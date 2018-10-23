Ярлык на княжение. Тьерри Анри вернулся в «Монако»

Не всегда классные игроки становятся сильными тренерами, но Тьерри Анри готов ломать стереотипы. Однажды «Монако» поверил в своего воспитанника, защитил от двухлетней дисквалификации, а теперь легендарный француз стал тренером монегасков и должен вывести из кризиса Александра Головина и его партнеров, не выигрывавших с 11 августа.

Отцовская вера

Антуан Анри, отец одного из сильнейших французских форвардов в истории, наблюдая за младшим сыном, очень переживал. Это был 1985 год. Восьмилетний Тьерри непросто переживал развод родителей – куда тяжелее, чем его брат Вилли. Но еще больше отца угнетал тот факт, что с врожденным дефектом стоп его сыну будет безумно сложно исполнить мечту – стать футболистом. Отец не переставал верить. Антуан встречал Тьерри с тренировок местной детской команды «Лез-Юлис». Однажды его даже крупно оштрафовали на работе за постоянные опоздания. Антуан был до тошноты заботлив и просил первого тренера Жан-Клода Жорданелла следить за тем, чтобы его сын не выходил на улицу распаренным. Из-за повышенного потоотделения мальчик даже не мог пойти в душ после тренировок и, переодевшись, скорее ехал домой.

Прибился к Лазурному Берегу. Что ждет Александра Головина в «Монако»

Физиологические особенности не смогли перекрыть талант, который у Анри было невозможно не заметить. В детском поединке против «Палезо» Тьерри оформил пента-трик. После игры к герою матча подошел тренер соперника Клод Шезель. Главе семейства было приятно услышать шаблонную, но оптимистичную фразу «Вашего сына ждет большое будущее», и он поспособствовал смене клуба. Из-за отца Тьерри и пришлось покинуть «Палезо». В одной из игр судья не засчитал два гола сына, и Анри-старший, не совладав с эмоциями, выбежал и атаковал мужчину со свистком.

Конфликт лишь ускорил прогресс футболиста, потому что дальше была проба в академию Клерфонтэн. В 1988-м ее открыли, а спустя три года Тьерри пробился в число двадцати счастливчиков из полусотни тысяч кандидатов, принятых на обучение. Здесь, в лесу Рамбуйе, на 56 га, огороженных забором, из Анри и его ровесников, вроде Николя Анелька, Вильяма Галласа, Филиппа Кристанваля, спроецировали будущих звезд сборной Франции.

Беспомощность Арсена Венгера

На несколько дней в неделю Анри отпускали домой, и тогда он играл за местный клуб «Вири-Шатийон». Вместе с командой Тьерри дошел до четвертьфинала Кубка Франции U-15, где его команда попала на «ПСЖ». Проигрывая 1:2, форвард оформил дубль и вытащил для партнеров победу. На матче присутствовал скаут «Монако» Арнольд Каталано. Изначальной целью разведчика был Джамель Бельмади (экс-полузащитник «ПСЖ», «Марселя», «МанСити» и «Саутгемптона»), но Анри перевел все внимание на себя.

Тьерри воспользовался шансом и за три месяца до своего 16-летия подписал контракт с командой Арсена Венгера. Существовала трудность – визиты семьи, но в клубе гарантировали бесплатные транши для родителей новичка из Парижа в Монте-Карло.

Два года Анри тренировался в «молодежке». Жерар Баниде видел в футболисте отличного игрока на позицию «десятки» – игрока, способного и отдавать, и забивать. В августе 1994-го Тьерри перевели в основную команду – к Арсену Венгеру. Он не стал следовать идее Жерара и выпустил футболиста в дебютном матче против «Ниццы» (0:2).

К тому времени связка Анри+Венгер только набирала в эффективности, но тогдашняя действительно была таковой, что «Монако» проигрывал один матч за другим и даже спустился в зону вылета, совсем как в этом сезоне при Леонарду Жардиме. Арсен, прощаясь со всеми игроками, отдельно подозвал к себе Анри и сказал: «Не останавливайся!» Венгера сменил на время Жерар Баниде.

Протест «Монако»

Уже при Жане Тигана организовалась другая связка, которая впоследствии сделала Францию чемпионом мира и Европы, – Анри+Трезеге. Тьерри с Давидом хорошо понимали друг друга на поле, заранее репетировали совместные празднования голов. Даже лидер команды Сонни Андерсон понимал, что парни скоро его вытеснят.

Переворотный момент в карьере Анри случился 29 октября 1996 года. В Париже состоялась встреча президента «Реала» Фернандо Санса, его личного юриста Хуана Антонио Сампера и отца Анри. Антуан соврал, что контракт его сына с «Монако» истекает через восемь месяцев, хотя действовал он на год дольше. «Реал» предложил миллион долларов подъемных и ежемесячный оклад в сорок тысяч долларов в месяц. Когда президент «Монако» Жан-Луи Кампора узнал, что Тьерри уже подписал предварительный контракт, он пожаловался в УЕФА и назвал мадридцев «стервятниками».

