вспоминает 10 клубов, которые фанаты спасли от банкротства.

• Тема: Антон Муша подводит итоги сезона в английской Премьер-лиге.

• Как это устроено: Лидия Дидык рассказывает о технологиях, которые вывели футбольную медицину на новый уровень.

• Статистика и цифры РПЛ.

• Статистика и цифры европейских чемпионатов.

• Хоккей: Дмитрий Темников — о главном оружии сборной России на ЧМ-2019.

• Баскетбол: ЦСКА — чемпион Евролиги 2018/19.

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на главные матчи недели.

• Постеры: «Лацио» — обладатель кубка Италии-2018/19, «Манчестер Сити» — обладатель кубка Англии-2018/19.



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Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею