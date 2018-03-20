Анонс еженедельника «Футбол» №11!

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №11 в продаже с 21 марта

• Мнение: Илья Казаков восхищается ЦСКА, который добрался до 1/4 финала Лиги Европы.

• Книга: Еженедельник «Футбол» представляет книгу «Москва футбольная» — исторический путеводитель по столице.

• Интервью: Максим Михалко пообщался с молодым кандидатом в сборную России Вячеславом Караваевым и узнал, как правый защитник пытался закрепиться в ЦСКА, чем чешский футбол отличается от российского и как состоялся переход в «Витесс».

• Тема: Евгений Морозов разбирается, почему Леонид Слуцкий выбрал чемпионат Голландии.

• Исследование: Никита Котов — о величайшей победе в карьере Маркуса Баббеля, который едва не стал инвалидом.

• Герой: Юрий Алеманов рассказывает о непростом пути Рафаэля Варана к статусу лучшего защитника Франции.

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на центральные матчи уикенда.

• Постеры: Виссам Бен Йеддер («Севилья», Испания), «Лацио» (Италия).

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Приложение еженедельника «Футбол» «90 минут» №11

• Тема: Андрей Вдовин — о подготовке сборной России к играм против бразильцев и французов.

• Расстановка: Главные истории прошедшей недели.

• Статистика и цифры РФПЛ.

 Кроссворд. Рекорды и тайны Британии.

• ФНЛ: Дмитрий Темников объясняет, за что возненавидели Александра Григоряна болельщики «Луча».

• Англия: Илья Егоров объясняет, чем Поль Погба занимается в «МЮ». 

• ГерманияЛидия Дидык приветствует возвращение Хорста Хрубеша в тренерскую профессию.

• ИспанияНикита Котов восхищается Виссамом Бен Йеддером, в одиночку выбившего «МЮ» из Лиги чемпионов.

• ИталияИлья Егоров разбирается, кто настоящий лидер «Наполи».

• ФранцияЮрий Алеманов рассказывает о секретах Дидье Дешама перед товарищеским матчем между сборными Франции и России.

• Статистика Лиги чемпионов и Лиги Европы.

• Хоккей: Главные события прошедшей недели.

Скачать приложение «90 минут» можно здесь: 

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