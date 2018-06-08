Участники чемпионат мира-2018. Группа B: Испания, Португалия, Марокко, Иран

Еженедельник «Футбол» продолжает представление команд-участниц ЧМ-2018. Очередными сборными этого сериала стали участники группы B: Испания, Португалия, Марокко, Иран.

СБОРНАЯ ИСПАНИИ

«Красная фурия» едет в Россию в статусе одного из первых претендентов на Кубок мира, исповедуя культ паса и воплощая собой торжество комбинационной игры.

После поражения от сборной Италии на Евро-2016 и назначения Хулена Лопетеги испанцы еще ни разу не уступили. Команда провела 18 матчей, 13 из которых выиграла, а еще пять (в том числе с Россией) свела к ничьей. С амбициями испанцев все стало предельно ясно после товарищеского матча с Аргентиной, когда они размазали «альбиселесте» с неприличным счетом 6:1. Правда, встречу пропускал Лионель Месси, но даже его усилий вряд ли бы хватило, чтобы нивелировать огромную разницу в качестве игры. Ударный форвард испанцев Диего Коста не удержался от легкого троллинга: «В Аргентине любят критиковать Месси. Сегодня они увидели, что у них за сборная без него». В преддверии ЧМ-2018 Испании осталось провести еще два товарищеских матча – со Швейцарией и Тунисом. Велика вероятность, что Хулен Лопетеги так и приедет на мировой форум в ранге непобежденного.

📷 ¡Aquí está! Esta foto está cargada de sueños e ilusiones, y con ellos vamos a llenar la maleta que nos llevará a #Rusia2018 ¡RT si tus sueños también están en ella! 💪🏻🇪🇸 pic.twitter.com/cfTDB5uGEw — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 5, 2018

Обеспечивать продолжение его беспроигрышной серии будут футболисты, большинство из которых отлично варятся в родном чемпионате. В конечную заявку вошли шесть игроков «Реала», четыре представителя «Барселоны» и три – «Атлетико», не считая клубов рангом поскромнее. Из легионеров в список попали лишь вратари Де Хеа («МЮ») и Рейна («Наполи»), фланговые защитники Монреаль («Арсенал») и Аспиликуэта («Челси»), а также креативщик Давид Сильва из «МанСити» и опорник «Баварии» Тиаго Алькантара. Средняя линия испанцев невероятно мощна и даже перенасыщена игроками топ-класса – настолько, что Испания уже долгое время безболезненно переживает дефицит форвардов. Сегодня в нападении «красной фурии» только один человек подтверждает свой бомбардирский класс из года в год – это Диего Коста.

Чемпионат мира в России должен стать прощальным для великолепного Андреса Иньесты – главного мозгового центра команды на протяжении последних десяти лет. «Барселона» проводила Волшебника в Японию «золотом» в чемпионате Испании, и теперь дело за сборной. Если она поддержит победный почин, Иньеста получит заслуженную компенсацию за отсутствие на трофейной полке хотя бы одного «Золотого мяча».

Главный тренер: Хулен Лопетеги

Был вратарем как «Реала», так и «Барселоны», где проиграл конкуренцию отцу Серхио Бускетса. В качестве тренера выиграл с «молодежками» три чемпионата Европы.

Давид Де Хеа – новоиспеченный обладатель «Золотой перчатки» АПЛ. В четвертый раз признан игроком года по версии болельщиков и в третий – по версии игроков.

Хорди Альба – первый защитник, ставший автором гола в финале чемпионата Европы (2012). В минувшем сезоне отдал рекордные для себя 10 ассистов.

Серхио Рамос – забивает хотя бы гол в Ла Лиге уже 14 сезонов подряд. На втором месте по количеству матчей за сборную (151) после Икера Касильяса (167).

Жерар Пике – взял большое интервью у только что завершившего карьеру Джанлуиджи Буффона, где признался, что в 21 год выбирал между «Барселоной» и «Ювентусом».

