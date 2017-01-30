Железнодорожный узел. Как «Локомотив» и агенты делят Алексея Миранчука

Главная трансферная история зимы в российском футболе грозит обернуться агентским скандалом. Между «Локомотивом» и представителями Алексея Миранчука идет настоящая война за молодого игрока. В ближайшее время должно решиться, как дальше будет развиваться карьера 21-летнего футболиста: в родном клубе, в другой команде или все закончится дисквалификацией.

Что происходит?

У 21-летнего атакующего полузащитника «Локомотива» через полгода истекает контракт с клубом. На игрока есть спрос даже в кризисном российском футболе, хотя и «Локо» хотел бы сохранить у себя своего воспитанника, чтобы строить вокруг него команду. Но запросы агентов футболиста довольно жесткие. По разным данным они требуют зарплату в 1,8 млн евро в год плюс солидный бонус за подписание контракта (в российской практике это называется «подъемные»). Считается, что этот самый бонус – комиссия самим агентам.

Времени договориться почти не остается: если контракт не будет продлен этой зимой, то летом за Алексея Миранчука с истекшим соглашением можно будет получить только 1,4 млн евро (как компенсацию за молодого игрока). Сейчас же покупатели готовы дать в 3-4 раза больше.

Алексей Миранчук: «Мне нельзя менять бутсы Месси ни на какие другие»

Кто еще претендует на Миранчука?

История стала публичной в октябре 2016 года. Тогда в качестве претендентов на игрока назывались «Зенит», «Краснодар» и «Рубин». Первые два клуба выбыли из гонки, остался только «Рубин». Он предлагает «Локомотиву» 5 млн евро. «Локомотив» вроде бы хочет за свою молодую звезду 8 млн.

Интересно посмотреть, как менялись цифры в слухах о выбиваемом агентами контракте. В октябре речь шла о 1,5 млн евро в год зарплаты игроку и 4 млн евро «подъемных». В январе назывались цифры в 1,8 млн за год. В одной из последних версий звучали следующие цифры: 2,7 млн евро за год контракта, а также 1,5 млн подписной бонус самому игроку и еще 5 млн агентам. В какой-то момент стало принято считать, что меньшие суммы – это предложения «Локомотива», большие – то, что обещает «Рубин». Агенты футболиста последние слухи опровергают и настаивают, что суммы меньше.

Кто агенты?

Публично представителем молодого игрока выступает Вадим Шпинев. Он дает все комментарии прессе и участвует в переговорах. На самом же деле агентом Миранчука является Павел Андреев – фигура знаковая для российского футбола. Его агентский бизнес затрагивает многие команды Премьер-лиги и ФНЛ. И именно Андреев в эти финансово сложные времена заключает сейчас самые крупные сделки. Этой зимой сразу несколько его клиентов сменили клубы: Джикия и Селихов перешли в «Спартак», Лунев – в «Зенит». В списке подопечных фирмы Андреева – братья Комбаровы, Глушаков, Ананидзе, Зобнин, Шишкин и многие другие. И там до сих пор числится Дмитрий Сычев.

Русский легион. Кто из молодых игроков уехал из России

Сычев вообще был первым клиентом Павла Андреева, и об этом не раз говорил сам агент. До сих пор история 15-летней давности со скандальным уходом молодого форварда из «Спартака» — незабываемый прецедент для российского футбола. Игрок просто написал заявление об уходе из команды по собственному желанию, и это стоило ему 4-месячной дисквалификации.

Похоже, такой же вариант сейчас предлагается Алексею Миранчуку. Вроде бы представители футболиста появлялись в клубе с написанным им самим заявлением об уходе. Заявление не приняли. Но угроза подобного решения вопроса существует. Клуб в ответ грозит санкциями за досрочное расторжение контракта, дисквалификациями и 25-миллионным штрафом (такая сумма прописана в контракте игрока в качестве отступных).

Почему всем нужен Миранчук?

Голевая статистика полузащитника «Локомотива» не впечатляет: гол и одна результативная передача за первую часть чемпионата, где Миранчук сыграл 16 матчей на атакующих позициях. Но все специалисты, включая главного тренера сборной России Станислава Черчесова, в один голос утверждают, что у него очень хороший потенциал. За основную сборную Алексей уже провел 5 матчей и забил один гол.

Более глубокая статистика подтверждает этот потенциал. Если взять отсечку «игроки младше 22 лет», то Миранчук будет лидером во многих атакующих показателях. Он чаще всех наносит удары, успешнее всех идет в обводку, на нем чаще всего фолят. Но есть проблемы с оборонительными действиями: по статистике, он не так хорош в отборе и сам часто нарушает правила.

Чем все закончится?

В любом случае молодые игроки с истекающим контрактом в условиях лимита – редкость. Тем более если агенты рассчитывают продавить руководство клуба. Новые боссы «Локомотива» находятся у руля команды с середины прошлого года, и их эффективность еще долго будут сравнивать с деятельностью Ольги Смородской. Непродление контракта с надеждой клуба может стать ударом по репутации. Впрочем, как и заключение соглашения на невыгодных для команды условиях.

В «Локомотиве» при этом надеются на лояльность самого игрока, выпускают его в контрольных матчах в основе и подчеркивают, что рассчитывают на него. Такого же внимания в другой команде к Миранчуку может и не быть. Но при этом в «Локо», похоже, и страхуются. Трансфер перуанского атакующего игрока Джефферсона Фарфана как раз этому доказательство.

Текст: Константин Иванов

Фото: Сергей Дроняев