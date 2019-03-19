Анонс еженедельника «Футбол» №11! В продаже с 20 марта

• Мнение: Андрей Вдовин рассуждает о проблемах сборной России перед стартом отборочных матчей Евро-2020.

• Тема: еженедельник «Футбол» выбрал несколько ярких фрагментов из книги про главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

• Как это устроено: Дмитрий Темников объясняет, почему европейским топ-клубам не нравится обновленный формат клубного чемпионата мира.

• 10 фактов: Лидия Дидык называет 10 игроков, недовольных своими контрактами.

• Герой: Юрий Алеманов восхищается нападающим «Ювентуса» Федерико Бернардески после ответного матча 1/8 финала ЛЧ с «Атлетико».

• Исследование: Антон Муша рассуждает об успехах английских клубов в Лиге чемпионов.



• Offside: Никита Котов — о том, как голкипер «Бешикташа» Лориус Кариус загубил себе карьеру.

• Интервью: Капитан сборной России по мини-футболу Владислав Шаяхметов поделился мнением по поводу натурализированных бразильцев и дал советы по решению проблем в своем виде спорта.



• Статистика РПЛ и ФНЛ.

• Статистика и цифры европейских чемпионатов.

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на главные матчи недели.

• Хоккей: Дмитрий Темников анализирует плюсы и минусы лидеров Кубка Гагарина от Западной конференции.

• Постеры: Садио Мане («Ливерпуль», Англия), Хайме Мата («Хетафе», Испания).



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Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею