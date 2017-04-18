Анонс еженедельника «Футбол» №15!

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №15 в продаже с 19 апреля.

• Тема: Максим Михалко рассказывает все о главном долгострое страны, стадионе «Зенита» на Крестовском острове.

• Суперпостер: Джорджо Кьеллини — лучший центральный защитник итальянского футбола в XXI веке.

• Мнение: Илья Казаков восхваляет «Спартак» Леонида Федуна.

• Мнение: Алексей Андронов — о взрыве в Дортмунде и его последствиях.

• Юбилей: «Спартаку» исполняется 95 лет, а мы вспоминаем главных легенд в истории столичного клуба.

• Постеры: Жерар Деулофеу («Милан», Италия), СКА Санкт-Петербург — обладатель Кубка Гагарина 2016/2017 .

• Интервью: Бразилец Джефтон — о России, Курбане Бердыеве и кубанском гостеприимстве. • Спецпроект: Екатерина Гришенкова рассказывает о победах женской сборной России. Скачайте приложение еженедельника «Футбол»!

Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!

Ссылка для скачивания приложения «90 минут»:

App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes

• Тема: Константин Иванов — о последних интригах в отечественном чемпионате.

• Рейтинг: 5 главных талантов голландского чемпионата.

• Статистика и цифры РФПЛ.

• Статистика и цифры ФНЛ.

• Статистика ПФЛ.

• Англия: Антон Муша недоумевает, почему Марк Хьюз — все еще главный тренер «Сток Сити».

• Германия: Лидия Дидык восхищается взлетевшим «Вердером».

• Испания: Никита Котов представляет Тони Адамса, нового главного тренера «Гранады».

• Италия: Илья Егоров дождался прихода китайских владельцев в «Милан».

• Франция: Юрий Алеманов рассказывает о главном успехе «Сент-Этьена» в этом сезоне.

• Анонс: Самые ожидаемые матчи выходных.

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1