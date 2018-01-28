Андрей «Timon» Гурьев: «Бросил учебу ради игры в FIFA»

Киберспорт набирает в России все большую популярность. РФС официально признал такую дисциплину, как киберфутбол. Создатели симулятора FIFA зарабатывают в три раза больше, чем все российские футбольные клубы вместе взятые. Теперь ЦСКА, «Спартак», «Зенит», «Локомотив» и все остальные команды подписывают звезд киберфутбола, и суммы в их контрактах растут темпами биткоина. В России одним из топовых игроков симулятора является Андрей Timon Гурьев, который регулярно побеждает в национальных турнирах. В интервью еженедельнику «Футбол» Timon рассказал об отношениях с ЦСКА, о тренировках по FIFA и о том, реально ли разбогатеть, проводя все дни за джойстиком.

Канал на YouTube, ЦСКА

— Очень важный вопрос. Как правильно: киберфутболист, киберспортсмен или фифер?

— Киберфутболист.

— Почему?

— Фиферы – это те, кто хорошо раскрутил блоги: Kefir (бывший киберфутболист «Спартака». — Ред.) и Stavr (киберфутболист «Локомотива». — Ред.).

— О’кей, киберфутболист. Видео – основной заработок для тех, кто развивает свой канал. На твоем роликов не так много. Почему так?

— Я эту тему постоянно откладывал, потому что лентяй по жизни. Сама идея создать и развить канал возникла довольно давно, но реализовывать ее начал только полтора месяца назад. Немного жалею об этом, потому что, начни я где-то полгода назад, сейчас было бы значительно больше подписчиков. Чтобы оправдать себя: раньше занимался больше киберспортом, чем YouTube, сейчас хочется чего-то нового, азарта, вот и взялся за видео. Это на самом деле интересно: снимать, делать качественные видео. Сравни уровень игры на камеру в первых роликах и где-то на десятом – разница есть, и ощутимая.

— Ты сам монтируешь видео?

— У меня есть друг, который хорошо монтирует, поэтому я попросил его это делать. Понимаешь, на монтаж одного видео, пусть даже самого простого, уходит куча времени – 2–3 часа. Не хочется тратить минуты впустую, лучше уж сыграть лишний раз.

— Не так давно ты сотрудничал с ЦСКА. Клуб как-то помогает тебе в развитии канала?

— Ну, как помогают: сделали пару репостов у себя на странице в социальных сетях. Скорее они помогают в плане организации: руководство предложило поснимать ролики на «ВЭБ-Арене», типа того – с crossbar challenge (участники пытаются попасть в перекладину с определенного расстояния. – Ред.). Я подумал, что прикольно, почему нет.

— Игры с Черновым и с Чаловым – это все было сделано с помощью клуба?

— Не-а. Ребятам я писал в Instagram. Им и самим поиграть в FIFA было бы интересно. Единственно, я хотел вставить потом минуту в скайпе с Чаловым, но он отказался. Чернов, кстати, неплохо играет, даже лучший среди тех, с кем я играл в ЦСКА.

— А с кем из ЦСКА ты еще играл?

— С Витиньо. Он постоянно шутил, жаль, что не говорил на английском: общение проходило через переводчика. Еще играл с Гордюшенко. Говорят, классно играет Хосонов.

— Вообще, как ты подписал контракт с ЦСКА?

— Очень странная история получилась. Все началось, когда Ufenok (действующий киберфутболист «Локомотива». — Ред.) подписал контракт с «Уфой», Kefir – со «Спартаком». Я же на тот момент ничего ни с кем не подписывал, выступал на турнире в Париже и в последний его день играл в свитере ЦСКА. Так вот на следующий день на меня вышел магазин армейцев, пригласили к себе, пообщались, подарили мне подарок. Видимо, все это донесли до Романа Бабаева, и мы подписали контракт.

У меня не было зарплаты, я получал совсем небольшие бонусы за подписание и победы. У меня был двухмесячный контракт. Сейчас я бы не стал заключать его. Но на тот момент это было неплохо. Потому что тогда у меня начинались основные победы. И подписание контракта с ЦСКА было обалденным хайпом.

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— Stavr вместе с «Локо» ездил на сборы и снимал команде контент на YouTube. У тебя такая тема для ЦСКА была?

