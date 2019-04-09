Анонс еженедельника «Футбол» №14! В продаже с 10 апреля

• Мнение: Андрей Вдовин — о том, сколько стоит «Спартак» и о потенциальных покупателях клуба.

• Исследование: Юрий Алеманов разбирает игру главного героя столичного дерби — игрока ЦСКА Арнора Сигурдссона.

• Интервью: Экс-защитник ЦСКА и сборной России Алексей Березуцкий рассказал о жизни в Голландии, тренерских перспективах и совместной работе с Леонидом Слуцким.

• Тема: Дмитрий Темников знакомит с лидерами ФНЛ, претендующими на выход в Премьер-лигу.



• 10 фактов: Антон Муша представляет десятку самых ярких футбольных арбитров.



• Антигерой: Никита Котов объясняет, почему Филлипе Коутиньо не прижился в «Барселоне».

• Как это устроено: Лидия Дидык анонсирует битву за место президента Немецкого футбольного союза между Филиппом Ламом, Кристофом Метцельдером и другими игроками, недавно закончившими карьеру.



• Статистика и цифры РПЛ.

• Статистика и цифры европейских чемпионатов.

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на главные матчи недели.

• Хоккей: Дмитрий Темников разбирается, что ждет лучшую команду регулярного сезона НХЛ «Тампу-Бэй Лайтнинг» в плей-офф.



• Постеры: Эмерик Лапорт («Манчестер Сити», Англия), Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг», НХЛ), Диогу Жота («Вулверхэмптон», Англия).



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