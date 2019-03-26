Анонс еженедельника «Футбол» №12! В продаже с 27 марта

• Мнение: Андрей Вдовин разбирается, остались ли довольны россияне первыми матчами сборной России в отборе Евро-2020.
• Тема: Юрий Алеманов свел сильнейших тренеров Белоруссии Олега Кононова и Виктора Гончаренко перед матчем «Спартака» против ЦСКА.
• Антигерой: Антон Муша объясняет, за что весь толерантный мир взъелся на Патриса Эвра.
• 10 фактов: Лидия Дидык называет 10 игроков, дебютировавших за национальные сборные на старте Евро-2020.
• Как это устроено: Дмитрий Темников выявляет все источники заработка Криштиану Роналду.
• Интервью: Победитель Лиги чемпионов в составе «Порту» Педру Мендеш рассказывает о феномене Криштиану Роналду, раскрывает секрет Жозе Моуринью и делится тем, как его обманул «Манчестер Сити».
• Исследование: Лидия Дидык — о том, как в Мюнхене задумали крупнейшую трансферную кампанию в истории клуба.
• Статистика матчей сборных.
• Статистика и цифры европейских чемпионатов.
• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на главные матчи недели.
• Хоккей: Дмитрий Темников рассказывает о главном открытии КХЛ — Сергее Шумакове из омского «Авангарда».
• Постеры: Ярослав Ракицкий («Зенит»), Сергей Шумаков (ХК «Авангард» Омск).
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