Анонс еженедельника «Футбол» №11!

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №11 в продаже с 22 марта.
• Мнение: Илья Казаков — о судьбах главных российских талантов последних лет.
• Тема: Григорий Ефимов объясняет, почему за Алекссем Миранчуком охотятся ведущие российские клубы.
• Репортаж: Почему фанаты мадридского «Атлетико» сражаются против своего любимого клуба.
• Суперпостер: Серхио Рамос — главный покровитель мадридского «Реала».
• Знак Вопроса: Угадайте отрывок из автобиографии футболистов.
• Интервью: Тренер второй команды «Мюнхен 1860» Денис Бушуев рассказал, как клубу из Второй Бундеслиги соперничать с «Баварией», что мотивирует молодых немецких футболистов и есть ли у Федора Смолова перспективы заиграть в Германии.
• Вспомнить всех: Юрий Алеманов вспоминает «Мидлсбро», дошедший до финала Кубка УЕФА.
• Спецпроект: Глава попечительского совета НСФЛ, заместитель министра юстиции РФ Алу Алханов — о темпах развития Национальной студенческой футбольной лиги.
• Постеры: Эвер Банега («Интер», Италия), Наби Кейта («РБ Лейпциг», Германия), Тибо Куртуа («Челси», Англия).
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Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!
Ссылка для скачивания приложения «90 минут»:
App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes
• Тема: Андрей Вдовин рассказывает, о чем беспокоится сборная России перед товарищескими матчами с Кот-д’Ивуаром и Бельгией.
• Рейтинг: Кто претендует на выход в топ-5 европейских лиг.
• Статистика и цифры РФПЛ.
• Статистика и цифры ФНЛ.
• Статистика ПФЛ.
• Англия: Антон Муша предсказывает безрадостное будущее для «Мидлсбро».
• Германия: Лидия Дидык провожает Лукаса Подольски из сборной Германии.
• Испания: Никита Котов называет причины неудачной игры Кейлора Наваса.
• Италия: Илья Егоров объясняет, почему «Палермо» обречен на вылет.
• Франция: Юрий Алеманов — о том, как «ПСЖ» выходит из депрессии.
• Статистика Лиги чемпионов и Лиги Европы.
• Анонс: Самые ожидаемые матчи выходных.