Анонс еженедельника «Футбол» №11!

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №11 в продаже с 21 марта
• Мнение: Илья Казаков восхищается ЦСКА, который добрался до 1/4 финала Лиги Европы.
• Книга: Еженедельник «Футбол» представляет книгу «Москва футбольная» — исторический путеводитель по столице.
• Интервью: Максим Михалко пообщался с молодым кандидатом в сборную России Вячеславом Караваевым и узнал, как правый защитник пытался закрепиться в ЦСКА, чем чешский футбол отличается от российского и как состоялся переход в «Витесс».
• Тема: Евгений Морозов разбирается, почему Леонид Слуцкий выбрал чемпионат Голландии.
• Исследование: Никита Котов — о величайшей победе в карьере Маркуса Баббеля, который едва не стал инвалидом.
• Герой: Юрий Алеманов рассказывает о непростом пути Рафаэля Варана к статусу лучшего защитника Франции.
• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на центральные матчи уикенда.
• Постеры: Виссам Бен Йеддер («Севилья», Испания), «Лацио» (Италия).
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Приложение еженедельника «Футбол» «90 минут» №11
• Тема: Андрей Вдовин — о подготовке сборной России к играм против бразильцев и французов.
• Расстановка: Главные истории прошедшей недели.
• Статистика и цифры РФПЛ.
• Кроссворд. Рекорды и тайны Британии.
• ФНЛ: Дмитрий Темников объясняет, за что возненавидели Александра Григоряна болельщики «Луча».
• Англия: Илья Егоров объясняет, чем Поль Погба занимается в «МЮ».
• Германия: Лидия Дидык приветствует возвращение Хорста Хрубеша в тренерскую профессию.
• Испания: Никита Котов восхищается Виссамом Бен Йеддером, в одиночку выбившего «МЮ» из Лиги чемпионов.
• Италия: Илья Егоров разбирается, кто настоящий лидер «Наполи».
• Франция: Юрий Алеманов рассказывает о секретах Дидье Дешама перед товарищеским матчем между сборными Франции и России.
• Статистика Лиги чемпионов и Лиги Европы.
• Хоккей: Главные события прошедшей недели.
Скачать приложение «90 минут» можно здесь: