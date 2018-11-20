«Витесс» на распутье. Как дела у Слуцкого в Голландии, и правда ли, что он уедет в «Спортинг»

Леонид Слуцкий больше не раскачивает российские стадионы, но по-прежнему в игре. Его «Витесс» действует смело, прессингует плотно и уверенно выходит из обороны в атаку. Леонид Викторович учел некоторые ошибки работы в ЦСКА и в «Халле», позвал на помощь братьев Березуцких, прокачал английский язык и теперь заставляет голландскую прессу волноваться, уедет ли он в Португалию.

«Уволить» по-португальски

В начале ноября появилась новость о том, что Слуцкого у «Витесса» хочет перехватить лиссабонский «Спортинг». Слух раздула португальская ежедневная газета A Bola после увольнения главного тренера Жозе Пезейру. У российского специалиста контракт с голландским клубом до 2020 года, но, по информации португальцев, «Спортинг» планировал выкупить его за 500 тыс. евро.

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В 2018-м в «Спортинге» произошла революция, итогом которой стали упущенная Лига чемпионов, уход более чем 18 игроков основной обоймы (из них половина – в качестве свободных агентов), отставка тренера Жоржи Жезуша, работавшего с футболистами последние три года, беспорядки фанатов, перетекшие в бойкот и угрозы в адрес руководства клуба. А все началось из-за эмоционального поста в Facebook президента клуба Бруну де Карвалью в адрес своих же футболистов. В сентябре состоялись выборы на роль нового главы клуба, и победил Фредерику Варандаш. Он же, по версии португальских медиа, и предложил кандидатуру российского тренера.

Об интересе «Спортинга» к Слуцкому в России узнали из анекдота. О правдоподобности слухов голландцы спросили русского тренера напрямую перед матчем с ПСВ. «Только если владелец или руководство уволят меня. В этой ситуации, да, я уйду», – хотел сказать Слуцкий по-английски, но вместо слова «уволить» (sack) произнес слово «сосать» (suck). Это была бомба». Перед следующей игрой Слуцкий извинился за оксфордский диалект, но фраза все равно ушла в народ. В то же время «Спортинг» возглавил голландец Марсел Кейзер.

Кадровый хаус

Если интерес к Леониду Слуцкому из Португалии и вправду был, то это оправданно. Российский тренер заметно прибавил. В «Халл Сити» у него не задалось из-за саморазрушительной трансферной политики клуба, где руководство «тигров» продавало лучших игроков команды, а компенсировало потери только с наступлением чемпионата. С текучестью Леонид Викторович столкнулся и в Нидерландах, но если у «Халла» это несло спасительный характер, то «Витесс» работает по давно раскатанной модели. Есть три ключевые задачи:

1) стремиться попасть в еврокубки (в прошлом сезоне «желто-черные» вырвали место в ЛЕ у «Утрехта» и «АДО Ден Хааг»);

2) развивать молодежь для выгодной продажи;

3) давать практику арендованным игрокам «Челси».

Из «Халла» российский тренер прихватил левого защитника – Макса Кларка. И еще нескольких игроков из Лондона. Непонятно для чего, но «Челси» внутри команды уже два года содержит 36-летнего Эдуардо. Португальский вратарь летом на правах аренды приехал в «Витесс» вместе с двумя лондонскими проспектами: центральным защитником Джейком Кларк-Солтером и атакующим полузащитником Чарли Мусондой. В конце августа к Слуцкому присоединился 19-летний Мартин Эдегор. Первое, что узнал Леонид Викторович от полузащитника, которого в 15-летнем возрасте забрал мадридский «Реал», так это то, что правильно его называть Одегард. Если за кого «Витесс» и платил серьезные деньги, то только за лидера «Трабзонспора» Матуша Беро (1,64 млн евро).

Знакомые черты

В ЦСКА Слуцкому часто приходилось форсировать подготовку к сезону из-за надвигающихся еврокубков. «Витесс» начал со второго раунда квалификации Лиги Европы и попал на румынский «Вииторул», который тренирует Георге Хаджи, а главная звезда команды – его сын, 19-летний Янис Хаджи. В первом же официальном матче «желто-черные» ушли от поражения – 0:2 и свели матч к ничьей, а в ответной все три гола забили головой. Во время подготовки к сезону проявилась характерная любовь к столбовым форвардам. В лице 190-сантимерового Тима Матавжа Слуцкий нашел своего Романа Адамова или Томаша Нецида в Голландии.

