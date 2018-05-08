Анонс еженедельника «Футбол» №18! В продаже с 9 мая

• Мнение: Илья Казаков раскрывает секрет победы «Локомотива» в чемпионате России.
• Интервью: Комментатор Владимир Стогниенко рассказывает о самых курьезных ситуациях и дает прогнозы на предстоящий ЧМ.
• Герой: Юрий Алеманов рассказывает о непростом пути вратаря Кейлора Наваса.
• Тема: Авторы еженедельника «Футбол» разбирают группу F ЧМ-2018: Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея.
• Исследование: Никита Котов объясняет, почему «Ливерпулю» нельзя расставаться с Желько Бувачем.
• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на центральные матчи уикенда и стартовавший хоккейный ЧМ-2018.
• Постеры: Флориан Товен («Марсель»), сборная Швеции, «Локомотив» — чемпион России 2017/18.
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• Тема: Илья Егоров и Андрей Вдовин стали частью большого праздника в Черкизово, где дождались чемпионства «Локомотива».
• Расстановка: Главные истории прошедшей недели.
• Статистика и цифры РФПЛ.
• ФНЛ: Дмитрий Темников объясняет бизнес-модель «Химок».
• Англия: Антон Муша — о том, как Рияд Марез помирился с руководителями «Лестера».
• Германия: Лидия Дидык разрывается между «Шальке» и Максом Майером.
• Испания: Никита Котов подводит итоги Эль Класико.
• Италия: Илья Егоров сожалеет о потерянной форме Андреа Белотти.
• Франция: Юрий Алеманов — о ежегодных номинациях во французском футболе.
• Хоккей: Дмитрий Темников анализирует игру сборной России в стартовых матчах ЧМ.
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