Даниэль Карвахаль – гроза Мюнхена: четыре раза играл с «Баварией» на «Альянц Арене», и все четыре раза его команда побеждала.

Андрес Иньеста – попрощался с «Барселоной» спустя 16 лет после дебюта и отправился в японский клуб «Виссел Кобе».

Серхио Бускетс – впервые в карьере отдал пять голевых передач за сезон. Самый дорогой игрок испанцев (80 млн евро по оценке Transfermarkt.de).

Коке – стал автором самого быстрого гола «Атлетико» в еврокубках, забив «Спортингу» на 22-й секунде.

Иско – в последних девяти матчах за сборную забил восемь мячей. Лучший игрок «Реала» сезона-2016/17 по версии болельщиков.

Давид Сильва – согласно исследованию CIES Football Observatory, второй по эффективности игрок европейских чемпионатов после Лионеля Месси.

Диего Коста – не играл полгода из-за конфликта с тренером «Челси» Антонио Конте. Вернувшись в «Атлетико» в первом же матче Ла Лиги забил гол и получил красную карточку.

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СБОРНАЯ ПОРТУГАЛИИ

Португалия строит планы мести. Чемпионы Европы имеют хорошие шансы на место в тройке лучших команд планеты.

В футболе все настолько динамично, что за четыре года команда-аутсайдер может стать одним из претендентов на победу в самом крупном международном турнире планеты. Португалия — отличное тому подтверждение. Сборная выступала на чемпионатах мира всего шесть раз, в последний раз — в 2014-м. Тогда она не сумела даже выйти из группы, пролетев над Бразилией в первом же матче со счетом 0:4. А спустя всего два года португальцы, не будучи фаворитами, увезли из Франции Кубок чемпионов Европы. Как так произошло — до сих пор остается загадкой. Однако «селесао» занимают четвертую строчку в рейтинге лучших сборных ФИФА, наслаждаются воспоминаниями о лете 2016-го и думают, как бы отомстить обидчикам и хейтерам на чемпионате мира в России.

Однозначно за португальцами будет интересно наблюдать на турнире. Им попалась колоритная группа, где очевидный фаворит — Испания. И тут титул команды избранных никак не поможет. Однако далеко не факт, что встреча будет однозначной: Португалии и персонально Криштиану Роналду очень везет последнее время. Цепочка совпадений, которая привела сборную Сантуша к чемпионству в Европе, доказала, что важны не только класс и уровень команды, но и банальное везение.

Сбалансированность состава «селесао» — самая сильная их сторона. Тут и опытнейшие «старички» в лице Пепе и Фонте в защите, и молодые представители португальской школы с Бернарду Силвой и Гонсалу Гедешем во главе списка. Ну и куда без Роналду, все же сумевшего обойти Месси по успехам в сборной. Португальцы по целостности состава могут на полном серьезе посоревноваться с теми же испанцами или немцами.

ЧМ-2018 станет последним турниром перед полным омоложением состава: скорее всего, после него ветераны закончат международную карьеру. Путешествие в Россию — отличный шанс для Сантуша и Роналду доказать, что «золото» на Евро-2016 не счастливая случайность, а закономерный трофей, к которому сборная шла несколько лет. Другой вопрос: сумеют ли португальцы им воспользоваться?

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Главный тренер: Фернанду Сантуш — португальский тренер возглавил сборную после провала на ЧМ в Бразилии. Он стал первым специалистом, сумевшим привести Португалию к крупному трофею.

Руй Патрисиу — незаменимый голкипер сборной Португалии. В прошлом году соотечественники вратаря возвели памятник в Лейрии в честь игрока.

Седрик Сантуш — защитник «Саутгемптона», рожденный в Германии в семье португальских мигрантов.

Жозе Фонте — опытный игрок линии защиты, воспитанник лиссабонского «Спортинга». С этой весны переехал в китайскую лигу.

