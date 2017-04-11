Анонс еженедельника «Футбол» №14!

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №14 в продаже с 12 апреля.
• Мнение: Илья Казаков оценивает шансы «Спартака» и «Зенита» на победу в главном матче предстоящего тура.
• Интервью: Экс-игрок «Краснодара» Одил Ахмедов рассказал о причинах, вынудивших его покинуть краснодарский клуб, об особенностях китайского чемпионата, а также объяснил, почему никогда не вернется в Россию.
• Репортаж: Никита Котов рассказывает, как футбол в Волгоградской области поднимается со дна.
• Суперпостер: Серхио Бускетс — полузащитник, ставший незаменимым игроком центра поля в «Барселоне».
• Знак Вопроса: Угадайте клубы, которые стали самыми неожиданными обладателями национальных кубков.
• Исследование: Сравнение статистических портретов «Спартака» и «Зенита» перед одним из главных матчей сезона.
• Тема: Никита Поляков — о том, как превратить в грозное оружие розыгрыш штрафных ударов.
• Мнение: Алексей Андронов рассуждает на тему приглашения иностранных судей в РФПЛ.
• Вспомнить всех: Юрий Алеманов вспоминает «Бордо», который в 1996 году добрался до финала Кубка УЕФА.
• Постеры: Александр Глеб («Крылья Советов», Самара), Симон Миньоле («Ливерпуль», Англия).
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Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!
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App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes
• Тема: Андрей Вдовин рассказывает, чем недоволен Мирча Луческу в России.
• Рейтинг: 5 главных талантов бельгийского чемпионата.
• Статистика и цифры РФПЛ.
• Статистика и цифры ФНЛ.
• Статистика ПФЛ.
• Англия: Антон Муша рассказывает о Крэйге Шекспире, который переписывает историю «Лестера» на новый лад.
• Германия: Лидия Дидык анализирует игру главных героев гонки бомбардиров в Бундеслиге.
• Испания: Никита Котов разбирается в главном скандале третьего испанского дивизиона.
• Италия: Илья Егоров представляет Алехандро Гомеса, который помогает «Аталанте» сделать сезон незабываемым.
• Франция: Юрий Алеманов — о скромном клубе «Этуаль», ставшим главным открытием Кубка Франции.
• Анонс: Самые ожидаемые матчи выходных.