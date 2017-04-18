Анонс еженедельника «Футбол» №15!

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №15 в продаже с 19 апреля.
• Тема: Максим Михалко рассказывает все о главном долгострое страны, стадионе «Зенита» на Крестовском острове.
• Суперпостер: Джорджо Кьеллини — лучший центральный защитник итальянского футбола в XXI веке.
• Мнение: Илья Казаков восхваляет «Спартак» Леонида Федуна.
• Мнение: Алексей Андронов — о взрыве в Дортмунде и его последствиях.
• Юбилей: «Спартаку» исполняется 95 лет, а мы вспоминаем главных легенд в истории столичного клуба.
• Постеры: Жерар Деулофеу («Милан», Италия), СКА Санкт-Петербург — обладатель Кубка Гагарина 2016/2017 .
• Интервью: Бразилец Джефтон — о России, Курбане Бердыеве и кубанском гостеприимстве.
• Спецпроект: Екатерина Гришенкова рассказывает о победах женской сборной России.
Скачайте приложение еженедельника «Футбол»!
Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!
Ссылка для скачивания приложения «90 минут»:
App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes
• Тема: Константин Иванов — о последних интригах в отечественном чемпионате.
• Рейтинг: 5 главных талантов голландского чемпионата.
• Статистика и цифры РФПЛ.
• Статистика и цифры ФНЛ.
• Статистика ПФЛ.
• Англия: Антон Муша недоумевает, почему Марк Хьюз — все еще главный тренер «Сток Сити».
• Германия: Лидия Дидык восхищается взлетевшим «Вердером».
• Испания: Никита Котов представляет Тони Адамса, нового главного тренера «Гранады».
• Италия: Илья Егоров дождался прихода китайских владельцев в «Милан».
• Франция: Юрий Алеманов рассказывает о главном успехе «Сент-Этьена» в этом сезоне.
• Анонс: Самые ожидаемые матчи выходных.