Пепе — португальский защитник бразильского происхождения, сейчас защищает цвета «Бешикташа» в Турции.

Рафаэл Геррейру — представитель молодого поколения португальцев, выступает в дортмундской «Боруссии».

Гонсалу Гедеш — юная звезда сборной. Игрок «Валенсии» имеет все шансы стать главным открытием турнира.

Вильям Карвалью — опорный полузащитник лиссабонского «Спортинга». Выступает за сборную с 2013 года.

Бруну Фернандеш — приличную часть своей карьеры игрок провел в Италии. Участник Олимпиады в Рио.

Бернанду Силва — 23-летний полузащитник «Манчестер Сити». Один из талантливейших игроков своего поколения в Европе.

Андре Силва — молодой нападающий итальянского «Милана». На португальца претендовал целый ряд топ-клубов, но он предпочел Италию и деньги.

Криштиану Роналду — великий и ужасный капитан национальной команды Португалии. Далеко не у каждой сборной есть такой туз с пятью «Золотыми мячами».

СБОРНАЯ МАРОККО

«Атласские львы» впервые за 20 лет окажутся участниками чемпионата мира, куда их повезет французский клон Валерия Карпина, ставший легендой африканского континента.

Сборная Марокко образцово прошла отборочный турнир, не потерпев ни одного поражения и не пропустив ни одного гола в группе с Кот-д’Ивуаром, Мали и Габоном. Последним особенно тяжело дался гостевой матч против «атласских львов». В день игры они пострадали от массового отравления апельсиновым соком, из-за чего полкоманды с трудом могли стоять на прямых ногах. Возможно, в этом был замешан приветливый персонал одного из ресторанов Касабланки, но проводить расследование никто не стал.

После победы над Кот-д’Ивуаром, принесшей марокканцам путевку в Россию, массовые беспорядки накрыли столицу Бельгии — Брюссель. Нет, это не обозленные ивуарийцы примчались мстить бельгийцам за тренера Марка Вильмотса, лишившего их сборную четвертого кряду чемпионата мира. Всему виной были марокканцы, коих в Брюсселе проживает более 100 тысяч человек. Около 1500 человек пришли в центр столицы Бельгии отметить возвращение команды на чемпионат мира. Болельщики переворачивали и поджигали машины, разбивали витрины магазинов и громили все, что попадалось на их пути. Во время беспорядков полиции пришлось применить водометы, а в их рядах 22 сотрудника получили травмы и ранения. Довольно сомнительный метод празднования.

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Подобное было бы невозможно без французского тренера Эрве Ренара. После завершения игровой карьеры он довольно быстро осознал, что тренировать клубы – это не для него. Основным аргументом он назвал отсутствие у футболистов должной мотивации защищать клубные цвета так же, как флаг своей страны. И укатил в Африку, где собирался работать со сборными. В 2012 году Ренар привел Замбию к победе на Кубке африканских наций и получил почетное гражданство нищей страны. Спустя три года он повторил этот успех со сборной Кот-д’Ивуара, не побеждавшей на КАН с 1992 года. Внешне француз напоминает Валерия Карпина: мощная харизма, стильный внешний вид и даже прически у них похожи. Не хватает лишь коронной фразы в стиле «ну и?». Но и без того он любим в Африке, а после ЧМ-2018 к нему проникнутся симпатией и в России.

Главный тренер: Эрве Ренар – французский тренер, прославившийся после побед со сборными Замбии и Кот-д’Ивуара на Кубке африканских наций.

Мунир Мохамеди – родившийся в Испании голкипер четыре последних сезона выступает за «Нумансию», но там ему отведена лишь роль резервного вратаря.

Хамза Мендиль – 20-летний защитник с ивуарийскими корнями в концовке сезона пробился в основу «Лилля», чем значительно увеличил свои шансы на место в старте в сборной.

