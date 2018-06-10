Участники чемпионат мира-2018. Группа A. Сборная Уругвая

Географически далекий Уругвай с Россией разделяют экватор и более 15 тыс. км, но нашему человеку эта страна намного ближе, чем может показаться на первый взгляд. И дело не в звездах вроде Луиса Суареса или Эдинсона Кавани.

Участие в чемпионате мира-2018 каждая страна предвкушала по-своему, но один из самых ярких промо-роликов вышел на уругвайском ТВ, причем в рекламе мате (тонизирующий напиток с высоким содержанием кофеина). Южноамериканцы спародировали наших и по-русски показали футбольные переживания перед телевизором. «Дай бог им выиграть!», «Давай! Давай!», «Это пенальти!», «Отсюда в Сибирь!» — поддерживало своих семейство. «Что случилось?» — спросил полусонный дедушка. Ему ответили: «Вот, понимаешь, этого красивого и симпатичного ударили», — объяснила его супруга и добавила: «Не спи, дай мате». В рекламе еще фигурируют и матрешки, но здесь заложен глубокий смысл. В ролике показаны потомки наших соотечественников — представителей секты Новый Израиль. В 1891-м они иммигрировали из царской России в Уругвай и отстроили город Сан-Хавьер, а вел их простой крестьянин Василий Лубков. Спустя десяток лет в Уругвай съехались многие российские семьи. Здесь полно матрешек – это местный символ города, которому в 2013-м исполнилось 100 лет. Сейчас это самый «русский» город страны: до 98% жителей – с русскими корнями.

Годин такой один. Кто затмил Кавани и Суареса в сборной Уругвая

Несмотря на общие с нами корни, местные жители все равно верны своей сборной. Той, что в начале ХХ века преобразовала английский принцип «Бей – беги», заправила его техничными распасовками и комбинациями и выиграла два чемпионата мира, а сейчас готова снова удивлять. Костяк «небесно-голубых» — звезды Ла Лиги от Суареса до Година, а их тренер работает с командой вот уже 12 лет.

Любопытно, что в Россию уругвайцы могут все еще и не приехать. У ФИФА имеются претензии к Ассоциации футбола Уругвая (АУФ) из-за ситуации с «Эль Танке Сислей». У главной футбольной организации планеты есть претензия к тому, что АУФ медлит с принятием нового устава, в котором среди прочего будет прописана гарантия шести голосов для клубов из интериора — глубинки страны за пределами Монтевидео. Если конфликт не разрешится, дело передадут в Совет ФИФА и будет рассмотрен вопрос о санкциях, начиная от штрафа и вплоть до приостановления членства АУФ.

Главный тренер: Оскар Табарес – Эль Маэстро до футбола работал учителем, а в 2006-м возглавил сборную и выигрывал с ней Копа Америка-2011. Недавно у Оскара диагностировали синдром Гийена – Барре, от которого он продолжает лечение.

Фернандо Муслера – бессменный вратарь «небесно-голубых» с 2009 года и «Галатасарая». В последний момент избежал серьезной травмы руки и сыграет в России.

Мартин Касерес – крайний защитник «Лацио», в 19 лет его подписала «Барселона» за 16 млн евро, а в 2012-м – «Юве» за 1,5 млн евро.

Хосе Хименес – открытие молодежного ЧМ-2013, на котором Уругвай дошел до финала. С того же года выступает за «Атлетико» из Мадрида.

Диего Годин – опытный наставник Хименеса в «Атлетико», а в сборной и вовсе капитан. Зимой потерял три зуба в стыке с вратарем «Валенсии».

Макси Перейра – рекордсмен сборной по количеству матчей (124). Дважды доходил до финала ЛЕ с «Бенфикой», а с 2015 года выступает за «Порту».

Родриго Бентанкур – 20-летняя надежда Уругвая, выступающий за «Ювентус». Стал частью сделки по продаже Карлоса Тевеса.

Матиас Весино – перед началом прошедшего сезона перешел в миланский «Интер», а прежде выступал за «Фиорентину».

Лукас Торрейра – опорный полузащитник «Сампдории» с испанским паспортом, выступающий последние четыре года в Италии.

