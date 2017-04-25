Анонс еженедельника «Футбол» №16!

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №16 в продаже с 26 апреля.

• Тема: еженедельник «Футбол» представляет подробную карту влияния российского футбола.

• Кубок Конфедераций-2017: Антон Муша рассказывает все о сборной Новой Зеландии, которая совсем скоро приедет на Кубок Конфедераций в Россию.

• Кубок Конфедераций-2017: Пять малоизвестных фактов о сборной Новой Зеландии.

• Кубок Конфедераций-2017: Пять самых важных матчей в истории Новой Зеландии.

• Кубок Конфедераций-2017: Кроссворд. Узнайте, на сколько хорошо вы знаете об этой стране.

• Интервью: Александр Уваров — о том, как стал легендой московского «Динамо», этапе карьеры в Израиле и о культе личности Диего Марадоны.

• Мнение: Илья Казаков — о том, что стоит за ошибками судей в отечественном футболе.

• Вспомнить всех: Юрий Алеманов рассказывает о последнем чемпионстве «Ромы».

• Знак Вопроса: В преддверии главного московского дерби ЦСКА — «Спартак» раскрываем самые яркие мифы последних лет.

• Фоторепортаж: Еженедельник «Футбол» на выставке «Спорт».

• Постеры: Роман Зобнин («Спартак», Москва), «Аякс» (Амстердам, Голландия). Скачайте приложение еженедельника «Футбол»! Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно! Ссылка для скачивания приложения «90 минут»: App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8 Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes • Тема: Никита Котов разбирается, у кого больше шансов выиграть финал Кубка России. • Рейтинг: 5 главных талантов португальского чемпионата. • Статистика и цифры РФПЛ. • Статистика и цифры ФНЛ. • Статистика ПФЛ. • Англия: Антон Муша — о том, почему «Халл Сити» должен остаться в АПЛ. • Германия: Лидия Дидык находит замену Мануэлю Нойеру в «Баварии». • Испания: Никита Котов восхищается прогрессом Иско, ставшим одним из лидеров «Реала». • Италия: Илья Егоров разрывает шаблон и объясняет, почему Италия должна гордиться «Ювентусом». • Франция: Юрий Алеманов рассказывает, за счет чего «Ницца» взлетела так высоко. • Анонс: Самые ожидаемые матчи выходных.

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1