Анонс еженедельника «Футбол» №16! В продаже с 24 апреля

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- Тема: Александр Вишневский принял участие в выборах легенд для международного музея футбола.
- Интервью: Михаил Кержаков рассказал о драмах своей зенитовской карьеры, об ударах Халка и Алиева и о воспоминаниях о Самюэле Это’О.
- Как это устроено: Лидия Дидык называет героев, которые стоят за спинами игроков «Аякса».
- 10 фактов: Юрий Алеманов вспоминает крупные пожертвования клубов в мировом футболе.
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- Статистика и цифры европейских чемпионатов.
- Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на главные матчи недели.
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