Анонс еженедельника «Футбол» №10!

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №10 в продаже с 14 марта

• Мнение: Илья Казаков — о том, почему все смеются над сборной России.

• Как это устроено: Максим Михалко опросил арбитра ФИФА Алексея Еськова и судью КХЛ Константина Оленина с целью найти сходство в работе футбольных и хоккейных судей.

• Интервью: Психолог Людмила Ясенецкая (Кирсанова) — о специфике работы с футбольными и хоккейными арбитрами, тренерами и игроками.



• Тема: Никита Котов выясняет подробности травмы Неймара, из-за которой он может пропустить ЧМ-2018.

• Исследование: Григорий Ефимов рассказывает о том, какие типы игроков будут востребованы в ближайшее время. В этот раз речь пойдет о вратарях-плеймейкерах.

• Герой: Евгений Морозов рассказывает страшную историю Эрика Ламелы, изменившую его навсегда.

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на центральные матчи уикенда.

• Постеры: Лукас Васкес («Реал», Испания), «Лион» (Франция). Скачать еженедельник «Футбол» можно здесь: App Store Google Play

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1