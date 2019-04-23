Анонс еженедельника «Футбол» №16! В продаже с 24 апреля

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0
  • Мнение: Андрей Вдовин – о том, кто главный герой чемпионата России.
  • Тема: Александр Вишневский принял участие в выборах легенд для международного музея футбола.
  • Интервью: Михаил Кержаков рассказал о драмах своей зенитовской карьеры, об ударах Халка и Алиева и о воспоминаниях о Самюэле Это’О.
  • Как это устроено: Лидия Дидык называет героев, которые стоят за спинами игроков «Аякса».
  • 10 фактов: Юрий Алеманов вспоминает крупные пожертвования клубов в мировом футболе.
  • Герой: Никита Котов восхищается героем «Тоттенхэма» Сон Хын Мином.
  • Статистика и цифры РПЛ.
  • Статистика и цифры европейских чемпионатов.
  • Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на главные матчи недели.
  • Хоккей: Дмитрий Темников — о пути ЦСКА к первой победе в Кубке Гагарина.
  • Постеры: «Аякс» (Голландия), ЦСКА — обладатель Кубка Гагарина-2019.

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