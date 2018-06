Участники чемпионат мира-2018. Группа A. Сборная Уругвая

Llego el día de viajar a Rusia,nos llevamos con nosotros más de 3 millones de sueños q junto a los nuestros harán la fuerza de este equipo para cada partido,orgullosos de ser Uruguayos🇺🇾.💪💪. Le jour pour nous est arrivé de partir pour la Russie, nous emmenons avec nous plus de 3 millons de rêves qui, avec les nôtres, feront la force de cette équipe à chaque match, fiers d être uruguayens 🇺🇾. 💪💪 É arrivato il giorno per viaggiare a russia. Portiamo con noi piú di 3 milioni di sogni che insieme ai nostri faranno la forza di questa squadra in ogni partita, orgogliosi di essere uruguaiani 🇺🇾. 💪💪 The day has come to travel to Russia, we bring with us more than 3 million dreams, that, together with our own, will be the strength of this team for each game, proud to be Uruguayans 🇺🇾. 💪💪

