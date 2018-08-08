Тест: Путешествие по Лазурному берегу. Как хорошо ты знаком с новой командой Александра Головина? Автор: Михаил Серебряков 18:22, 08.08.2018 0 БлогиГлавноеТесты Этим летом Александр Головин заключил контракт с «Монако» и в новом сезоне будет покорять французскую Лигу 1. Но хорошо ли вы знакомы с этой командой? Еженедельник «Футбол» предлагает пройти небольшой тест и освежить свои знания. Фото: официальный сайт «Монако» Поделиться:Михаил Серебряков Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Оставьте это поле пустым, если вы человек: