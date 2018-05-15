Анонс еженедельника «Футбол» №18! В продаже с 16 мая

• Мнение: Илья Казаков о принципах формирования состава сборной России.

• Исследование: Разбор расширенного состава сборной России на ЧМ-2018.

• Тема: Авторы еженедельника «Футбол» разбирают группу E ЧМ-2018: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия.

• Герой: Юрий Алеманов рассказывает, за что Карима Бензема возненавидел мир.

• Как это устроено: Дмитрий Темников объясняет принципы работы фан-зон во время ЧМ-2018.

• Интервью: Арбитр ФИФА Юрий Баскаков рассказывает о том, как хотел стать хоккеистом, кто был самым умелым симулянтом в РФПЛ и почему Владимир Путин был бы образцовым футбольным судьей.

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на центральные матчи уикенда и стартовавший хоккейный ЧМ-2018.

• Постеры: Жоаозиньо («Краснодар»), сборная Коста-Рики, «Тосно» — обладатель Кубка России-2017/18.

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• Тема: Андрей Вдовин — о самом главном, что случилось в Премьер-лиге за этот сезон.



• Расстановка: Евгений Морозов делится впечатлениями от посещения самого необычного финала Кубка России. • Статистика и цифры РФПЛ. • ФНЛ: Дмитрий Темников анонсирует выступления «Енисея» и «Тамбова» в стыковых матчах за право выхода в РФПЛ. • Англия: Антон Муша с рассказом о перевоплощении Уилфрида Заха в топ-игрока. • Германия: Лидия Дидык прощается с «Гамбургом» и предрекает ему туманное будущее. • Испания: Никита Котов знакомит с Хоакином Капарросом, спасшим сезон для «Севильи». • Италия: Илья Егоров нахваливает лидера обороны «Наполи» Калиду Кулибали. • Франция: Юрий Алеманов приветствует возвращение «Нима» в Лигу 1 спустя 25 лет. • Хоккей: Главные события проходящего в Дании чемпионата мира.

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