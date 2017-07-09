Вечер гладиаторов. Как «Спартак» награждали золотыми медалями

Пятеро римских легионеров в блестящих исторических доспехах выстроились на сцене. А за их спинами, словно знамя, поднимался кроваво-красный девиз «Вернулись править». Так «Спартак» за неделю до старта нового сезона отмечал чемпионство прошедшего и примерял новую форму.

«Спартак» хотел, чтобы чемпионский кубок и золотые медали вручили игрокам и тренерам на стадионе. Но на «Открытие Арене» разбирали оставшиеся от Кубка конфедераций конструкции, и торжества пришлось перенести в пафосный зал на Цветном бульваре. Туда вместились не все. Самая известная группировка фанатов «Спартака» «Фратрия» отказалась от приглашений в знак солидарности с другими болельщиками, но все равно получилось довольно празднично.

Все началось с того, что охранники достали из чехла похожий на дождевик красный ковер. И тот на себе прочувствовал победную поступь VIP-гостей. Одним из первых прибыл Станислав Черчесов. Главный тренер сборной России любезно фотографировался с прохожими, но быстро намок без шапки и ринулся к входу. Вскоре с женой и дочкой приехал Лоренсо Мельгарехо. Выйдя из черного Nissan, парагваец долго не мог надеть пиджак. Сцена напоминала разбирательство Марио Балотелли и тренировочной манишки. В целом же футболисты «Спартака» были не настроены на разговоры — предсезонка у них была короткой, но очень насыщенной, и потому многим было уже не до праздника.

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Футболисты робко отдалились и с несколько странным выражением лиц поглядывали на остальных людей, вливающих в себя один бокал шампанского за другим. Вечно улыбающийся Денис Глушаков был непривычно серьезен. Зато легкая улыбка не сходила с лица Леонида Федуна – исполнение мечты нередко штука опасная, но владелец «Спартака», похоже, все-таки не намерен останавливаться. Как и Массимо Каррера. Получив золотую медаль, он тут же снял ее: «Победа – это уже история».

«Мы не должны думать, что чемпионство даст нам преимущество над остальными в этом сезоне. Мы должны бороться, потому что нам никто и ничего не подарит. Я хочу еще побеждать!» — слова Массимо Карреры были встречены аплодисментами.

Ведущими вечера была Виктория Лопырева и диктор «Открытие Арены» Максим Орлов. Вместе они пригласили на сцену почетных гостей: президента РФС Виталия Мутко, главного тренера сборной Станислава Черчесова и вице-президента РФС Сергея Прядкина, а вместе с ними всех игроков, тренерский штаб и членов совета директоров «Спартака». В ходе представления наибольших оваций удостоился восстанавливающийся от травмы Роман Зобнин. А когда все важные слова поздравлений были произнесены, «Спартак» под культовый гимн чемпионов от The Queen поднял кубок.

Вскоре сцену захватили другие звезды: рэпер ST, певица MASHA, группа «Мохито» и экс-солистка «Виагры» Анна Седокова. Герои торжества скрывались от них в углу зала под охраной римских легионеров — пяти настоящих гладиаторов, представителей Римской армии из третьего легиона, или Legio III Cyrenaica.

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С одним из них – по имени Максим, нам удалось поговорить. Это небольшая команда энтузиастов, и историческая реконструкция — их страсть. Они тщательно изучают литературу и историю, вкладывают немалые средства, чтобы достоверно передавать древние образы в своих перформансах. На каждый костюм уходит минимум четыре месяца работы. Так что если у специалистов могут быть вопросы к достоверности деталей статуи гладиатора, установленной перед «Открытие Ареной», то по экипировке римских легионеров Legio III Cyrenaica можно изучать военную историю.

А вот по новой футбольной форме «Спартака», кажется, стоит читать лекции по экономике. Компания Nike под лозунгом «Вернулись править» представила экипировку на новый сезон. В роли моделей предстали Денис Давыдов, Георгий Джикия и Фернандо. И форма сразу же стала обсуждаемой. Во-первых, в комплекте нет привычной белой полосы – и это уже вызывало вопросы у болельщиков. А кроме того, в интернете уже насчитали на футболках 11 спонсоров, и это без титульного, что в два раза больше, чему у любого из других российских клубов. Видимо, зрителям РФПЛ стоит заранее установить AdBlock перед началом сезона. Но если это поможет российскому футболу хоть чуть-чуть меньше быть нахлебником, то пусть майка каждого клуба целиком состоит из нашивок с названиями спонсоров.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: официальный сайт ФК «Спартак»

Юрий Алеманов Автор колонки о французском футболе. Напоминаю о тех, кого вы могли уже забыть в рубрике «Вспомнить всех». Люблю в футболе итальянскую страсть и английский антураж. В еженедельнике с 2015 года.