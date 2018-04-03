Анонс еженедельника «Футбол» №13!

• Мнение: Илья Казаков — о ярком дебюте Вадима Евсеева в роли главного тренера «Амкара» .

• Интервью: Полузащитник БАТЭ Александр Глеб вспоминает о знакомстве с Месси, о войне Ибрагимовича с Гвардиолой и рассказывает, почему Арсен Венгер все еще обижается на него.



• Герой: Юрий Алеманов повествует историю взросления Миши Батшуайи.

• Тема: Никита Котов — о том, как Лионель Месси решает, кому играть в сборной Аргентины, а кому нет.

• Тема: Лидия Дидык вспоминает случаи, когда Криштиану Роналду устраивал карьеру в сборной своим друзьям.

• Исследование: Евгений Морозов рассказывает о том, как российский владелец ПАОКа взрывает греческий чемпионат.

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на центральные матчи уикенда.

• Постеры: Златан Ибрагимович («Лос-Анджелес Гэлакси», США), Аарон Оланаре («Амкар»). Скачать еженедельник «Футбол» можно здесь: App Store Google Play

Приложение еженедельника «Футбол» «90 минут» №13

• Тема: Андрей Вдовин анализирует шансы «Спартака», ЦСКА и «Зенита» нагнать «Локомотив».

• Расстановка: Главные истории прошедшей недели. • Статистика и цифры РФПЛ. • Кроссворд. Рекорды и тайны Британии. • ФНЛ: Дмитрий Темников рассказывает, как волгоградский «Ротор» исправляет прошлогодние ошибки. • Англия: Антон Муша выясняет, за что «Астон Вилла» выгоняет Габриэля Агбонлахора. • Германия: Лидия Дидык ужасается результатам молодежных сборных Германии. • Испания: Никита Котов объясняет, почему у Иско нет будущего в «Реале». • Италия: Илья Егоров досрочно предсказывает очередное скудетто «Ювентуса». • Франция: Юрий Алеманов — о том, как президент «Лилля» разваливает клуб. • Статистика Лиги чемпионов и Лиги Европы. • Хоккей: Дмитрий Темников анализирует новые реформы в КХЛ.

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1