— Нет. У армейцев есть GoodMax, он отвечает за YouTube.

— C кем из ЦСКА встречался?

— Да со всеми почти: со многими игроками, с Бабаевым. С Гинером, к сожалению, не получилось. Евгений Леннорович – это вышка в ЦСКА.

— Кто сейчас лучше справляется: киберфутбольный ЦСКА или обычный?

— Киберспортивный, понятно. Но не совсем правильно сравнивать эти подразделения. Потому что разное количество людей отвечает за эти проекты.

На самом деле обычный ЦСКА популярнее сейчас. Понимаешь, болельщики очень странно реагируют на киберфутболистов. Есть еще люди, живущие в 2005 году, которые думают, что тебе обязательно нужно работать на заводе. Не все до конца воспринимают киберфутбол. Сейчас еще ситуация стабилизировалась. Раньше были люди, которые могли сказать: «Я вот пашу на заводе, а ты ерундой страдаешь и играешь».

— Можно же им ответить: «Попробуй сам поиграй»

— Конечно. Это же персональный выбор. Ты мог хоть инженером, хоть футболистом, хоть киберфутболистом стать. Поэтому мне и не очень понятны комментарии некоторых людей.

— Почему после ЦСКА ты перешел в Gambit (украинская киберспортивная команда. – Ред.)?

— Это однозначно шаг вперед! Например, я много ездил за последний год: половину Европы увидел. Плюс Gambit великолепно вела переговоры, выполнила все обещанное. Эта команда дает возможность прогрессировать и заботится о моем комфорте: оплачивают турниры и так далее, выдают суточные.

Очередная😉Едем дальше😀🇬🇧 A post shared by Andrei Gurev (@tim0n7) on Jun 12, 2017 at 1:27pm PDT

Драка на турнире, агенты киберфутболистов

— Видел у тебя на канале немного шуточную рубрику: «Игра без паса». Там ты просто легко проходил соперника и забивал голы. Довольно унизительно для оппонента.

— Такие идеи приходят по щелчку. Бывает, сидишь, думаешь и понимаешь: нужно отснять то или другое – и идешь играть. Это же прикольно, люди смотрят.

— В отличие от тебя Kefir регулярно играет с какими-то фиферами. Ты планируешь?

— Планирую. Но понимаешь, я ни разу еще не заплатил за рекламу ни одному фиферу. С кем я играл до этого, с тем я был знаком достаточно хорошо, но уровень нашей игры немного разный.

Я понимаю, что для канала такие спарринги будут только плюсом. Однако было бы круче, если бы я сыграл с тем же Stavr, обыграл его со счетом 5:0. Но он же неглупый и понимает, что нет смысла играть со мной, потому что у меня мало подписчиков, ну, и я разнесу его.

— Слушай, можно же спокойно занести ему денег, унизить и набрать подписчиков.

— Просто я не хочу платить кому-то за матчи. Вообще, у меня даже нет четкого плана развития канала. Я понимаю, что чем чаще выходят видео, тем больше приходит подписчиков. Но, серьезно, схемы, плана развития у меня нет.

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— Футболистам спонсоры нередко подгоняют бутсы. Тебе какие-нибудь подарочки прилетают?

— Вообще, да. Где-то 70% геймпадов от того, что у меня есть, – подаренные. Какие-то присылали магазины, ЦСКА давали геймпады. Сам я предпочитаю геймпады от PS (Playstation. – Ред.).

— Я убежден, что за полчаса игры можно легко перейти с геймпада от PS на геймпад от XBox.

— Вообще, разница есть. Playstation и правда удобнее: и для меня, и для других профессиональных игроков. Но в целом ты прав: привыкание к новому геймпаду не занимает много времени. Возможно, если ты профессиональный игрок, то это потребует чуть больше времени, потому что нужно привыкнуть к нюансам игры.

— Давай пройдемся по игре и этим самым нюансам. Как ты готовишься к матчам?

— Просто играю. Но с этого года все становится гораздо серьезнее. У меня теперь есть европейские спарринги, есть пара сильных российских ребят на контакте. Обычно у меня так проходят тренировки: за несколько дней до турнира я сажусь и жестко играю по 5–6 часов в день. Если подробнее: менеджер договаривается о таких поединках. Ты играешь несколько игр, делаешь небольшой перерыв, около 30 минут, и рубаешь еще несколько игр.