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Другая черта Слуцкого – минимум ротации. Спрогнозировать стартовый состав ЦСКА в течение трех-четырех сезонов было проще, чем объяснить голландцам значение слова sack (англ. – «уволить»). В Эредивизи российский тренер подстроился под исторически любимую для большинства голландских клубов схему 4+3+3. Причем в течение первых четырех туров Слуцкий не менял обойму из 11 патронов и выстреливал очередями одинаково. Расстановки, которую мы изобразили, тренер придерживается до сих пор и вносит замены лишь в случае вынужденного отсутствия игроков.

«Витесс» вылетел из Лиги Европы от «Базеля» из-за нелепого удаления Кларк-Солтера. Но упрекнуть нашего соотечественника в нерешительной игре, как это делали болельщики ЦСКА перед его уходом, нельзя. Слуцкий не «сушил» матчи при счете 1:0 в свою пользу, а наоборот, после стартовых пяти туров клуб из Арнема закрепился в зоне перед еврокубками, нанося в среднем по 17,3 удара за матч (3-й результат лиги), из них более половины – из пределов штрафной.

Смелость Леонида

Есть две черты ЦСКА Слуцкого, которые выводили из себя даже самых уравновешенных болельщиков, – постоянные пасы назад вратарю как вариант развития атак и «офсайдовая ловушка», из-за которой армейцы пропустили десятки голов. От своих принципов тренер не отказался, но что важно, заставил «Витесс» активно прессинговать и сбивать темп соперника.

В местной прессе говорят, что желание Слуцкого играть через активный прессинг – продолжение дела Петера Боша, который работал в Арнеме с 2013 по 2016 год и заставлял футболистов прессинговать даже на 90-х минутах.

«Витесс» играет широко. За цементирование центра отвечает южноафриканец, внешне напоминающий Н’Голо Канте, – Тюлани Сереро. При выходах из обороны его партнеры по полузащите Матуш Беро и Навароне Фор смещаются на фланги и действуют в стиле полноценных вингеров, оставляя огромные зоны в средней линии.

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Смело «Витесс» сыграл и против голландских великанов. Если в матче против «Аякса» первый удар команда из Арнема нанесла при счете 0:3, то в поединке против «Фейеноорда» (1:2) Слуцкий сыграл расчетливее, но был ближе, чтобы зацепиться за очки. Матч против лидера и действующего чемпиона, ПСВ, начался с удаления Данило Дуки уже на 14-й минуте. Леониду Викторовичу пришлось поставить голландский комбайн и отбиваться все последующие 75 минут. После матча наш соотечественник подытожил: «Витесс» не взял очков в матче, но мы все равно победили».

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Помимо регулярных дисквалификаций по ходу осени «Витесс» значительно подкосили травмы. Слуцкому в разное время пришлось компенсировать потери Мусонды, Одегарда, Гонга, Креисвийка, Теландера, Линссена и других.

Собирать воедино кадровый пазл Леониду Слуцкому помогает Олег Яровинский. Они работают вместе со времен ФК «Москва». Кроме того, в тренерский штаб нашего тренера входят местные ассистенты: Эдвард Стюринг, Никки Хофс, Раймонд ван дер Гау. С нового года команду пополнят только что закончившие игровые карьеры Алексей и Василий Березуцкие. Еще недавно они жаловались на усталость от футбола, но сейчас добивают тренерскую лицензию Pro. За братьев говорит многолетний опыт выступления в еврокубках и деловая хватка: вместе они уже много лет владеют компанией по продаже спортивных товаров. «Кроме братьев Березуцких, я не видел ни одного успешного футболиста-бизнесмена», — высказывался Слуцкий. Голландцам типично забывать про оборону – здесь добиваются результата те команды, чья атака лучше готова к «голевым перестрелкам».

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К тому же это пойдет в плюс пока единственному российскому футболисту «Витесса» – Вячеславу Караваеву. Символично, что при Слуцком правый защитник дебютировал в ЛЧ за ЦСКА против пльзеньской «Виктории», но при живом Марио Фернандесе возможности пробиться в старт армейцев у воспитанника было немного. Последний, и настоящий, выдался летом 2016 года. После провала на Евро Слуцкий отходил от шока, но Вячеславу дал шанс закрепиться в центре защиты. Впоследствии сам футболист попросил отпустить его в пражскую «Спарту». Теперь тренер и футболист, не подошедшие друг другу, работают бок о бок.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press, Legion Media, официальный сайт «Витесса»