Анонс еженедельника «Футбол» №17! В продаже со 2 мая

• Мнение: Илья Казаков рассуждает о перспективах Артема Дзюбы попасть на ЧМ-2018.

• Интервью: Денис «Пушка страшная» Колодин — о том, как Хиддинк настраивал сборную, как с ним обращалось «Динамо» и о подвале казахстанских лиг.



• Герой: Юрий Алеманов рассказывает о непростом пути к славе защитника Марсело.

• Тема: Авторы еженедельника «Футбол» разбирают группу G ЧМ-2018: Тунис, Англия, Панама, Бельгия.

• Исследование: Лидия Дидык выясняет, как футболисты играют против собственных клубов.

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на центральные матчи уикенда и стартующий хоккейный ЧМ-2018.

• Постеры: Кайл Уокер («Манчестер Сити»), «Барселона» — победитель кубка Испании-2017/18, «Ак Барс» — победитель кубка Гагарина 2017/18.

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Анонс приложения «90 минут» №17 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 30 апреля.

• Тема: Максим Михалко — о финале кубка России «Авангард» — «Тосно».

• Расстановка: Главные истории прошедшей недели. • Статистика и цифры РФПЛ. • ФНЛ: Дмитрий Темников анализирует, у кого больше шансов выйти в РФПЛ. • Англия: Антон Муша — о том, как «Суонси» спасается от вылета в Чемпионшип. • Германия: Лидия Дидык провожает «Кельн» обратно во вторую Бундеслигу. • Испания: Никита Котов — о том, как Кике Сетьен ведет «Бетис» в еврокубки. • Италия: Илья Егоров выбирает клуб для Мауро Икарди. • Франция: Юрий Алеманов — о выходе «Реймса» в Лигу 1. • Хоккей: Дмитрий Темников объясняет феномен «Ак Барса».

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Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1