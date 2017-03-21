Анонс еженедельника «Футбол» №11!

Автор: Еженедельник «Футбол» 0 Comments

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №11 в продаже с 22 марта.

• МнениеИлья Казаков — о судьбах главных российских талантов последних лет.

• ТемаГригорий Ефимов объясняет, почему за Алекссем Миранчуком охотятся ведущие российские клубы.

• Репортаж: Почему фанаты мадридского «Атлетико» сражаются против своего любимого клуба.

• Суперпостер: Серхио Рамос — главный покровитель мадридского «Реала».

• Знак Вопроса: Угадайте отрывок из автобиографии футболистов.

• Интервью: Тренер второй команды «Мюнхен 1860» Денис Бушуев рассказал, как клубу из Второй Бундеслиги соперничать с «Баварией», что мотивирует молодых немецких футболистов и есть ли у Федора Смолова перспективы заиграть в Германии.

• Вспомнить всех: Юрий Алеманов вспоминает «Мидлсбро», дошедший до финала Кубка УЕФА.

• СпецпроектГлава попечительского совета НСФЛ, заместитель министра юстиции РФ Алу Алханов — о темпах развития Национальной студенческой футбольной лиги.

• Постеры: Эвер Банега («Интер», Италия), Наби Кейта («РБ Лейпциг», Германия), Тибо Куртуа («Челси», Англия).

Скачайте приложение еженедельника «Футбол»!

Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!

Ссылка для скачивания приложения «90 минут»:

App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes

• Тема: Андрей Вдовин рассказывает, о чем беспокоится сборная России перед товарищескими матчами с Кот-д’Ивуаром и Бельгией.

• Рейтинг: Кто претендует на выход в топ-5 европейских лиг.

• Статистика и цифры РФПЛ.

• Статистика и цифры ФНЛ.

• Статистика ПФЛ.

АнглияАнтон Муша предсказывает безрадостное будущее для «Мидлсбро».

Германия: Лидия Дидык провожает Лукаса Подольски из сборной Германии.

• Испания: Никита Котов называет причины неудачной игры Кейлора Наваса.

• Италия: Илья Егоров объясняет, почему «Палермо» обречен на вылет.

• Франция: Юрий Алеманов — о том, как «ПСЖ» выходит из депрессии.

• Статистика Лиги чемпионов и Лиги Европы.

• Анонс: Самые ожидаемые матчи выходных.

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Еженедельник «Футбол»
Еженедельник «Футбол»

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