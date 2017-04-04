Анонс еженедельника «Футбол» №13!

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №13 в продаже с 5 апреля.

• Мнение: Илья Казаков рассказывает о том, как киберфутбол вытесняет традиционную игру.

• Исследование: Антон Муша рассказывает, как Антонио Конте изменил «Челси».

• Тема: Как олимпийский стадион в Сочи стал футбольной ареной.

• Суперпостер: Тиаго Мотта — полузащитник, который перезапустил карьеру в 30 лет и стал одним из лидеров лучшего клуба Франции.

• Знак Вопроса: Угадайте футболиста, которые когда-либо носили маски.

• Интервью: Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов рассказал о футбольном матче в тюрьме, почему он не хочет становиться тренером и как он оказался в ПФЛ.

• Мнение: Алексей Андронов — о том, как сборной России снова заинтересовать болельщиков.

• Вспомнить всех: Юрий Алеманов рассказывает, кто входил в лучшую команду в истории Грузии.

• Постеры: Кристиан Бентеке («Кристал Пэлас», Англия), Андрей Лунев («Зенит»), сборная Бразилии.

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Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно! Ссылка для скачивания приложения «90 минут»: App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8 Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes • Тема: Андрей Вдовин рассказывает, зачем УЕФА новый турнир для сборных. • Рейтинг: 5 чемпионатов, где играют по системе «весна-осень». • Статистика и цифры РФПЛ. • Статистика и цифры ФНЛ. • Статистика ПФЛ. • Англия: Антон Муша объясняет, как Майкл Кин добивается возвращения в «Манчестер Юнайтед». • Германия: Лидия Дидык восхищается голевыми подвигами Марио Гомеса. • Испания: Никита Котов нашел нового лидера сборной Испании. • Италия: Илья Егоров предсказывает успех «Интера» в следующем сезоне. • Франция: Юрий Алеманов грустит вместе с болельщиками «Бордо» из-за ухода президента Жан-Луи Трио. • Статистика отбора ЧМ-2018. • Анонс: Самые ожидаемые матчи выходных.