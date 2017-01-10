Анонс еженедельника «Футбол» №1!

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №1 В продаже с 9 января.

• Мнение: Илья Казаков рассказывает об агентах и трансферах «Спартака».

• Интерью: Александр Головин рассказал, получится ли у Виктора Гончаренко в ЦСКА, как узнал о вызове в сборную России от Капелло и какие отношения сложились с Романом Широковым.

• Мнение: Андрей Вдовин — о крахе «Анжи» и «Томи».

• Суперпостер: Лучший футболист Африки — Рияд Марез.

• Тема: Роман Абрамов на примерах нескольких команд рассказывает, за что любят и ненавидят футбольные клубы.

• Исследование: Никита Поляков — о величайшем мошеннике в истории футбола.

• Вспомнить всех: Юрий Алеманов сборную Бразилии, которая победила на ЧМ-2002.

• Постеры: Массимо Маккароне («Эмполи»), Митчелл Вайзер («Герта»).

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Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно! Ссылка для скачивания приложения «90 минут»: App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8 Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes • Тема: Константин Иванов рассказывает, как Китай стал самым дорогим кладбищем футболистов. • Рейтинг: Пять фаворитов Кубка Африки-2017 • Трансферная таблица чемпионата России. • Таблица европейских трансферов. • Англия: Антон Муша — о том, чем запомнился Boxing Day-2016/17. • Германия: Лидия Дидык называет 6 фактов о футболисте, за которого «Вольфсбург» отдал 12,5 млн евро. • Испания: Никита Котов выясняет причины того, почему «Валенсия» оказалась на дне. • Италия: Илья Егоров рассказывает, почему покупка 28-летнего футболиста может стать отличным усилением для «Ювентуса». • Франция: Роман Абрамов объясняет, что не так с трансфером Юлиана Дракслера в «ПСЖ». • Анонс: Самые ожидаемые матчи выходных.