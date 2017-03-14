Анонс еженедельника «Футбол» №10!

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №10 в продаже с 15 марта.

• Мнение: Илья Казаков проводил Василия Березуцкого из сборной России.

• Тема: Главные последствия матча «Барселона» — «ПСЖ», возможно, одного из ярчайших противостояний в истории футбола.

• Интерью: Бразильский легионер низших российских дивизионов Виллер Оливейра рассказал о том, как бил Янбаева, начал пить в России и о русской жене.

• Суперпостер: Как главный талант немецкого футбола Марио Гетце борется с травмами.

• Знак Вопроса: Что вы знаете об Арсене Венгере.

• Хоккей: Самый известный любительский клуб в России.

• Вспомнить всех: Юрий Алеманов вспоминает «Байер», проигравший все.

• Постеры: Александр Самедов («Спартак»), Хавьер Маскерано («Барселона», Испания).

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Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно! Ссылка для скачивания приложения «90 минут»: App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8 Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes • Тема: Андрей Вдовин — о судейских скандалах в отечественном футболе. • Рейтинг: Самые неоднозначные увольнения главных тренеров в европейской топ-5. • Статистика и цифры РФПЛ. • Статистика ПФЛ. • Англия: Антон Муша объясняет, почему Ромелу Лукаку выгодно остаться «Эвертоне». • Германия: Лидия Дидык рассказывает о главном хулигане Бундеслиги. • Италия: Илья Егоров восхищается Дрисом Мертенсом. • Испания: Никита Котов — о том, как «Реал Сосьедад» бьется за еврокубки. • Франция: Юрий Алеманов — о том, почему Килиан М’Баппе — главное открытие сезона. • Анонс: Самые ожидаемые матчи выходных.