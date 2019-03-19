Анонс еженедельника «Футбол» №11! В продаже с 20 марта

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

• Мнение: Андрей Вдовин рассуждает о проблемах сборной России перед стартом отборочных матчей Евро-2020. 

• Тема: еженедельник «Футбол» выбрал несколько ярких фрагментов из книги про главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

• Как это устроено: Дмитрий Темников объясняет, почему европейским топ-клубам не нравится обновленный формат клубного чемпионата мира.

• 10 фактов: Лидия Дидык называет 10 игроков, недовольных своими контрактами.

• Герой: Юрий Алеманов восхищается нападающим «Ювентуса» Федерико Бернардески после ответного матча 1/8 финала ЛЧ с «Атлетико».

Исследование: Антон Муша рассуждает об успехах английских клубов в Лиге чемпионов. 

Offside: Никита Котов — о том, как голкипер «Бешикташа» Лориус Кариус загубил себе карьеру. 

Интервью: Капитан сборной России по мини-футболу Владислав Шаяхметов поделился мнением по поводу натурализированных бразильцев и дал советы по решению проблем в своем виде спорта.

Статистика РПЛ и ФНЛ.

Статистика и цифры европейских чемпионатов.

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на главные матчи недели.

• Хоккей: Дмитрий Темников анализирует плюсы и минусы лидеров Кубка Гагарина от Западной конференции. 

• Постеры: Садио Мане («Ливерпуль», Англия), Хайме Мата («Хетафе», Испания).

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