— Правильно ли я понимаю, что у тебя таких агентов двое?

— Я пока сам не знаю.

— В смысле?

— По сути, ноль агентов. Есть новый менеджер.

— За что он отвечает?

— Он отвечает за комфорт игрока. Можно сказать – чтобы я тупо играл, не отвлекался на всякие мелочи. Менеджер помогает решать организационные моменты: работает над выдачей мне визы, договаривается о проведении матчей. Мне-то, конечно, хочется, чтобы он брал на себя дополнительные обязанности: типа организовывал рекламу на YouTube, еще что-то. Но полезнее иногда этим и самому заниматься.

— Музыка – самый лучший способ настроиться на матч?

— Каждый индивидуален. Мне, например, музыка не нужна: я ее не слушаю на турнирах и перед матчами. За 5–10 минут до игры я уже должен быть в себе, настроен.

— То есть тебе максимально пофигу на вопящих соперников?

— На всех топовых турнирах сейчас киберспортсмены сидят не рядом друг с другом, а напротив. Если же меня реально отвлекают люди, то я просто прошу их удалиться. В это время я люблю побыть один и настроиться.

А вообще, на соревнованиях много зрителей, важно абстрагироваться от посторонних раздражителей. Раньше смущали, иногда отвлекался на их выкрики, смеялся над шутками из зала, сейчас – нет.

TIMON👆 A post shared by Andrei Gurev (@tim0n7) on Jun 9, 2017 at 4:56pm PDT

— Жду какую-нибудь историю про зрителей.

— В Казани за меня топило много людей: пришли болельщики ЦСКА, кричали за команду, за меня. Но когда ты забиваешь в Уфе местной звезде, а все молчат, в зале тишина, то это очень прикольно все.

— Футбольные матчи эти самые болельщики иногда срывают. Расскажи какую-нибудь жесть с турниров.

— Она связана не с болельщиками. Я расскажу эту историю, но только без имен. На последнем турнире от ФКС один игрок ударил по лицу организатора. После самих соревнований они вышли на улицу покурить, и там начался замес. Организатор толкнул, а киберфутболист конкретно набил ему морду. В итоге они помирились и вместе сходили в аптеку.

— Как ты настраиваешься на матч? Отключаешь социальные сети, включаешь музыку – что?

— В первую очередь – проснуться в определенное время, хорошо позавтракать. Если игра в первой половине дня, то можно позавтракать фруктами.

— Как выбор еды влияет на игру в FIFA?

— Все взаимосвязано. Правильно покушал – легко чувствуешь себя на игре, нет никакой раскачки в самом начале игры. Если слишком плотно покушал, то организм не очень хорошо будет чувствовать себя во время игры.

— Ufenok на чемпионате РФПЛ отказался от фастфуда.

— Если брать все прошлогодние турниры, то я тоже переходил тогда к правильному питанию. Но смотри: когда ты приезжаешь в Лондон или Париж, всегда тянет к чему-то вкусненькому. Не закажешь же себе салатик или что-то еще – хочется, чего-то нестандартного, чего нет в России. Но приходится себе отказывать в этом.

☝️⚽️ A post shared by Andrei Gurev (@tim0n7) on Apr 24, 2017 at 5:36am PDT

Конфликты в киберспорте

— В киберфутбольном мире за последнее время произошло много скандалов. Один – с твоим участием. И связан он с твоим отказом участвовать в чемпионате России. Расскажи подробнее.

— Изначально было 64 заявки. Сорок восемь игроков должны были занять эти места через отбор, было 16 прямых путевок. В письме РФС было написано, что в турнире могут принимать участие футбольные клубы и киберспортивные организации. Ну, ладно, мы решили, что подадим заявку на мое участие либо от ЦСКА, либо от организации Gambit.

Мы все оформили в срок, но в списках на автоматическое участие не оказалось ни меня, ни Gambit. Я не превышаю свои заслуги, но, анализируя последние результаты в киберспортивной среде, первая организация – это Gambit. Это топ-10 по всему миру. Есть еще я. Вот и суди. За что взяли ФК «Авангард»? У них даже аудитория в социальных сетях намного меньше, чем у Gambit.

