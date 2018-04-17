Анонс еженедельника «Футбол» №15! В продаже с 18 апреля

• Мнение: Илья Казаков сравнивает братьев Миранчуков с другими знаковыми близнецами в истории РФПЛ.
• Тема: Авторы еженедельника «Футбол» проводят ревизию стадионов ЧМ-2018 в Самаре, Калининграде, Саранске и Екатеринбурге.
• Мнение: Андрей Вдовин рассуждает о судьбе новых стадионов по окончании ЧМ-2018.
• Герой: Юрий Алеманов повествует о ключевых дуэлях Марио Манджукича.
• Интервью: Главный тренер «Торпедо» Игорь Колыванов рассказал, почему Италия сдала позиции в мировом футболе, объяснил, чем хорош ПФЛ для молодых игроков и сравнил Диего Марадону с Лионелем Месси, .
• Исследование: Никита Котов анализирует предыдущие провалы «Барселоны» в Лиге чемпионов.
• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на центральные матчи уикенда.
• Постеры: «РБ Зальцбург» (Австрия), «Динамо» (Москва).
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• Тема: Константин Иванов подводит итоги выступлений российских клубов в еврокубках.
• Расстановка: Главные истории прошедшей недели: Буффон, ЦСКА, сборная России, Пеле
• Статистика и цифры РФПЛ.
• ФНЛ: Дмитрий Темников находит причины провального выступления «Волгаря» этой весной.
• Англия: Антон Муша оценивает второй сезон Пепа Гвардиолы в Англии.
• Германия: Лидия Дидык представляет нового главного тренера «Баварии».
• Испания: Никита Котов прощается в Фернандо Торресом.
• Италия: Илья Егоров подбирает преемника для Джанлуиджи Буффона.
• Франция: Юрий Алеманов ставит крест на надеждах «Марселя» выиграть Лигу Европы.
• Статистика Лиги чемпионов и Лиги Европы.
• Хоккей: Дайджест главных новостей недели.
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