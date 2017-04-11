Анонс еженедельника «Футбол» №14!

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №14 в продаже с 12 апреля.

• Мнение: Илья Казаков оценивает шансы «Спартака» и «Зенита» на победу в главном матче предстоящего тура.

• Интервью: Экс-игрок «Краснодара» Одил Ахмедов рассказал о причинах, вынудивших его покинуть краснодарский клуб, об особенностях китайского чемпионата, а также объяснил, почему никогда не вернется в Россию.

• Репортаж: Никита Котов рассказывает, как футбол в Волгоградской области поднимается со дна.

• Суперпостер: Серхио Бускетс — полузащитник, ставший незаменимым игроком центра поля в «Барселоне».

• Знак Вопроса: Угадайте клубы, которые стали самыми неожиданными обладателями национальных кубков.

• Исследование: Сравнение статистических портретов «Спартака» и «Зенита» перед одним из главных матчей сезона.

• Тема: Никита Поляков — о том, как превратить в грозное оружие розыгрыш штрафных ударов.

• Мнение: Алексей Андронов рассуждает на тему приглашения иностранных судей в РФПЛ.

• Вспомнить всех: Юрий Алеманов вспоминает «Бордо», который в 1996 году добрался до финала Кубка УЕФА.

• Постеры: Александр Глеб («Крылья Советов», Самара), Симон Миньоле («Ливерпуль», Англия).

Скачайте приложение еженедельника «Футбол»! Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно! Ссылка для скачивания приложения «90 минут»: App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8 Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes • Тема: Андрей Вдовин рассказывает, чем недоволен Мирча Луческу в России. • Рейтинг: 5 главных талантов бельгийского чемпионата. • Статистика и цифры РФПЛ. • Статистика и цифры ФНЛ. • Статистика ПФЛ. • Англия: Антон Муша рассказывает о Крэйге Шекспире, который переписывает историю «Лестера» на новый лад. • Германия: Лидия Дидык анализирует игру главных героев гонки бомбардиров в Бундеслиге. • Испания: Никита Котов разбирается в главном скандале третьего испанского дивизиона. • Италия: Илья Егоров представляет Алехандро Гомеса, который помогает «Аталанте» сделать сезон незабываемым. • Франция: Юрий Алеманов — о скромном клубе «Этуаль», ставшим главным открытием Кубка Франции. • Анонс: Самые ожидаемые матчи выходных.

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