Медхи Бенатия – в марте прошлого года приостановил выступления за сборную, чтобы бороться за место в основе «Ювентуса». Привез тот самый злополучный пенальти в концовке ответного матча 1/4 финала ЛЧ между «Реалом» и «Юве».

Ромен Саисс – в составе «Вулверхэмптона» отпраздновал победу в Чемпионшипе и в следующем сезоне дебютирует в АПЛ. В 2016 году подвергся расистским оскорблениям со стороны Джонджо Шелви.

Набиль Дирар – имеет бельгийское гражданство и изначально хотел выступать за европейскую сборную, но не получил такого права из-за нескольких матчей, проведенных в составе «молодежки» Марокко. Был частью чемпионского «Монако» Леонарду Жардима.

Мубарак Буссуфа – провел в России пять с половиной лет, выступая за «Анжи» и «Локомотив». Полузащитнику настолько понравилась зарплата в РФПЛ, что он долгое время саботировал переговоры об обратном трансфере в Бельгию. Сейчас играет в ОАЭ.

Карим Эль-Ахмади – родился и вырос в голландском Энсхеде, но предпочел выступать за родину своих родителей. В составе «Фейеноорда» становился чемпионом Эредивизие и обладателем Кубка Голландии.

Хаким Зиеш – должен был стать сменщиком Уэсли Снейдера в сборной Голландии, но тренерский штаб «оранжевых» игнорировал хавбека. Теперь, в отличие от европейцев, поедет на ЧМ в ранге главной звезды Марокко и Эредивизие.

Юнес Бельханда – по слухам, зимой бывшего игрока киевского «Динамо» за 7,5 млн евро хотел подписать «Спартак». В мае стал чемпионом Турции в составе «Галатасарая».

Нордин Амрабат – в юности выступал за молодежные сборные Голландии и однажды получил вызов в главную команду «оранжевых», но в 2009 году объявил о решении выступать за Марокко.

Халид Бутаиб – родившийся во Франции форвард большую часть карьеры провел в низших французских дивизионах. После двух сезонов в Лиге 1 переехал в турецкий «Ени Малатьяспор».

СБОРНАЯ ИРАНА

Иран воспринимают как одного из самых обреченных аутсайдеров мирового форума в России. Но даже не имея громких имен в заявочном списке, иранцы могут не только шить классные ковры, но и удивить на футбольном газоне. Последние 20 лет здесь активно развивают игру с мячом, а у национальной команды имеется собственный принц Персии – Карлуш Кейруш.

Когда в 2001 году в Иране организовали первый профессиональный дивизион – Про Лигу, португальский тренер переживал не лучший период в карьере, но уже тогда мог оказаться в стране персов. После работы с лиссабонским «Спортингом», который Карлуш так и не привел к чемпионству, он отправился в США, чтобы поработать за хорошие деньги с «Метростарз» (ныне — «Нью-Йорк Ред Буллз»). Когда Кейруш понял, что жил скучно и ему нужно больше экзотики, он ринулся в японский «Нагоя Грампус», а еще потрудился в сборных ОАЭ и ЮАР.

Главным достижением Кейруша к 50 годам считались успехи с юношеской сборной Португалии в конце 1980-х. Он не только вырастил таких футболистов, как Луиш Фигу, Руй Кошта, Фернандо Коуту, Витор Байя и Нуну Гомеш, но и выиграл с этими подростками два юношеских чемпионата мира. Но в 2002 году в карьере португальца случился и другое ключевое событие – его пригласили в штаб «МЮ» сэра Алекса Фергюсона. Шотландец доверял Карлушу и предматчевые установки, и даже давал день, когда тот мог работать с командой один. У них сложились отличные отношения. И когда Кейруш получил предложение от мадридского «Реала», где только что уволили Висенте дель Боске, специалисты расставались без агрессии и бутсами не бросались. Впоследствии португалец вернулся в штаб, и сотрудничество продолжилось вплоть до победы «МЮ» в московском финале Лиги чемпионов.

