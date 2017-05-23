Анонс еженедельника «Футбол» №20!

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №20 в продаже с 24 мая.
• Мнение: Илья Казаков подводит итоги российского сезона и предсказывает грядущие перемены в клубах.
• Тема: Григорий Ефимов разобрался, за счет чего «Спартак» стал чемпионом страны.
• Знак Вопроса: Узнайте, на сколько хорошо вы осведомлены в истории «МЮ».
• Кубок Конфедераций-2017: Юрий Алеманов рассказывает все о сборной Камеруна, которая совсем скоро приедет на Кубок конфедераций в Россию.
• Кубок Конфедераций-2017: Пять малоизвестных фактов об африканской команде.
• Кубок Конфедераций-2017: Пять самых важных матчей в истории Камеруна.
• Кубок Конфедераций-2017: Кроссворд. Узнайте, насколько хорошо вы знакомы с этой страной и с ее футболистами.
• Хоккей: Илья Зубко подвел итог чемпионата мира по хоккею.
• Интервью: нападающий «Урала» Эрик Бикфалви рассказывает о рассказал о том, почему никогда не вернется в Китай, что произошло в финале Кубка и почему Франческо Тотти лучше всех.
• Постеры: Дирк Кюйт («Фейеноорд», Голландия), «Монако» — чемпион Франции, «Спартак» — чемпион России.
Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!
Ссылка для скачивания приложения «90 минут»:
App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes
• Тема: Андрей Вдовин — о том, как изменится «Зенит» без Лиги чемпионов.
• Рейтинг: Пять звезд, выступающих в экзотических чемпионатах.
• Статистика и цифры РФПЛ.
• Статистика и цифры ФНЛ.
• Статистика ПФЛ.
• Англия: Антон Муша объясняет, как Премьер-лига будет бороться с симуляциями.
• Германия: Лидия Дидык разбирается в том, что происходит на внутренней кухне дортмундской «Боруссии».
• Испания: Никита Котов — о том, чем занимается Жерар Пике за пределами поля.
• Италия: Илья Егоров выясняет, что происходит с «Интером».
• Франция: Юрий Алеманов рассказывает, кто стал душой чемпионского «Монако».
• Анонс: Самые ожидаемые матчи выходных.