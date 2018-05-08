Анонс еженедельника «Футбол» №18! В продаже с 9 мая

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

• Мнение: Илья Казаков раскрывает секрет победы «Локомотива» в чемпионате России.

• Интервью: Комментатор Владимир Стогниенко рассказывает о самых курьезных ситуациях и дает прогнозы на предстоящий ЧМ.

• Герой: Юрий Алеманов рассказывает о непростом пути вратаря Кейлора Наваса.

• Тема: Авторы еженедельника «Футбол» разбирают группу F ЧМ-2018: Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея.

• Исследование: Никита Котов объясняет, почему «Ливерпулю» нельзя расставаться с Желько Бувачем.

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на центральные матчи уикенда и стартовавший хоккейный ЧМ-2018.

• Постеры: Флориан Товен («Марсель»), сборная Швеции, «Локомотив» — чемпион России 2017/18.

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• Тема: Илья Егоров и Андрей Вдовин стали частью большого праздника в Черкизово, где дождались чемпионства «Локомотива».

• Расстановка: Главные истории прошедшей недели.

• Статистика и цифры РФПЛ.

• ФНЛ: Дмитрий Темников объясняет бизнес-модель «Химок».

• АнглияАнтон Муша — о том, как Рияд Марез помирился с руководителями «Лестера».

• ГерманияЛидия Дидык разрывается между «Шальке» и Максом Майером.

• Испания:  Никита Котов подводит итоги Эль Класико.

• ИталияИлья Егоров сожалеет о потерянной форме Андреа Белотти.

• ФранцияЮрий Алеманов — о ежегодных номинациях во французском футболе.

• Хоккей: Дмитрий Темников анализирует игру сборной России в стартовых матчах ЧМ.

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