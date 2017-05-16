Анонс еженедельника «Футбол» №19!

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №19 в продаже с 17 мая.
• Мнение: Илья Казаков анализирует состав сборной России в преддверии старта Кубка конфедераций.
• Тема: Максим Михалко рассказывает все о дебютанте РФПЛ «Тосно».
• Знак Вопроса: Узнайте, на сколько хорошо вы осведомлены в истории «МЮ».
• Кубок Конфедераций-2017: Илья Егоров рассказывает все о сборной Чили, которая совсем скоро приедет на Кубок конфедераций в Россию.
• Кубок Конфедераций-2017: Пять малоизвестных фактов о сборной Чили.
• Кубок Конфедераций-2017: Пять самых важных матчей в истории Чили.
• Кубок Конфедераций-2017: Кроссворд. Узнайте, насколько хорошо вы знакомы с этой страной.
• Интервью: Экс-нападающий сборной СССР Александр Никитин рассказывает о рассказал о том, почему в 80-х отказал практически всем клубам высшей лиги, как едва не оказался в «Сампдории» и какие перспективы у волгоградского футбола.
• Вспомнить всех: Юрий Алеманов вспоминает «Галатасарай», выигравший первый и все еще последний евротрофей для Турции.
• Постеры: Сауль («Атлетико» Мадрид, Испания), Евгений Дадонов (сборная России).
Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!
Ссылка для скачивания приложения «90 минут»:
App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes
• Тема: Константин Иванов — о том, нужен ли «Рубину» новый главный тренер.
• Рейтинг: Топ-5 фаворитов молодежного чемпионата мира в Южной Корее.
• Статистика и цифры РФПЛ.
• Статистика и цифры ФНЛ.
• Статистика ПФЛ.
• Англия: Антон Муша вместе с Арсеном Венгером успокаивает болельщиков «канониров».
• Германия: Лидия Дидык делится ожиданиями от «Лейпцига» в Лиге чемпионов.
• Испания: Никита Котов рассказывает, за кем охотятся испанские топ-клубы.
• Италия: Илья Егоров объяснил, почему «Дженоа» уже ничего не нужно.
• Франция: Юрий Алеманов представляет участников гонки за попадание в Лигу 1 на следующий сезон.
• Анонс: Самые ожидаемые матчи выходных.
3 thoughts on “Анонс еженедельника «Футбол» №19!”
За САУЛЯ спасибо, давно напрашивался, может вы все-таки дадите пару постеров именно с ЧМ по хоккею?
Евгений, мы ставим то, что у нас есть.
Спасибо что на СУПЕРПОСТЕРЕ не сборная ЧИЛИ, а КЛАУДИО БРАВО