Найтан Нандес – атакующий полузащитник «Бока Хуниорс», совсем скоро может перейти в состав одного из европейских грандов.

Эдинсон Кавани – новый лучший бомбардир в истории «ПСЖ» (170 голов), второй по зарплате футболист Лиги 1 после Неймара (8 млн в год).

Луис Суарес – ведущий форвард «Барселоны», лучший бомбардир в истории сборной с 50 голами.

Болельщики

«Болельщики сборной Уругвая напоминают мне фанатов «Наполи», — сказал однажды Эдинсон Кавани. Уругвайские ультрас, как и неаполитанские тиффози, без ума от дикого проявления фанатизма, причем без преувеличения. Весной фанаты «Пеньяроля» подготовили два огромных баннера (один – 120 метров, второй – 80 метров), каждый из которых закрывал по трибуне, к матчу против аргентинского «Атлетико Тукуман» в рамках Кубка Либертадорес. Чтобы занести такие полотнища на стадион, потребовалась помощь одновременно 150 человек. Они растянули ткань, взялись за нее и понесли через полгорода к «Кампеон-дель-Сигло».

Их заклятые «друзья» по Суперкласико, «Насьональ», заточены больше на боевые сражения и дебош. Они прыгают на вражеские сектора, занимаются поножовщиной у стадионов, на поле бросают в огромном количестве пиротехнику зелено-белых оттенков. Все для того, чтобы доказать свое доминирование на фан-сцене. В России южноамериканцы будут вести себя мирно, потому что их приедет немного: поездку смогут позволить себе в основном обеспеченные люди, и в Южной Америке наслышаны о наших ультрас.

Как справиться Уругваем

Оскар Табарес — мастер перевоплощений, но под какую бы расстановку Эль Маэстро ни затачивал свою команду, упор обязательно будет сделан на открывания Луиса Суареса и Эдинсона Кавани, способных за счет мастерства решить любой эпизод одним касанием. России нужна скорость в центре защиты, и одного опыта Сергея Игнашевича нашей команде не хватит точно. Наверняка скажется отсутствие у россиян и качественного опорного полузащитника, а проигрывать центр нельзя. Судя по отборочному циклу, «небесно-голубые» солидно омолодились и весьма цепко выигрывают середину поля.

Возможно, для нашей сборной имеет смысл насытить оборону количественно, закрыться и сыграть на контратаках. За ориентир можно взять стартовую игру россиян на Евро-2016, когда Василий Березуцкий вырвал ничью против англичан. Иначе любая наша потеря мяча станет следствием выходов к воротам Акинфеева. К слову, Кавани за сезон наколотил 40 голов, а Суарес – 31. «Небесно-голубые» легко находят свободные зоны противника, а «разрезать» наши линии уругвайцы могут за 2-3 передачи. Два фактора, на которые нам стоит надеяться, — возможные потери лидеров и слабая сыгранность: за последний год Табарес включил большое количество новичков, Лукас Торрейра – один из них.

ЧМ-2018. Представление участников. Группа А: Россия, Уругвай, Египет, Саудовская Аравия

Что говорят о сборной России

— Базовый лагерь сборной Уругвая во время чемпионата мира 2018 года будет располагаться в Самаре. Как и Кимберли в Южной Африке и Белу-Оризонти в Бразилии, этот город — центр достопримечательностей, он удобен с точки зрения времени на поездки между матчами, а еще напоминает нам нашу базу. Оскар Табарес, главный тренер — Мы говорим о мировой державе, обладающей необходимой инфраструктурой и экономикой для проведения чемпионата мира. Нас ждут великие сборные, и многие люди собираются посетить матчи, так что я думаю, это будет великий турнир. Диего Форлан, лучший игрок ЧМ-2010 — Лев Яшин всегда был моим кумиром, а из действующих игроков я предпочитаю не говорить о соперниках, пока мы с ними не встретимся. Россия – очень достойный оппонент. Отеро Сельсо, ассистент главного тренера – Любой игрок мечтает принять участие в чемпионате мира и победить. Наша группа, как и все остальные, сложна. Некоторые сборные могут казаться слабее других, но они имеют тренеров, которые способны учиться и анализировать соперников. Луис Суарес, нападающий

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press