«Зенит» без Лиги чемпионов: что дальше? Что будут делать в футбольном Санкт-Петербурге

«Зенит» второй год подряд не будет участвовать в Лиге чемпионов. Это проблема: теперь самому богатому клубу России будет сложнее покупать хороших игроков и искать нового тренера. Но не факт, что старый — Мирча Луческу — покинет свой пост. В Питере ждут, что румынский тренер встретится с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, и если это произойдет, то Луческу может остаться в «Зените».

Кто будет главным тренером

«У меня еще год контракта», — напомнил Мирча Луческу всем тем, кто пришел на московский стадион «Локомотив» посмотреть, как «Зенит» пролетит мимо Лиги чемпионов. Он вообще всегда очень разговорчив, но последние пресс-конференции Луческу больше напоминали истерики, чем холодный анализ ситуации. Впрочем, когда главный тренер «Зенита» обвинял в проблемах своей команды плохое поле новой арены в Санкт-Петербурге, судейский заговор и вице-премьера Виталия Мутко, казалось, что он все это говорит не двум десяткам журналистов, а конкретному человеку — самому главному боссу питерского клуба.

Есть четыре причины неудачного выступления «Зенита», которые должен услышать Алексей Миллер. Первое — уход Халка, Гарая и Витселя. Второе — ослабление административного ресурса и, как следствие, судейский заговор. Третье — давление со стороны СМИ. Четвертое — обязательство играть на скандально известной «Зенит Арене» с плохим полем.

Если причины будут признаны уважительными, Мирча Луческу может сохранить свой пост. Сам он намерен идти до конца. Контракт он заключал по схеме «2+1». Годовая зарплата румынского специалиста оценивается в 4 млн евро. В такую же сумму — полная компенсация за досрочный разрыв договора. Но судя по всему, «Зенит» не понимает, кого он может пригласить на смену Луческу: переговоры с кандидатами еще не начинались. Хотя по звучащим фамилиям, похоже, что «Зенит» опять хочет иностранца с именем. И вообще последним российским тренером, который работал с командой без приставки «и.о.», был Анатолий Давыдов (с октября по декабрь 2009 года), до него — Борис Раппопорт (2002 год).

Детское время. Как сыновья Мигела Данни становятся звездами академии «Зенита»

В перечне специалистов, которые могут возглавить самый обеспеченный российский клуб, Мануэль Пеллегрини (сейчас работает в Китае), Пауло Соуза (вроде бы уходит из «Фиорентины»), Клаудило Раньери (кандидат на пост главного тренера «Уотфорда»), Роберто Манчини (в творческом отпуске, говорит о желании работать в Бундеслиге). Все эти тренеры работали со звездами, но их и не смутит неучастие в Лиге чемпионов.

Кто может покинуть «Зенит»

Вне зависимости, кто будет главным тренером, в команде все равно будет чистка. Слишком много игроков под вопросом. Заканчиваются контракты у 34-летнего Александра Кержакова и у 33-летнего Данни. Российский форвард может сменить команду и еще сыграть сезон-два, португалец ждет решения клуба и главного тренера. Если новое соглашение ему не предложат, Мигель Данни собирается возвращаться в Португалию, несмотря на то что его дети успешно занимаются в академии «Зенита».

Уезжает Николас Ломбертс — чуть ли не самый главный ветеран в нынешней команде. Бельгиец выступал в «Зените» с 2007 года, выигрывал Кубок УЕФА и Суперкубок, а также четыре чемпионата России, но покидает Питер с обидой на главного тренера. «Луческу наградил меня чувством, что я недостаточно хорош, что я больше не умею играть в футбол», — заявил Ломбертс на прощание.

Книга жалоб. Чем недоволен Мирча Луческу в России

Есть еще целая группа игроков, кто намерен уйти, если в ней останется Мирча Луческу. Прежде всего это Иван Новосельцев. Центральный защитник после перехода в «Зенит» потерял место на поле и в составе сборной России и намерен найти себе другую команду с игровой практикой. Не хочет мириться с ролью второго вратаря Юрий Лодыгин, но в «Зените», похоже, первым номером видят Лунева. Та же ситуация у Михаила Кержакова. Не исключено, что покинет команду Лука Джорджевич — 22-летний черногорец за 5 лет в «Зените» не провел и двух десятков матчей, а больше разъезжал по арендам. И все помнят о конфликте Олега Шатова с Луческу.

Одновременно — полная тишина о целях «Зенита» на трансферном рынке. Это еще раз говорит о том, что в клубе пока нет ясности с главным тренером.

Текст: Андрей Вдовин

Фото: медиа-служба ФК «Зенит»

Андрей Вдовин Креативный редактор еженедельника «Футбол»