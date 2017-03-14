Анонс еженедельника «Футбол» №10!

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №10 в продаже с 15 марта.
• Мнение: Илья Казаков проводил Василия Березуцкого из сборной России.
• Тема: Главные последствия матча «Барселона» — «ПСЖ», возможно, одного из ярчайших противостояний в истории футбола.
• Интерью: Бразильский легионер низших российских дивизионов Виллер Оливейра рассказал о том, как бил Янбаева, начал пить в России и о русской жене.
• Суперпостер: Как главный талант немецкого футбола Марио Гетце борется с травмами.
• Знак Вопроса: Что вы знаете об Арсене Венгере.
• Хоккей: Самый известный любительский клуб в России.
• Вспомнить всех: Юрий Алеманов вспоминает «Байер», проигравший все.
• Постеры: Александр Самедов («Спартак»), Хавьер Маскерано («Барселона», Испания).
Скачайте приложение еженедельника «Футбол»!
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.weeklyfootball&hl=ru
Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!
Ссылка для скачивания приложения «90 минут»:
App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes
• Тема: Андрей Вдовин — о судейских скандалах в отечественном футболе.
• Рейтинг: Самые неоднозначные увольнения главных тренеров в европейской топ-5.
• Статистика и цифры РФПЛ.
• Статистика ПФЛ.
• Англия: Антон Муша объясняет, почему Ромелу Лукаку выгодно остаться «Эвертоне».
• Германия: Лидия Дидык рассказывает о главном хулигане Бундеслиги.
• Италия: Илья Егоров восхищается Дрисом Мертенсом.
• Испания: Никита Котов — о том, как «Реал Сосьедад» бьется за еврокубки.
• Франция: Юрий Алеманов — о том, почему Килиан М’Баппе — главное открытие сезона.
• Анонс: Самые ожидаемые матчи выходных.