В 2011-м Кейруш взялся за подъем сборной Ирана и для этого постепенно привлекал своих помощников. Сначала тренера вратарей Алешандре Лопеша и тренера по физподготовке Себастьяо Мендеша, затем посадил вокруг себя ассистентов — Осеану да Круж и Родольфу Мигенса. Кадров в сборной ему тоже было недостаточно, ведь на момент принятия команды главной звездой в ней был Джавад Некунам из «Осасуны». Карлуш предложил привлекать игроков с иранскими корнями, так в сборной появились канадец Стивен Бейташур, немцы Даниэль Давари и Ашкан Дежага, голландец Реза Гучаннеджад и другие.

Кейруш уже второй раз подряд доводит сборную до ЧМ. В квалификации персы не проигрывали и заняли первое место в группе с Южной Кореей, Сирией и Узбекистаном. С последними связана забавная история, почти анекдот: в октябре 2012 года иранцы, узбеки и южнокорейцы делили две путевки на ЧМ-2014. Чой Кан Хи жаловался, что персы плохо подготовились к их приезду и грозно заявил: «Мы постараемся сделать так, чтобы местные болельщики смотрели на матчи ЧМ по телевизору», в ответ Кейруш вывел своих на турнир, а вспыльчивому оппоненту ответил: «Я куплю форму сборной Узбекистана и отправлю Чою в подарок».

Главный тренер: Карлуш Кейруш – португалец, выигрывавший с юношеской сборной два титула ЧМ, автор цитаты: «Месси должен быть дисквалифицирован ФИФА, пока не докажет, что он человек!»

Алиреза Бейранванд – вратарь «Персеполис». Известен тем, что может отдать точный пас через все поле.

Милад Мохаммади – левый защитник «Ахмата». В чемпионате России — с 2016 года. С Рашидом Рахимовым общался на персидском.

Педжман Монтазери – центральный защитник иранского «Эстегляль», выступает под 66 номером и суеверий не признает.

Мортеза Пурлиганджи – центрдеф катарского «Аль-Садд». Два года назад имел предложения из Европы, но переехал в Китай, где не смог адаптироваться.

Рамин Резаэян – крайний защитник «Персеполис», один из самых быстрых игроков сборной. В национальной команде с 2015 года.

Али Карими – 39-летний капитан и легенда персов. В середине нулевых отметился в мюнхенской «Баварии», а в 2011-м был куплен «Шальке».

Эхсан Хажсафи – одна из главных звезд персов, опорник «Олимпиакоса». Несколько лет назад вылетел в третью Бундеслигу с «Франкфуртом».

Мехди Тареми – номинальный форвард, выступающий на фланге. До переезда в Катар два года подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата Ирана.

Ашкан Дежага – переехал с семьей в Германию, когда ему был один год. Выигрывал Бундеслигу с «Вольфсбургом», вызывался в местную юношескую и молодежную сборные.

Алиреза Яханбакш – вингер, способный закрыть оба фланга, в 20 лет переехал в Нидерланды, где играл за НЕК, а теперь за АЗ.

Сердар Азмун – самый любимый после Александра Бухарова форвард Курбана Бердыева. За сборную выступает с 2013 года.

Участники чемпионат мира-2018. Группа C: Франция, Австралия, Дания, Перу

Участники чемпионат мира-2018. Группа D: Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия

Участники чемпионат мира-2018. Группа Е: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия

Участники чемпионат мира-2018. Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея

Участники чемпионат мира-2018. Группа G: Бельгия, Англия, Панама, Тунис

Участники чемпионат мира-2018. Группа H: Польша, Сенегал, Колумбия, Япония

Текст: Юрий Алеманов, Лидия Дидык, Антон Муша, Никита Котов

Фото: Global Look Press

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