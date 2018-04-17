Анонс еженедельника «Футбол» №15! В продаже с 18 апреля

• Мнение: Илья Казаков сравнивает братьев Миранчуков с другими знаковыми близнецами в истории РФПЛ.

• Тема: Авторы еженедельника «Футбол» проводят ревизию стадионов ЧМ-2018 в Самаре, Калининграде, Саранске и Екатеринбурге.

• Мнение: Андрей Вдовин рассуждает о судьбе новых стадионов по окончании ЧМ-2018.

• Герой: Юрий Алеманов повествует о ключевых дуэлях Марио Манджукича.

• Интервью: Главный тренер «Торпедо» Игорь Колыванов рассказал, почему Италия сдала позиции в мировом футболе, объяснил, чем хорош ПФЛ для молодых игроков и сравнил Диего Марадону с Лионелем Месси, .

• Исследование: Никита Котов анализирует предыдущие провалы «Барселоны» в Лиге чемпионов.

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на центральные матчи уикенда.

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