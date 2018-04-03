Анонс еженедельника «Футбол» №13!

• Мнение: Илья Казаков — о ярком дебюте Вадима Евсеева в роли главного тренера «Амкара» .
• Интервью: Полузащитник БАТЭ Александр Глеб вспоминает о знакомстве с Месси, о войне Ибрагимовича с Гвардиолой и рассказывает, почему Арсен Венгер все еще обижается на него.
• Герой: Юрий Алеманов повествует историю взросления Миши Батшуайи.
• Тема: Никита Котов — о том, как Лионель Месси решает, кому играть в сборной Аргентины, а кому нет.
• Тема: Лидия Дидык вспоминает случаи, когда Криштиану Роналду устраивал карьеру в сборной своим друзьям.
• Исследование: Евгений Морозов рассказывает о том, как российский владелец ПАОКа взрывает греческий чемпионат.
• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на центральные матчи уикенда.
• Постеры: Златан Ибрагимович («Лос-Анджелес Гэлакси», США), Аарон Оланаре («Амкар»).
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Приложение еженедельника «Футбол» «90 минут» №13
• Тема: Андрей Вдовин анализирует шансы «Спартака», ЦСКА и «Зенита» нагнать «Локомотив».
• Расстановка: Главные истории прошедшей недели.
• Статистика и цифры РФПЛ.
• Кроссворд. Рекорды и тайны Британии.
• ФНЛ: Дмитрий Темников рассказывает, как волгоградский «Ротор» исправляет прошлогодние ошибки.
• Англия: Антон Муша выясняет, за что «Астон Вилла» выгоняет Габриэля Агбонлахора.
• Германия: Лидия Дидык ужасается результатам молодежных сборных Германии.
• Испания: Никита Котов объясняет, почему у Иско нет будущего в «Реале».
• Италия: Илья Егоров досрочно предсказывает очередное скудетто «Ювентуса».
• Франция: Юрий Алеманов — о том, как президент «Лилля» разваливает клуб.
• Статистика Лиги чемпионов и Лиги Европы.
• Хоккей: Дмитрий Темников анализирует новые реформы в КХЛ.