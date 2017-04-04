Анонс еженедельника «Футбол» №13!

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №13 в продаже с 5 апреля.
• Мнение: Илья Казаков рассказывает о том, как киберфутбол вытесняет традиционную игру.
• Исследование: Антон Муша рассказывает, как Антонио Конте изменил «Челси».
• Тема: Как олимпийский стадион в Сочи стал футбольной ареной.
• Суперпостер: Тиаго Мотта — полузащитник, который перезапустил карьеру в 30 лет и стал одним из лидеров лучшего клуба Франции.
• Знак Вопроса: Угадайте футболиста, которые когда-либо носили маски.
• Интервью: Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов рассказал о футбольном матче в тюрьме, почему он не хочет становиться тренером и как он оказался в ПФЛ.
• Мнение: Алексей Андронов — о том, как сборной России снова заинтересовать болельщиков.
• Вспомнить всех: Юрий Алеманов рассказывает, кто входил в лучшую команду в истории Грузии.
• Постеры: Кристиан Бентеке («Кристал Пэлас», Англия), Андрей Лунев («Зенит»), сборная Бразилии.
Скачайте приложение еженедельника «Футбол»!
Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!
Ссылка для скачивания приложения «90 минут»:
App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes
• Тема: Андрей Вдовин рассказывает, зачем УЕФА новый турнир для сборных.
• Рейтинг: 5 чемпионатов, где играют по системе «весна-осень».
• Статистика и цифры РФПЛ.
• Статистика и цифры ФНЛ.
• Статистика ПФЛ.
• Англия: Антон Муша объясняет, как Майкл Кин добивается возвращения в «Манчестер Юнайтед».
• Германия: Лидия Дидык восхищается голевыми подвигами Марио Гомеса.
• Испания: Никита Котов нашел нового лидера сборной Испании.
• Италия: Илья Егоров предсказывает успех «Интера» в следующем сезоне.
• Франция: Юрий Алеманов грустит вместе с болельщиками «Бордо» из-за ухода президента Жан-Луи Трио.
• Статистика отбора ЧМ-2018.
• Анонс: Самые ожидаемые матчи выходных.
One thought on “Анонс еженедельника «Футбол» №13!”
а ПСЖ обладатель кубка лиги будет?