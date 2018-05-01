Анонс еженедельника «Футбол» №17! В продаже со 2 мая

• Мнение: Илья Казаков рассуждает о перспективах Артема Дзюбы попасть на ЧМ-2018.
• Интервью: Денис «Пушка страшная» Колодин — о том, как Хиддинк настраивал сборную, как с ним обращалось «Динамо» и о подвале казахстанских лиг.
• Герой: Юрий Алеманов рассказывает о непростом пути к славе защитника Марсело.
• Тема: Авторы еженедельника «Футбол» разбирают группу G ЧМ-2018: Тунис, Англия, Панама, Бельгия.
• Исследование: Лидия Дидык выясняет, как футболисты играют против собственных клубов.
• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на центральные матчи уикенда и стартующий хоккейный ЧМ-2018.
• Постеры: Кайл Уокер («Манчестер Сити»), «Барселона» — победитель кубка Испании-2017/18, «Ак Барс» — победитель кубка Гагарина 2017/18.
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• Тема: Максим Михалко — о финале кубка России «Авангард» — «Тосно».
• Расстановка: Главные истории прошедшей недели.
• Статистика и цифры РФПЛ.
• ФНЛ: Дмитрий Темников анализирует, у кого больше шансов выйти в РФПЛ.
• Англия: Антон Муша — о том, как «Суонси» спасается от вылета в Чемпионшип.
• Германия: Лидия Дидык провожает «Кельн» обратно во вторую Бундеслигу.
• Испания: Никита Котов — о том, как Кике Сетьен ведет «Бетис» в еврокубки.
• Италия: Илья Егоров выбирает клуб для Мауро Икарди.
• Франция: Юрий Алеманов — о выходе «Реймса» в Лигу 1.
• Хоккей: Дмитрий Темников объясняет феномен «Ак Барса».
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