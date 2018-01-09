Анонс еженедельника «Футбол» №1!

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №1 в продаже с 10 января.

• Мнение: Илья Казаков — о трансфере Владимира Габулова в «Брюгге».

• Интервью: Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал о том, как попал в состав армейцев, как познакомился с Маркусом Рэшфордом и о словах благодарности от Слуцкого.

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на центральные матчи уикенда

• Герой: Антон Муша объясняет, за что все обожают Кевина Де Брюйне.

• Тема: Самые неочевидные предсказания на 2018 год.

• Исследование: Где будут жить и работать сборные ЧМ-2018.

• Как это устроено: Андрей Вдовин рассказывает о том, как в СССР 50 лет назад придумали секретное оружие дортмундской «Боруссии».

• Постеры: Владимир Габулов («Брюгге», Бельгия), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Англия).

Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!

Ссылка для скачивания приложения «90 минут»:

App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes

• Тема: Антон Муша объясняет, почему «Ливерпуль» выложил 75 млн фунтов за Вирджила ван Дейка.

• Расстановка: Самые интересные новости прошедшей недели.

• Кроссворд: Главные события 2017 года.

• Таблица трансферов РФПЛ.

• Испания: Никита Котов пытается вписать Филиппе Коутиньо в игровую модель «Барселоны».

• Таблица европейских трансферов.

• Германия: Лидия Дидык рассказывает, как «Бавария» заполучила самого талантливого немца.

• Италия: Илья Егоров выясняет, зачем «Торино» понадобился Вальтер Мадзарри.

• Франция: Юрий Алеманов разбирается в причинах спада Уэсли Снейдера.

• Хоккей: Ключевые события прошедшей недели.

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1