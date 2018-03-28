Анонс еженедельника «Футбол» №12!

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №12 в продаже с 28 марта

• Мнение: Илья Казаков — о том, как инфаструктура «Лужников» прошла финальный тест перед ЧМ-2018.

• Книга: Еженедельник «Футбол» рассказывает, как прошла презентации книги-путеводителя «Москва футбольная».

• Интервью: Еженедельник «Футбол» встретился с Сергеем Семаком, чтобы понять, каким тренером стал бывший капитан сборной России.

• Герой: Илья Егоров рассказывает, почему Пауло Дибала уже заслуживает «Золотой мяч». 

• Тема: Авторы еженедельника «Футбол» рассказывают, кто примет ЧМ-2026.

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на центральные матчи уикенда.

• Постеры: сборная Колумбии, Родриго (сборная Испании).

Скачать еженедельник «Футбол» можно здесь: 

 App Store

Google Play 

Kollage_n12-2018_Big

Приложение еженедельника «Футбол» «90 минут» №12

• Тема: Андрей Вдовин

• Расстановка: Главные истории прошедшей недели.

• Цифры РФПЛ.

• ФНЛ: Дмитрий Темников — о том, доберется ли Новосибирск до зоны стыков.

• Статистика товарищеских матчей сборных

• Англия: Илья Егоров рассказывает, как Гарет Саутгейт обновляет сборную Англии перед ЧМ-2018. 

• ГерманияЛидия Дидык — о сохранении в Германии правила «50+1».

• Хоккей: Главные события прошедшей недели.

Скачать приложение «90 минут» можно здесь: 

App Store

Google Play 

Поделиться:

Еженедельник «Футбол»

Старейшее издание в России, посвященное спорту №1

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Анонс еженедельника «Футбол» №7!

Анонс еженедельника «Футбол» №10!

Анонс приложения «90 минут» №11 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 19 марта

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 