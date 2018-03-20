Анонс еженедельника «Футбол» №11!

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №11 в продаже с 21 марта

• Мнение: Илья Казаков восхищается ЦСКА, который добрался до 1/4 финала Лиги Европы.

• Книга: Еженедельник «Футбол» представляет книгу «Москва футбольная» — исторический путеводитель по столице.

• Интервью: Максим Михалко пообщался с молодым кандидатом в сборную России Вячеславом Караваевым и узнал, как правый защитник пытался закрепиться в ЦСКА, чем чешский футбол отличается от российского и как состоялся переход в «Витесс».



• Тема: Евгений Морозов разбирается, почему Леонид Слуцкий выбрал чемпионат Голландии.

• Исследование: Никита Котов — о величайшей победе в карьере Маркуса Баббеля, который едва не стал инвалидом.



• Герой: Юрий Алеманов рассказывает о непростом пути Рафаэля Варана к статусу лучшего защитника Франции.

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на центральные матчи уикенда.

• Постеры: Виссам Бен Йеддер («Севилья», Испания), «Лацио» (Италия). Скачать еженедельник «Футбол» можно здесь: App Store Google Play Приложение еженедельника «Футбол» «90 минут» №11 • Тема: Андрей Вдовин — о подготовке сборной России к играм против бразильцев и французов. • Расстановка: Главные истории прошедшей недели. • Статистика и цифры РФПЛ. • Кроссворд. Рекорды и тайны Британии. • ФНЛ: Дмитрий Темников объясняет, за что возненавидели Александра Григоряна болельщики «Луча». • Англия: Илья Егоров объясняет, чем Поль Погба занимается в «МЮ». • Германия: Лидия Дидык приветствует возвращение Хорста Хрубеша в тренерскую профессию. • Испания: Никита Котов восхищается Виссамом Бен Йеддером, в одиночку выбившего «МЮ» из Лиги чемпионов. • Италия: Илья Егоров разбирается, кто настоящий лидер «Наполи». • Франция: Юрий Алеманов рассказывает о секретах Дидье Дешама перед товарищеским матчем между сборными Франции и России. • Статистика Лиги чемпионов и Лиги Европы. • Хоккей: Главные события прошедшей недели. Скачать приложение «90 минут» можно здесь: App Store Google Play

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1