Анри пропустил около 10 игр в запасе «Монако» по распоряжению президента, а затем УЕФА оштрафовал «Реал» на сто тысяч долларов за подписание незаконного контракта и использование агента без лицензии. Неподкованный юридически футболист избежал двухлетней дисквалификации только благодаря поддержке монегасков.

Через год 21-летний Анри стал чемпионом мира в статусе лучшего бомбардира домашнего турнира, и уже никто не мог удержать его в «Монако». Существовал механизм: если футболист проводил большую часть игр круга в стартовом составе, то контракт с монегасками продлевался автоматически. Эта опция заставила Анри опаздывать на тренировки и провоцировать на реакцию главного тренера – Жана Тигана. Специалист был вынужден ставить Виктора Икпеба. Зимой 1999 года главный актив монегасков был продан в Турин за 12,5 млн евро.

Памятник при жизни

25 лет – отрезок от дебюта Анри за «Монако» в качестве футболиста до момента, когда француз вывел монегасков на поле в роли главного тренера. Болельщики «Арсенала» при жизни поставили у стадиона памятник лучшему бомбардиру своего клуба, один из сильнейших тренеров современности, Пеп Гвардиола, предпочел Роналдиньо француза, а после завершения карьеры Тьерри еще и стал самым высокооплачиваемым футбольным экспертом мира (его зарплата на Sky Sports составляла 4,3 млн евро в год).

За менеджерскими плечами Анри – тренерская лицензия валлийской ФА (где зачастую именитым игрокам ее выдают экстерном), полгода в качестве тренера юношей «Арсенала» и два года ассистентом Роберто Мартинеса в сборной Бельгии. «Монако» для Анри – первый самостоятельный опыт работы. Месяц назад он мог возглавить «Бордо», но стороны не согласовали детали контракта.

На собственной презентации Тьерри первые 15 минут говорил по-английски, а затем опомнился, что вокруг одни соотечественники, улыбнулся и продолжил философствовать: «Когда забивается гол, это не всегда вина защиты. Голы пропускает вся команда. И наоборот, когда нападающие не получают мяч, это может быть причиной плохой поддержки со стороны игроков обороны. Мы должны работать и найти баланс».

Сломали, удалили и проиграли

Пока из тренерского профиля Анри ясно лишь то, что он хороший собеседник. По рассказам Ромелу Лукаку, вместе с французом в сборной они могли по 2–3 часа пересматривать записи старых матчей с участием Тьерри и анализировать работу форвардов. За советом в любой момент мог обратиться к Анри и другой француз из лондонского «Арсенала» — Александр Лаказетт.

За пределами Парижа. Чем запомнился сезон Лиги 1

Вместе с Тьерри Анри за «Монако» по-своему дебютировал и 22-летний вратарь Сейду Си. Прежде у ивуарийца было 4 матча за монегасков в Лиге 1, но последний – в апреле, да и еще и проигранный «Генгаму» (1:3). Африканец даже не второй по статусу голкипер «Монако»: из-за жалоб на здоровье выездной матч против «Страсбура» пропускали и Диего Бенальо, и Даниэль Субашич. И уже на 17-й минуте Си выронил из рук мяч после не самого сильного удара головой Адриена Томассона.

🏋️‍♂️ TRAINING

Les 🔴⚪ ce matin à l'entrainement au CE de La Turbie !#ForeverMonaco pic.twitter.com/FScXh0gi86 — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) October 17, 2018

Монегаски ежегодно обновляют состав более чем на 50%, неприкасаемыми остаются только три фамилии: Фалькао, Глик и Сидибе. Первый в одном из моментов полетел в рискованный стык с вратарем «Страсбура», выиграл единоборство и добил мяч в сетку. Но арбитр отменил гол из-за офсайда. А вскоре после этого колумбиец попросил замену.

Капитан – вне игры, зато в старте вышел Александр Головин. По мнению журналистов RMC, Тьерри Анри будет строить игру вокруг российского полузащитника. Головин сыграл на позиции «десятки» в схеме, которую принято называть «елочкой Карло Анчелотти» — 4+3+2+1, снабжая пасами Радамеля Фалькао и Стефана Йоветича.

Головину пришлось опуститься глубже в защиту, после того как на 66-й минуте форвард Самуэль Грансир прыгнул шипами в туловище соперника и спустя две минуты после выхода на замену удалился. В этот момент мог проявиться характер некогда чемпионов Франции, но, раскрывшись, монегаски пропустили еще один гол, и исход был уже ясен.

Тьерри Анри

Цель на сезон: призовая тройка Лиги 1

Контракт в «Монако»: до 2021 года

Всего игр в профессиональном футболе: 792

Всего голов: 360

Матчей за «Монако»: 141

Голов за «Монако»: 28

23,8 года – средний возраст игроков «Монако»

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press, твиттер «Монако»