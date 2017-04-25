Анонс еженедельника «Футбол» №16!

Автор: Еженедельник «Футбол» 1 Comments

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №16 в продаже с 26 апреля.

Тема: еженедельник «Футбол» представляет подробную карту влияния российского футбола.

• Кубок Конфедераций-2017: Антон Муша рассказывает все о сборной Новой Зеландии, которая совсем скоро приедет на Кубок Конфедераций в Россию.

• Кубок Конфедераций-2017: Пять малоизвестных фактов о сборной Новой Зеландии.

• Кубок Конфедераций-2017: Пять самых важных матчей в истории Новой Зеландии.

• Кубок Конфедераций-2017: Кроссворд. Узнайте, на сколько хорошо вы знаете об этой стране.

Интервью: Александр Уваров — о том, как стал легендой московского «Динамо», этапе карьеры в Израиле и о культе личности Диего Марадоны.

• Мнение: Илья Казаков — о том, что стоит за ошибками судей в отечественном футболе.

• Вспомнить всех: Юрий Алеманов рассказывает о последнем чемпионстве «Ромы».

• Знак ВопросаВ преддверии главного московского дерби ЦСКА — «Спартак» раскрываем самые яркие мифы последних лет.

• Фоторепортаж: Еженедельник «Футбол» на выставке «Спорт».

• Постеры: Роман Зобнин («Спартак», Москва), «Аякс» (Амстердам, Голландия).

Скачайте приложение еженедельника «Футбол»!

Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!

Ссылка для скачивания приложения «90 минут»:

App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes

• Тема: Никита Котов разбирается, у кого больше шансов выиграть финал Кубка России.

• Рейтинг: 5 главных талантов португальского чемпионата.

• Статистика и цифры РФПЛ.

• Статистика и цифры ФНЛ.

• Статистика ПФЛ.

АнглияАнтон Муша — о том, почему «Халл Сити» должен остаться в АПЛ.

Германия: Лидия Дидык находит замену Мануэлю Нойеру в «Баварии».

• Испания: Никита Котов восхищается прогрессом Иско, ставшим одним из лидеров «Реала».

• Италия: Илья Егоров разрывает шаблон и объясняет, почему Италия должна гордиться «Ювентусом».

• Франция: Юрий Алеманов рассказывает, за счет чего «Ницца» взлетела так высоко.

• Анонс: Самые ожидаемые матчи выходных.

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