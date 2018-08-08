Тест: Путешествие по Лазурному берегу. Как хорошо ты знаком с новой командой Александра Головина?

Автор: Михаил Серебряков 0
Этим летом Александр Головин заключил контракт с «Монако» и в новом сезоне будет покорять французскую Лигу 1. Но хорошо ли вы знакомы с этой командой? Еженедельник «Футбол» предлагает пройти небольшой тест и освежить свои знания.

Фото: официальный сайт «Монако»

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