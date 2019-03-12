Анонс еженедельника «Футбол» №10! В продаже с 13 марта

• Мнение: Андрей Вдовин предвкушает ключевой тур нынешнего сезона РПЛ.

• 10 фактов: Антон Муша собрал десять свободных тренеров для топ-клубов.

• Тема: Юрий Алеманов объясняет, почему «ПСЖ» не может стать суперклубом.

• Герой: Лидия Дидык — о том, как хавбек «Аякса» Душан Тадич стал новым кошмаром топ-клубов.

• Как это устроено: Дмитрий Темников знакомит с ближайшими соперниками сборной России по квалификации Евро-2020 — Бельгией и Казахстаном.

• Исследование: Никита Котов рассказывает, как в Англии погибает клуб со 145-летней историей.



• Интервью: Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о качества игры питерской команды, значимости новичков и о философии селекционной работы.



• Статистика РПЛ и ФНЛ.

• Статистика и цифры европейских чемпионатов.

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на главные матчи недели.

• Хоккей: Дмитрий Темников анализирует выступление десяти самых заметных российских легионеров в НХЛ.

• Постеры: Душан Тадич («Аякс», Голландия), Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг», НХЛ).



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Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею