Анонс еженедельника «Футбол» №1!

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №1 в продаже с 10 января.
• Мнение: Илья Казаков — о трансфере Владимира Габулова в «Брюгге».
• Интервью: Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал о том, как попал в состав армейцев, как познакомился с Маркусом Рэшфордом и о словах благодарности от Слуцкого.
• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на центральные матчи уикенда
• Герой: Антон Муша объясняет, за что все обожают Кевина Де Брюйне.
• Тема: Самые неочевидные предсказания на 2018 год.
• Исследование: Где будут жить и работать сборные ЧМ-2018.
• Как это устроено: Андрей Вдовин рассказывает о том, как в СССР 50 лет назад придумали секретное оружие дортмундской «Боруссии».
• Постеры: Владимир Габулов («Брюгге», Бельгия), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Англия).
Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!
Ссылка для скачивания приложения «90 минут»:
App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes
• Тема: Антон Муша объясняет, почему «Ливерпуль» выложил 75 млн фунтов за Вирджила ван Дейка.
• Расстановка: Самые интересные новости прошедшей недели.
• Кроссворд: Главные события 2017 года.
• Таблица трансферов РФПЛ.
• Испания: Никита Котов пытается вписать Филиппе Коутиньо в игровую модель «Барселоны».
• Таблица европейских трансферов.
• Германия: Лидия Дидык рассказывает, как «Бавария» заполучила самого талантливого немца.
• Италия: Илья Егоров выясняет, зачем «Торино» понадобился Вальтер Мадзарри.
• Франция: Юрий Алеманов разбирается в причинах спада Уэсли Снейдера.
• Хоккей: Ключевые события прошедшей недели.