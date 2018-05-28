У вас Кариус. Как вратарь «Ливерпуля» шел к худшему дню в жизни

«Мои ошибки стоили «Ливерпулю» титула. Прошу у всех прощения», — со слезами на глазах каялся после финала Лиги чемпионов Лорис Кариус. Два непростительных «привоза» немца уничтожили не только надежды болельщиков мерсисайдцев, но и его собственную карьеру.

Форвард из мотокросса

«Мой отец всегда хотел, чтобы я пошел по его стопам и занялся мотокроссом, поэтому, когда мне было 4-5 лет, он приобрел для меня мотоцикл, и вскоре я даже начал принимать участие в гонках», — признавался Лорис. Все изменилось, когда его дед, футбольный болельщик со стажем, однажды вечером взял его с собой на стадион.

Вратарем мальчик стал не сразу, поначалу он бегал в нападении и за счет длины ног был более ловким, чем сверстники. Но когда основной вратарь команды подхватил ангину, а тренер спросил, кто встанет в ворота, все промолчали. Кроме Лориса, взявшего на себя риск. «Биберах» Кариуса готовился к турниру, а по итогу детская команда выступила так успешно, что тренер попросил вратаря к позиции форварда не возвращаться.

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«После одного сезона в «Меттенберге» я перешел в «Ульм 1846». Тренировочная база располагалась в получасе езды от дома, и за моими успехами начал следить даже отец, а футбол он прежде не переваривал», — вспоминал Лорис.

Вытеснить легенду

По-настоящему карьера Кариуса началась уже в 18 лет. Его арендовал «Майнц», где предстояло конкурировать с неизменным №1 «карнавальников» — Кристианом Веткло. В клубе шансов юноше практически не предоставили, но полноценный контракт на два года подписали.

Лорис стал самым молодым вратарем в истории Бундеслиги, выступив в официальном матче в возрасте 19 лет и 5 месяцев. Это была игра против «Ганновера», когда в декабре 2012-го он встал на ворота после удаления Веткло. Встреча закончилась победой – 2:1 и стала последней в том сезоне при Томасе Тухеле. Место в основе Кариус получил уже при Каспере Хьюлманде, а при Мартине Шмидте сыграл сотый матч в Бундеслиге и выпроводил в «Дармштадт» легенду клуба – Кристиана Веткло.

Портовая участь

Агент вратаря Флориан Голль ждал достойного предложения от «Баварии», главного кита немецкого футбола, но Кариус был настроен уехать за границу. Интерес со стороны Юргена Клоппа не должен вызывать вопросов. В «Майнце» он был любим как игрок, а затем стал и уважаемым тренером. Юрген и сейчас не перестает следить за бывшей командой, а тогда он прицеливался к вратарю, чьи отступные в контракте составляли всего 7 млн евро.

В современной истории «Ливерпуля» уже больше 30 лет не было голкипера, который бы затмевал полевых игроков: Брюс Гроббелар, Ежи Дудек, Пепе Рейна — никто из них не стал символом побед. Не задалось начало и у немца. Он сломал руку, а затем не сумел сразу набрать форму, но Юрген Клопп призывал дать время Лорису. «Моей первой игрой за клуб стала встреча с «Дерби Каунти». Я долго ждал этой минуты и был рад уже одному только участию в официальном матче. Однако я не рассчитывал после этого сразу же заполучить место в старте, поэтому предпочел спокойно ждать до тех пор, пока тренер не решит, что я готов».

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Ротационная полость

Юрген Клопп, парируя вопросы о трансферной политике клуба увереннее, чем сами вратари «красных» играют на линии, заявил, что у него два фантастических голкипера и усиление не требуется. К долгожданному возвращению «Ливерпуля» в Лигу чемпионов основным считался Симон Миньоле, но в стартовой игре против «Севильи» вышел Кариус. «Вернется ли Миньоле в ворота? Да, конечно. Бельгиец – наш первый номер. В этом сезоне он сыграет 85–87 процентов матчей. Я здесь босс, и я решаю, а игрокам приходится принимать это. Если я буду спрашивать Симона: «Что ты думаешь, если в следующем матче выйдет Лорис?», и он ответит: «Хорошая идея», то это неправильно», – заявил главный тренер «Ливерпуля».

Немецкий расчет оказался просчетом, и обещанное для бельгийца игровое время сократилось в разы. По задумке Клоппа, основной вратарь в матчах чемпионата – Миньоле, в еврокубках – Кариус. Математически немец был больше ущемлен в количестве игр нежели конкурент, но все изменилось после интервью Симона в начале января. «В рождественские праздники нас вновь ротировали, и это нездоровая ситуация для вратаря. Десять дней назад, после матча с «Бернли», у нас с Клоппом был разговор, и тогда он мне сказал о моем статусе». В результате Кариус окончательно закрепился на первой строке в заявочных листах немецкого специалиста.

Слепая мечта

Выбор голкипера на финальный матч против «Реала» вопросов не вызывал: Кариус провел весь турнир без замен с первого тура. Он же выдержал и давление на ворота в четвертьфинале от своей бывшей команды – «Манчестер Сити». В составе «горожан» Лорис числился c 2009 по 2011 год, не сыграв ни в одном матче за основу, а единственное, что сохранилось у него с того времени, – это дружба с Марио Балотелли.

Финал Кариус предвосхищал заранее. Ежедневно немец выкладывал в «сторис» инстаграма анонс матча в Киеве. Игра должна была стать лучшей в карьере вратаря и исполнить его детскую мечту. Но, витая в облаках, голкипер «Ливерпуля» не придал значения тому, как мадридцы безжалостно растоптали карьеру его соотечественника — Свена Ульрайха, за которым Лорис наблюдал еще подростком в академии «Штутгарта». Не случись той ошибки, «Ливерпуль», возможно, играл бы против «Баварии» в решающем матче.

Кошмар наяву

В рубрику антигероя смело мог войти Серхио Рамос, но, как правило, девочки любят плохих парней, а победителей не судят. Капитан «Реала», сознательно или нет, разделил финал на две эры: до травмы Салаха и после. Тяжело прийти в себя, когда уже на 30-й минуте лучшего игрока не только «Ливерпуля», но и всего европейского сезона в целом провожают до раздевалки, а замена неизбежна.

Мерсисайдцы потеряли в остроте и реакции. Не помогли и наставления Клоппа в перерыве. Но в случае с первой ошибкой Кариуса есть и другое объяснение: на 49-й минуте, за 120 секунд до киевской катастрофы, Серхио Рамос после борьбы в штрафной осознанно «брыкнул» голкипера англичан, даже не извинившись. А уже спустя атаку, немец выкатил мяч на «носок» Карима Бензема, убившего карьеру еще одного вратаря из Германии.

Добивал Кариуса, словно поверженного боксера, уже Гарет Бэйл. Сначала изящным кульбитом через себя в дальнюю «девять», а затем поймав голкипера «Ливерпуля» на невнимательности дальним ударом. Происходящее с руками немца не мог объяснить никто, но отставание в два мяча «красным» было отыграть уже не по силам.

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Финальный свисток футболисты «Реала» встретили так, словно победа была само собой разумеющимся делом. А для Юргена Клоппа финиш матча подытожил шестой проигранный финал из семи проведенных в качестве тренера. Кариус, еще не отойдя от шока, разразился слезами. Его поддержали свои, а также Гарет Бэйл и Хесус Вальехо из команды соперника. Лорис нашел в себе силы подойти и извиниться перед болельщиками, понимая, что это уже ничего не изменит.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press