Анонс еженедельника «Футбол» №12! В продаже с 27 марта

• Мнение: Андрей Вдовин разбирается, остались ли довольны россияне первыми матчами сборной России в отборе Евро-2020.

• Тема: Юрий Алеманов свел сильнейших тренеров Белоруссии Олега Кононова и Виктора Гончаренко перед матчем «Спартака» против ЦСКА.

• Антигерой: Антон Муша объясняет, за что весь толерантный мир взъелся на Патриса Эвра.

• 10 фактов: Лидия Дидык называет 10 игроков, дебютировавших за национальные сборные на старте Евро-2020.

• Как это устроено: Дмитрий Темников выявляет все источники заработка Криштиану Роналду.

• Интервью: Победитель Лиги чемпионов в составе «Порту» Педру Мендеш рассказывает о феномене Криштиану Роналду, раскрывает секрет Жозе Моуринью и делится тем, как его обманул «Манчестер Сити».



• Исследование: Лидия Дидык — о том, как в Мюнхене задумали крупнейшую трансферную кампанию в истории клуба.

• Статистика матчей сборных.

• Статистика и цифры европейских чемпионатов.

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на главные матчи недели.

• Хоккей: Дмитрий Темников рассказывает о главном открытии КХЛ — Сергее Шумакове из омского «Авангарда».

• Постеры: Ярослав Ракицкий («Зенит»), Сергей Шумаков (ХК «Авангард» Омск).



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