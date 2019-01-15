Анонс еженедельника «Футбол» №1-2! В продаже с 16 января

• Мнение: Андрей Вдовин — о том, для кого из клубов РПЛ зимнее трансферное окно станет определяющим.
• Таблица трансферов РПЛ.
• Тема: Лидия Дидык выясняет, стоит ли ждать роста популярности китайской лиги.
• 10 фактов: Юрий Алеманов отобрал 10 главных событий английского футбола в новогодние праздники.
• Как это устроено: Антон Муша объясняет, почему xG-статистика несправедлива к дальним ударам.
• Герой: Дмитрий Темников отслеживает путь Фабио Квальяреллы к голевым подвигам.
• Исследование: Никита Котов — о том, как игроки губят карьеры лайками в соцсетях.
• Статистика и цифры европейских чемпионатов.
• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на главные матчи недели.
• Интервью: Экс-главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков делится впечатлениями от выступления «молодежки» на МЧМ-2019 и высказывает мнение о нужности хоккейной Лиги чемпионов.
• Хоккей: Дмитрий Темников анонсирует Матч всех звезд КХЛ-2019.
• Постеры: Рауль Де Томас («Райо Вальекано», Испания), Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг», НХЛ), Фабио Квальярелла («Сампдория», Италия).
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