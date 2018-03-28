Анонс еженедельника «Футбол» №12!

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №12 в продаже с 28 марта

• Мнение: Илья Казаков — о том, как инфаструктура «Лужников» прошла финальный тест перед ЧМ-2018.

• Книга: Еженедельник «Футбол» рассказывает, как прошла презентации книги-путеводителя «Москва футбольная».

• Интервью: Еженедельник «Футбол» встретился с Сергеем Семаком, чтобы понять, каким тренером стал бывший капитан сборной России.



• Герой: Илья Егоров рассказывает, почему Пауло Дибала уже заслуживает «Золотой мяч».

• Тема: Авторы еженедельника «Футбол» рассказывают, кто примет ЧМ-2026.

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на центральные матчи уикенда.

• Постеры: сборная Колумбии, Родриго (сборная Испании). Скачать еженедельник «Футбол» можно здесь: App Store Google Play Приложение еженедельника «Футбол» «90 минут» №12 • Тема: Андрей Вдовин • Расстановка: Главные истории прошедшей недели. • Цифры РФПЛ. • ФНЛ: Дмитрий Темников — о том, доберется ли Новосибирск до зоны стыков. • Статистика товарищеских матчей сборных • Англия: Илья Егоров рассказывает, как Гарет Саутгейт обновляет сборную Англии перед ЧМ-2018. • Германия: Лидия Дидык — о сохранении в Германии правила «50+1». • Хоккей: Главные события прошедшей недели. Скачать приложение «90 минут» можно здесь: App Store Google Play

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1