Это очень странно, что меня не взяли. Они же хотят, чтобы турнир был смотрибельнее, но меня не взяли. Возможно, были люди, которые против моего участия.

— Вы не добивались участия?

— Люди звонили и спрашивали: что, как, почему я не играю. Нам ответили: «Если бы кто-то не стал играть, то меня бы заявили». Сомнительная фигня.

— Теперь второй скандал – с Ufenok и его неумением нажимать на кнопки. Пару раз в разгар атак Kefir’а он нажимал клавишу PS, и игра сворачивалась. Правильно ли я понимаю, что к Ufenok с тех пор не очень хорошо относятся?

— Какое-то время я относился к нему нормально. Сейчас – нейтрально. Он хороший игрок, но с некоторых пор с ним начали происходить такие моменты, которые характеризуют его не с самой лучшей стороны.

Вообще, с Ufenok произошла странная тема. Понимаешь, он нажал ее, грубо говоря, почти два раза подряд. Все это было во время опасных атак Kefir’а. Камон, за весь турнир ни один игрок, кроме Ufenok, ни разу не нажал на эту кнопку.

— До нее даже трудно дотянуться.

— Можно, но трудно. Я до нее дотягивался один раз в жизни. А он сделал это дважды за турнир.

— Кошмар!

— Ufenok оправдывается, говорит, что делал это не специально.

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— Это ерунда.

— Для меня это тоже полная ерунда. Руки и правда потеют во время матча, для этого лично у меня на всех играх есть полотенце. Но я не верю, что палец дважды подряд может соскользнуть со стика. В этом плане что Ufenok , что его друг Yozhyk (украинский киберфутболист. – Ред.), что весь Loko Esports – три сапога. Знаешь, есть два сапога, а это три сапога. Они не могут признавать свои ошибки. Поэтому они всегда и обречены на провал. Они и не выигрывают.

Видимо, у них такая банда. «Локо» думает, что Ufenok и Yozhyk – два самых великих игрока всех времен и народов, но на деле это не так.

— Ты так спокойно критикуешь «Локо». Но у тебя из их киберспортивной команды был приятель – Антон Klenoff. Сейчас он, правда, перешел играть за «Динамо».

— Мне не очень понятна тема с этими киберспортивными переходами. Для меня должна быть привязанность к одной команде. То есть вряд ли бы я пошел в «Спартак» или в «Зенит»…

— Даже за большие деньги?

— По сути, все мы продаемся. Но за реально громадные деньги я перейду все-таки. А так я играю за Gambit и думаю только об этом.

A post shared by Andrei Gurev (@tim0n7) on Mar 5, 2017 at 3:43am PST

***

— Ты сейчас студент?

— Нет. Я нигде не учусь из-за FIFA. Нет напрягов со стороны военкома, но были со стороны родителей. Представь: их ребенок не идет учиться, а выбирает игру. Но сейчас они видят, что я зарабатываю, поэтому для них это немного как успокоительное.

— Важный вопрос для играющего нестудента: реально ли заработать много денег на фифе?

— Да. Но в мире реально навариваться могут пока только несколько человек. Ты должен выигрывать что-то, если хочешь много заработать. Пока в FIFA нет таких зарплат, какие есть в Counter-Strike. Это печально.

— Ты сам играешь за деньги?

— Конечно. Но это даже не обычные матчи, а тренировки: два матча, в течение которых мы сидим с чуваком в Skype, а потом я объясняю ему ошибки. Стоит это все удовольствие 1500 рублей, но скоро буду завышать цены.

— Киберспорт в России – это перспективная тема?

— Киберспорт – да. FIFA – не знаю. Все-таки это не совсем киберспортивный режим. У этой игры нет режима, когда ты можешь зайти и посмотреть нужную трансляцию. В России по фифе есть несколько организаций, но шансы на успех игры в нашей стране – 50 на 50.

Текст: Илья Егоров

Фото: официальный сайт РФПЛ, Instagram Андрея Гурьева

Видео: еженедельник «Футбол», канал Андрея Гурьева на YouTube