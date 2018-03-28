Анонс еженедельника «Футбол» №12!

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №12 в продаже с 28 марта
• Мнение: Илья Казаков — о том, как инфаструктура «Лужников» прошла финальный тест перед ЧМ-2018.
• Книга: Еженедельник «Футбол» рассказывает, как прошла презентации книги-путеводителя «Москва футбольная».
• Интервью: Еженедельник «Футбол» встретился с Сергеем Семаком, чтобы понять, каким тренером стал бывший капитан сборной России.
• Герой: Илья Егоров рассказывает, почему Пауло Дибала уже заслуживает «Золотой мяч».
• Тема: Авторы еженедельника «Футбол» рассказывают, кто примет ЧМ-2026.
• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на центральные матчи уикенда.
• Постеры: сборная Колумбии, Родриго (сборная Испании).
Скачать еженедельник «Футбол» можно здесь:
Приложение еженедельника «Футбол» «90 минут» №12
• Тема: Андрей Вдовин
• Расстановка: Главные истории прошедшей недели.
• Цифры РФПЛ.
• ФНЛ: Дмитрий Темников — о том, доберется ли Новосибирск до зоны стыков.
• Статистика товарищеских матчей сборных
• Англия: Илья Егоров рассказывает, как Гарет Саутгейт обновляет сборную Англии перед ЧМ-2018.
• Германия: Лидия Дидык — о сохранении в Германии правила «50+1».
• Хоккей: Главные события прошедшей недели.
Скачать приложение «90 минут» можно здесь: